Bajra figyelmeztet a világjárvány legismertebb szakértője

Ha nem vagy naprakész a koronavírus elleni védőoltásokkal vagy emlékeztető oltásokkal kapcsolatban, Anthony Fauci szigorúan figyelmeztet téged: menj oltakozni, vagy készülj fel a kemény őszre és télre - számolt be a CNBC

Ha nem kérik az oltást vagy nem kérik az emlékeztető oltást, bajba kerülnek

- mondta Fauci, Biden elnök orvosi főtanácsadója a Los Angeles-i KNX News 97.1′ rádióállomás egyik műsorában kedden.

Az emberek azt mondják: 'Nos, a kockázat számomra alacsony. Akkor miért kérjem?'

- példálózott Fauci.

Fauci elmagyarázta, hogy minél tovább kering a vírus, annál nagyobb az esélye, hogy egy új változattá mutálódjon, amely még azokat is veszélyeztetheti, akikre most alacsony kockázatot jelent. Más szóval, ha elkapod a koronavírust, és különösebb felhajtás nélkül teljesen felépülsz, személyesen lehet, hogy jól vagy - de ezzel aktívan meghosszabbítod a vírus élettartamát, és esélyt adsz neki, hogy még tovább alkalmazkodjon.

Jelenleg az Omikron BA.5 alváltozat a domináns variáns az Egyesült Államokban, amely már most is képes arra, hogy részlegesen kikerülje a védőoltások által kiváltott védőantitesteket, mondta Fauci. De ez nem ok arra, hogy ne oltakozzunk: A fertőzés elleni némi védelem jobb, mint a védelem hiánya, és a vakcinák még mindig kivételesen jól működnek a súlyos megbetegedések, a kórházi kezelés és a halálozás megelőzésében.

Fauci elmondta, hogy a Covid-19 olyan változatait - mint a BA.5 - célzó emlékeztető oltások, amelyek fokozzák az immunitást az adott törzsek ellen, valószínűleg a következő hónapban lesznek elérhetőek.

Címlapkép forrása: Bobby Bank/Getty Images