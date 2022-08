Elszállt a sajtburger ára Magyarországon

Az infláció és a sajtburger

Nemrég beszámoltunk arról, hogy a McDonald's 14 év óta először emelte sajtburgerének árát Nagy-Britanniában, mivel a költségnyomás egyre nagyobb.

A gyorsétteremlánc megerősítette, hogy az ikonikus hamburger egyike azon termékeknek, amelyek árnövekedésnek vannak kitéve a brit étteremhálózatban.

EGY SAJTBURGER ÁRA 20 SZÁZALÉKKAL, 99 PENNYRŐL 1,19 FONTRA EMELKEDETT.

A McDonald's legutóbb a 2008-as globális pénzügyi válságot követően emelte a sajtburger árát Nagy-Britanniában.

A McDonald's brit étlapjának egyéb termékei 10 penny és 20 penny közötti mértékben drágultak, beleértve a McNugget dobozokat, a reggeli ételeket. A McDonald's közölte, hogy egyes tételeket nem érint az áremelés. Eközben az árak továbbra is eltérőek lesznek a franchise-üzemeltető éttermekben, amelyek a McDonald's ajánlásai alapján határozhatják meg az árakat.

A McDonald's brit és írországi vezérigazgatója, Alistair Macrow a vásárlókhoz intézett nyilatkozatában azt mondta, hogy a növekvő inflációs nyomás arra kényszerítette a vállalatot, hogy "nehéz döntéseket" hozzon az árképzéssel kapcsolatban.

A mai nyomás azt jelenti, hogy sokakhoz hasonlóan nekünk is nehéz döntéseket kell hoznunk az árképzésünkkel kapcsolatban

- mondta Macrow. "Akárcsak önök, a mi vállalatunk, az éttermeinket birtokló és üzemeltető franchise partnereink és beszállítóink is mindannyian érzik az emelkedő infláció hatását" - tette hozzá.

Az emelésekre azért kerül sor, mert a vállalatoknak olyan tételek, mint az üzemanyag, a bérek és az alapanyagok növekvő költségeivel kell megküzdeniük, mivel az infláció továbbra is spirálszerűen növekszik. Az Egyesült Királyságban az infláció júniusban új csúcsot ért el, 9,4 százalékot, ami az elmúlt 40 év legmagasabb szintje.

Sajtburger-árak Magyarországon

A Telex arról írt, hogy Magyarországon látszólag egészen más volt a stratégia az elmúlt években: a sajtburger nemhogy a tizennégy, de még a két évvel ezelőtti helyzethez képest is jelentősen drágább lett.

Igaz, jóval alacsonyabbról is indult, de a múlt heti brit áremelés előtt jó pár hónapig drágább volt nálunk a mekis sajtburger, mint az Egyesült Királyságban, és most sem óriási a különbség.

A Telex újságírói előtt a szerkesztőség elmúlt egy-két év rendelései alapján rajzolódott ki komoly áremelkedés. Kiemelték, hogy gyűjtésük nem egy gazdasági elemzés, a háttérben meghúzódó folyamatokat sem mutatja be, csak összeírták, hogy a korábban rendelt sajtburgerek ára mikor és hogyan változott.

Az online archívumban a legkorábbi McDonald's-rendelés 2020. június 27-ére volt datálható, ekkor egy sajtburger 330 forintba került, egy Big Mac menü pedig 1410 forintba. Október közepén a sajtburger már 350 forint volt, a Big Mac menü pedig 1450; tavaly februárban pedig előbbiért 380, utóbbiért 1450 forintot fizettek. Április közepére a Big Mac menü 1550 forintra drágult, a sajtburger ára pedig valahol itt emelkedhetett fel 410 forintra, amennyibe június végén is került. Július elején ez már 420 forintra módosult. Decemberben a Big Mac menüért már 1640 forintot kellett fizetni, egy sajtburger pedig 510 forintba került.

Idén április elején is ennyit kértek érte, a Sertés McFarm menü ára pedig 1780 forintra kúszott fel, hogy aztán tíz nappal később már megint csak 1630 forintot kellett fizetni érte, a sajtburgerért pedig 470-et. Ez az anomália mások rendeléseiben is kiütközött, de ebben szerepet játszhatott az is, hogy az árak éttermenként is eltérhetnek egymástól. Ettől eltekintve összességében az elmúlt két évben folyamatos volt a növekedés.

Május közepén már 520 forintba került egy sajtburger, ez az ár pedig azóta is tartja magát.

A Big Macért és a Sertés McFarmért menüben 1790 és 1780 forintot kértek el, ez sem változott azóta. Ha csak a Big Macet, mint szendvicset nézzük, az tavaly ilyenkor 960 forintba került, januárban 1020-ba, most pedig 1120 forintot kérnek érte.

Összességében ez azt jelenti, hogy az elmúlt bő két évben a sajtburger Magyarországon 330 forintról 520 forintra drágult (ez 58 százalékos növekedés),

a Big Mac menü 1410 forintról 1790-re (ez 26 százalékos növekedés), a fentebb taglalt Big Mac pedig tavalyról idénre 17 százalékkal kerül többe - számolt be a portál.

