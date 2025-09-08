Kőkemény bértárgyalások jönnek Magyarországon, egyre nagyobb a káosz

Bár jelenleg még 10% körüli mértékben nőnek a fizetések, az év végéhez közeledve már egyértelmű: nagyon nehéz bértárgyalások várhatók. A szakszervezetek ragaszkodnak a gyors bérfelzárkózáshoz, a munkaadók szerint kizárt, hogy változtatás nélkül tartható lenne a 3 éves béralku, miközben a kormány a vállalatok terheinek csökkentésén dolgozik. Úgy tűnik, hogy még a kabinet álláspontja sem végleges a bérek kapcsán. Pillanatokon belül óriási feszültségek bontakozhatnak ki a magyarországi bérekről.

Sorra érkeznek a meglepetések a magyarországi béremelkedési ütemről. Amíg májusban érdemben lassabban nőttek a fizetések, addig júniusban újra lendületett vett a bérdinamika. A friss adatok szerint megint 10% közelében van a keresetek növekedése.

A viharfelhők azonban gyülekeznek, ugyanis a hároméves bérmegállapodásra egyre komolyabb veszélyek leselkednek. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye is kiemelte, hogy veszélyben van a bérmegállapodás, így a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását kezdte meg.

A gazdasági helyzet ugyanis nem túl fényes. A friss adatok szerint a GDP a második negyedévben alig nőtt, és egyelőre úgy tűnik, hogy az idei év egésze is csak nagyon mérsékelt bővülést hoz. Jó, ha néhány tizedszázalékkal bővül majd a GDP idén, amit leginkább a lakossági fogyasztás húz. Így pedig a vállalatok szerint nem igazán tudnak majd jelentős béremelést végrehajtani.