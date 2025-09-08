Kőkemény bértárgyalások jönnek Magyarországon, egyre nagyobb a káosz

Sorra érkeznek a meglepetések a magyarországi béremelkedési ütemről. Amíg májusban érdemben lassabban nőttek a fizetések, addig júniusban újra lendületett vett a bérdinamika. A friss adatok szerint megint 10% közelében van a keresetek növekedése.
A viharfelhők azonban gyülekeznek, ugyanis a hároméves bérmegállapodásra egyre komolyabb veszélyek leselkednek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye is kiemelte, hogy veszélyben van a bérmegállapodás, így a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását kezdte meg.
A gazdasági helyzet ugyanis nem túl fényes. A friss adatok szerint a GDP a második negyedévben alig nőtt, és egyelőre úgy tűnik, hogy az idei év egésze is csak nagyon mérsékelt bővülést hoz. Jó, ha néhány tizedszázalékkal bővül majd a GDP idén, amit leginkább a lakossági fogyasztás húz. Így pedig a vállalatok szerint nem igazán tudnak majd jelentős béremelést végrehajtani.
