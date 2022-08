Videó: valósággal elárasztották a tankok a kínai utcákat, járhatatlan a város a páncélosoktól

Az alábbi videó nemrég került ki a közösségi médiába: nagy mennyiségű kínai katonai jármű látható rajta, ahogy állítólag a Fudzsian-tartományban található Hsziamen városának utcáin vesztegelnek. Olyan sok páncélost látni a felvételen, hogy civil autóforgalomnak már egyáltalán nincs is hely az utcákon.

China is putting serious military forces out on the streets of Xiamen, just across the strait from Taiwan. pic.twitter.com/hpJxhqASjZ