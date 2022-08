Tajvan fontosabb Amerikának, mint valaha

A nemzetközi rend megsértésével vádolta szerdán a tajvani külügyminisztérium Kínát, miután Peking arra figyelmeztette a szigetet, hogy a kínai hadsereg térségben zajló hadgyakorlata idején nem engedhet repülőgépeket a műveletek közelébe.

A tajvani minisztérium részéről leszögezték, a feszültség csökkentése érdekében kapcsolatba léptek más országokkal, egyebek között az Egyesült Államokkal.

A tajvani vezetés azt is felrótta Kínának, hogy a sziget közelében kedden, Nancy Pelosi amerikai házelnök tajvani látogatására reagálva indított hadgyakorlata "sérti Tajvan szuverenitását".

Sajtótájékoztatóján a védelmi tárca szóvivője, Szun Li-fang azt mondta, a manőver során a kínai erők tajvani területi vizekre hatoltak.

Tajpej emellett "pszichológiai hadviseléssel" vádolta Pekinget, s arra intette a lakosságot, "ne higgyen az álhíreknek".

Nancy Pelosi szerdán találkozott több tajvani vezetővel, köztük Caj Jing-ven elnökkel is, az egyeztetések során pedig leszögezte: az Egyesült Államok továbbra is "sziklaszilárd elszántsággal" védelmezi a demokráciát "Tajvanon és szerte a világon".

Az elnökkel közös sajtótájékoztatóján Pelosi mindazonáltal kiállt a status quo mellett, hozzátéve: jóllehet Washington tiszteletben tartja az egy Kína elvét, a Tajvannal vállalt szolidaritás "fontosabb, mint valaha".

Az Egyesült Államok nem hagyja magára Tajvant

- fogalmazott a házelnök.

Caj Jing-ven a maga részéről hangsúlyozta:

Tajvan a növekvő kínai fenyegetés ellenére sem hátrál meg, és ragaszkodik szuverenitásához, valamint demokratikus berendezkedéséhez.

Kína saját területének tekinti az önálló kormányzattal rendelkező szigetet, és hevesen tiltakozott Pelosi látogatása ellen. A kínai külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy az amerikai politikus látogatása súlyosan fenyegeti a békét és a stabilitást a Tajvani-szorosban, valamint árt a kínai-amerikai kapcsolatoknak. Ezzel párhuzamosan a kínai néphadsereg keleti régióért felelős parancsnoksága közölte, hogy különböző haderőnemek részvételével indít hadgyakorlatot Tajvantól északra, délnyugatra és északkeletre helyi idő szerint kedden éjszaka.

Az Egyesült Államok hetedik flottája időközben a Twitteren közölte, hogy a július eleje óta a térségben tartózkodó Ronald Reagan repülőgép-hordozó jelenleg délre hajózik Tajvantól, a Fülöp-szigeteknél. Az amerikai haditengerészet által közzétett felvételeken a Ronald Reagant lehetett látni a Carl Brashear ellátóhajó oldalán.

Ezenfelül az amerikai tengerészgyalogság Tripoli nevű hajója is a térségben tartózkodik Tajvantól keletre.

A Pentagon tagadta, hogy a hadihajók jelenléte a térségben összefüggésben állna Pelosi látogatásával.

Címlapkép: Chien Chih-Hung/Office of The President via Getty Images