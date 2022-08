Megindult 27 kínai vadászgép Tajvan felé

Tajvan vadászrepülőgépeket vetett be, amikor 27 kínai repülőgép lépett be a tajvani légvédelmi azonosítási zónába - számolt be a Sky News . A repülőgépek közül 22 átlépte a Tajvani-szoros középvonalát, de nem repültek túl messzire a kínai oldaltól. Ahogyan azt megírtuk, Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke látogatást tett Tajvanon, az amerikai politikus lépése pedig kiváltotta Kína nemtetszését, az ország mozgósította haderejét.