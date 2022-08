Érik a katasztrófa a világ egyik legnagyobb országában, az esőerdők is halálos veszélybe kerülhetnek

Afrika második legnagyobb területű államában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban egyre jobban elszabadul az erőszak: nemcsak hogy az M23 nevű felkelőcsoport kezdte újra tevékenységét majdnem tíz év után, hanem ráadásul az ország keleti részének lakói az ENSZ-békefenntartókat támadják, mivel szerintük a misszió katonái semmit nem tesznek a békéért. Az összecsapásokban már több mint 20 ember meghalt, köztük három békefenntartó. Eközben Kongó vezetése árverésre bocsájtott harminc kőolaj- és földgázlelőhelyet a Föld egyik legnagyobb esőerdőjét rejtő országban, ami hatalmas környezeti károkkal fenyeget.

Véres múlt

A Kongói Demokratikus Köztársaság Afrika második és a világ tizenegyedik legnagyobb területű, illetve 108 milliós lakosságával a világ tizenhatodik legnépesebb állama. Itt található a Föld egyik legnagyobb esőerdője, a felszín alatt pedig értékes ásványi kincsek rejtőznek, amelyekre jelentős bányászat épül. Kongó mégis a világ egyik legszegényebb országa.

A Kongó folyó torkolatánál lévő kis Atlanti-óceáni parttól a Tanganyika-tóig húzódó állam az egyik legbrutálisabb gyarmati múlttal rendelkező ország, különösen II. Lipót belga király idején volt nagy az elnyomás, aki 1877 és 1908 között saját magántulajdonaként zsákmányolta ki az óriási fekete-afrikai területet, 14-15 millió, rabszolgaként tartott bennszülött halálát okozva. 1908-ban a belga állam saját fennhatósága alá vonta a korábban Kongói Szabadállamnak nevezett gyarmatot, és egészen 1960-ig Belga Kongó néven tartotta uralma alatt.

A gyarmati sorból való megszabadulás után sem alakult békésen a Kongói Köztársaság néven szabaddá váló ország sorsa. (Kongói Köztársaságnak ma a Kongói Demokratikus Köztársaságtól északra fekvő volt francia gyarmatot nevezik.) Első miniszterelnöke a függetlenségért küzdő Patrice Lumumba volt, aki azonban csak néhány hónapig lehetett az ország élén, miután a hadsereg vezetője, egykori harcostársa, Mobutu tábornok puccsot hajtott végre ellene, majd a szakadár katangai erőknek adta át, akik belga zsoldosokkal együtt kivégezték a kormányfőt. Mint később kiderült, Lumumba testét savban oldották fel, megmaradt aranyfogát Belgium most júniusban szolgáltatta vissza a tragikus sorsú miniszterelnök családjának.

A kedélyek Lumumba eltűnése után sem csillapodtak, így Mobutu 1965-ben újabb államcsínyt követett el, s ezúttal már elnökként is magához ragadta a hatalmat. Mobutu véres diktatúrát épített ki, értékes réz-, kobalt- és uránérckészletekkel rendelkező országát pedig szörnyű nyomorba taszította. 1971-ben a Zaire nevet adta országának (ez a Kongó folyó portugál neve), és egészen 1997-ig tartott zsarnoksága, amely úgy végződött, ahogy kezdődött: puccsal, amelyet a néhány hónapig tartó első kongói háború előzött meg.

Mobutu zairei elnök és Richard Nixon amerikai elnök találkozója az Ovális Irodában 1973. október 10-én. Forrás: Wikimedia Commons

Mobutu utódja az államcsínyt elkövető Laurent-Désiré Kabila lett, akit négy évvel később saját testőrei gyilkoltak meg. Kabila elnöksége alatt zajlott a második kongói háború 1998 és 2003 között, amely utóhatásaival együtt mintegy 5,4 millió ember halálát okozta, amivel a második világháborút követő leghalálosabb konfliktus lett. A meggyilkolt elnök helyére fia, Joseph Kabila lépett, aki egészen 2019-ig volt hatalmon, miután bejelentette, nem indul újra az államfői posztért. Őt Félix Tshisekedi követte, az első elnök, aki békés, parlamentáris úton került a Kongói Demokratikus Köztársaság élére.

Véres jelen

A Kongói Demokratikus Köztársaságban azonban azóta sincs béke, különösen az Ugandával és Ruandával határos kelet-kongói Észak-Kivu tartományban, ahol a Március 23-a Mozgalom, röviden M23, más néven Kongói Forradalmi Hadsereg nevű felkelőcsoport működik. A csoport a nevét a 2009. március 23-án kötött, sikertelen békeszerződés után kapta, és először 2012-2013-ban voltak aktívak, amikor Észak-Kivu fővárosát, Gomát is elfoglalták.

A kongói kormányerők azonban az ENSZ kongói missziója, a MONUSCO segítségével leverték a lázadást, az M23 fegyveresei pedig Ugandába és Ruandába menekültek. Már ekkoriban fölvetődött a vád, hogy a lázadókat a Ruandát uraló Ruandai Hazafias Front támogatja, amely az 1994-es hutu-tuszi polgárháború és népirtás után került az afrikai ország élére. A ruandai polgárháború lényegében kiváltója volt az első kongói háborúnak is, ugyanis Paul Kagame ruandai (tuszi) elnök csapatai 1996-ban behatoltak az akkori Zairébe az oda menekülő hutuk üldözésére, és ez segítette Kabilát is Mobutu hatalmának megdöntésében.

A korábban már legyőzött M23 azonban az utóbbi időben haló poraiból éledt fel újra, Észak-Kivu tartományban stratégiai pozíciókat foglalva el, és visszavonulásra kényszerítette a kongói hadsereg és a MONUSCO csapatait.

Július elejére már mintegy 170 ezer ember menekült el Ugandába vagy Kongó délebbi területeire, és június közepe óta már 29 kongói civil vesztette életét a fegyveresek támadásaiban. Félő, hogy a lázadók megtámadják a 2 millió lakosú Goma városát is, amelyet a 2012-13-as felkelés során már sikerült elfoglalniuk. A Kongói Demokratikus Köztársaságban már most is a legnagyobb a lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma: 4,5 millióan saját hazájukon belül menekültek el, 864 ezren pedig külföldre.

Menekültek Észak-Kivu tartományban 2012 áprilisában. © MONUSCO/Sylvain Liechti

A Kongói Demokratikus Köztársaság Ugandát és Ruandát vádolta az M23 támogatásával, amelyek tagadják ezt. A kongói haderő szerint a felkelők felfegyverzésében Ruanda segít, ENSZ-szakértők jelentése szerint pedig drónfelvételek megerősítették, hogy az M23 táboraiban ruandai katonai egyenruhát viselő személyek voltak. A MONUSCU vezetője, Bintou Keita szerint az M23 egyre inkább egy konvencionális hadsereg, semmint egy felkelőcsoport képét mutatja, és egyre fejlettebb fegyverekkel rendelkezik. Az Egyesült Államok közleményében aggodalmát fejezte ki a ruandai erők kongói jelenléte miatt, ugyanakkor a nemzetközi közösség jóformán észre sem veszi a kelet-kongói helyzetet. Június közepén halálos határvillongás is kitört Kongó és Ruanda között, egy kongói katona életét vesztette.

Támadás ENSZ-békefenntartók ellen

Miközben a kongói hadsereg és az országban 2010 óta tartózkodó, jelenleg mintegy 12 ezer katonával és 1600 rendőrrel jelen lévő ENSZ MONUSCO-misszió egyelőre tehetetlennek tűnik a fegyveres felkelőkkel szemben,

a kongói lakosság egy része erőszakosan lépett fel a békefenntartók ellen, mivel szerintük azok semmit nem tesznek a békéért, illetve eredménytelenek a garázdálkodó fegyveresek elleni küzdelemben.

Az erőszak központja Észak-Kivu tartomány székhelye, Goma, ahol múlt hétfő óta tartanak a tiltakozások és összecsapások. A tüntetők megrohamozták az ENSZ-békefenntartók helyi bázisát. Szerdán a Dél-Kivu tartományban található Uvira városában is összecsapások voltak, itt a békefenntartók véletlenül belelőttek egy elektromos kábelbe, ami miatt négy tüntető szenvedett halálos áramütést. A több helyszínen zajló összecsapásoknak már legalább 20 halálos áldozata van, köztük a MONUSCO-misszió három tagja, két indiai és egy marokkói katona.

Az ENSZ MONUSCO-missziójának békefenntartói Goma közelében, Észak-Kivu tartományban 2012 novemberében, az M23 felkelése idején. Forrás: MONUSCO / Wikimedia Commons

Vasárnap újabb incidens történt, ezúttal az ugandai határ közelében: egyelőre tisztázatlan okokból eltávozásról visszatérő MONUSCO-békefenntartók nyitottak tüzet, az incidensben két civil életét vesztette, tizenöt megsebesült.

Veszélyes tervek

Mindeközben a Kongói Demokratikus Köztársaság vezetése olyat tett, ami joggal keltette föl az esőerdőkért és a klímaváltozás miatt aggódok félelmeit. Csütörtökön ugyanis a világ egyik legnagyobb esőerdőjével rendelkező országának vezetése árverésre bocsájtott 30 potenciális olaj- és gázmezőt. A csütörtöki liciten részt vett az ország elnöke is, aki

többek között az ukrajnai háborúval indokolta az intézkedést, mint amely a fosszilis energiahordozókat a béke és stabilitás globális kérdéseinek középpontjába állította.

Az államfő szerint a modern technikának köszönhetően a kőolaj- és földgázkitermelés ökológiai hatása minimális lesz, és tagadta, hogy Kongó visszalépne az esőerdők védelme kapcsán tett vállalásaitól.

Környezetvédők és tudósok szerint azonban súlyos következményekkel járna a kitermelés, mivel a lelőhelyek egy része olyan tőzeglápok alatt található, amelyek hatalmas széntömeget kötnek meg. Simon Lewis, a kongói tőzeglápok egyik vezető kutatója szerint a fúrások akár 5,8 milliárd tonna szén-dioxidot is felszabadíthatnak, ami a világ 2021-es teljes üvegházhatású gázkibocsátásának több mint 14 százalékát teszi ki. Két lelőhely pedig a Virunga Nemzeti Parkban található, amely a veszélyeztetett hegyi gorillák menedékhelye.

Hegyi gorillák a Virunga Nemzeti Parkban. Forrás: Cai Tjeenk Willink / Wikimedia Commons

Egy londoni kockázatelemző szerint nem valószínű, hogy nagyobb cégek belevágnának a kongói olaj- és gázkitermelésbe, mivel nagyok a környezeti kockázatok, szabályozási bizonytalanságok és jelentős logisztikai kihívások vannak, mindezeket pedig megfejeli Kongó rendkívül magas politikai kockázata. Ráadásul az elnök ígéretével szemben a kongói nép aligha részesülne a kitermelés áldásaiból, átkaiból viszont annál inkább. Kongóban most is jelentős réz-, kobalt-, arany- és gyémántbányászat folyik, a lakosság ennek ellenére hatalmas szegénységben él.

Tosi Mpanu Mpanu, az ország klímakérdésekért felelős vezető képviselője és a szénhidrogénügyi miniszter tanácsadója a New York Times-nak nyilatkozva mindenesetre azt mondta, céljuk az, hogy csökkentsék a szegénységet és gazdasági fejlődést generáljanak az országban.

Ez a mi prioritásunk. A prioritásunk nem az, hogy megmentsük a bolygót

– jelentette ki.

Címlapkép: ENSZ-ellenes tüntetés Gomában 2022. július 29-én. Stringer/Anadolu Agency via Getty Images