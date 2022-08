Az orosz védelmi miniszter bemondta, hány HIMARS-t semmisítettek meg eddig

Sojgu hozzátette, megsemmisítettek továbbá öt darab hajó elleni Harpoon rakétakilövő rendszert, illetve 33 darab M777-es tarackot.

Az orosz védelmi miniszter szavait független forrásból nem sikerült ellenőrizni, és Moszkva eddig nem mutatott be egyértelmű bizonyítékot egyetlen HIMARS megsemmisítéséről sem.

Ukrajna jelenleg egy tucat szupermodern amerikai rakéta-sorozatvetővel rendelkezhet, négy HIMARS érkezéséről éppen tegnap érkezett jelentés. Ezek komoly fordulatot hoztak a háborúban: az ukránok a megszállt dél-ukrajnai területeket támadják, ami miatt az oroszoknak át kell csoportosítaniuk donyecki erőik egy részét Herszon és Zaporizzsja megyékbe.

Címlapkép: HIMARS Ukrajnában 2022. július 1-jén. Anastasia Vlasova for The Washington Post via Getty Images