Ballisztikus rakétákkal lövi Kína Tajvan vizeit

Korábban a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) bejelentette, hogy helyi idő szerint délután 1 órakor nagy hatótávolságú "precíziós csapásokat" hajtott végre. A Kínai kommunista pár lapjai szerint több, Dongfeng-családba tartozó, nem konkretizált típusú ballisztikus rakétát is kilőttek Tajvan felségvizeire.

A közösségi médiában elterjedtek olyan civil videók, amelyeken egy egyébként festői kínai strand mögül kilőtt lövedékek láthatók Pingtanban. A felvételeken csak a már kilőtt rakéták láthatók, az indítóállások nem, így egyértelműen nem lehet megállapítani azt, hogy pontosan milyen típusokról van szó, ugyanakkor valószínű, hogy nem nagy hatótávolságú Dongfeng rakétákról.

