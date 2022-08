Tajvan területét lövi Kína - Most akkor háború lesz?

A Kínai Népköztársaság hadereje ma több ballisztikus rakétát is Tajvan felségvizeire lőtt, illetve várhatóan több hadihajóval is belépnek majd a nap folyamán a sziget által ellenőrzött tengeri területre. Alapvetően az ilyen manőverek szinte biztosan háborúhoz vezetnének két szuverén ország közt, de a Tajvan-Kína kérdés ennél sokkal komplikáltabb.

Nancy Pelosi amerikai képviselőház-elnök látogatását követően nagyszabású, többnapos hadgyakorlatot indított Kína Tajvan térségében, mely során Tajvan felségvizeire lőttek több ballisztikus rakétát és kínai hadihajók is behatolnak a térségbe:

Alapvetően ez két szuverén ország közt szinte biztosan háborúhoz vezetne, de a Kína-Tajvan helyzet ennél jóval komplikáltabb, mivel:

a Kínai Népköztársaság (a kommunista Kína) és Kínai Köztársaság (Tajvan) nem két szuverén ország , hanem mindketten hivatalosan magukat tekintik annak az országnak / kormánynak, amely Kína teljes területét uralja.

, hanem mindketten hivatalosan magukat tekintik annak az országnak / kormánynak, amely Kína teljes területét uralja. Éppen ezért bár beszélhetünk felezővonalakról, területi vizekről, légvédelmi azonosítási zónákról, Tajvan „területe” nem olyan szigorúan, nemzetközi jogban definiált terület , mint egy szuverén ország esetében, hiszen az ENSZ alig 13 ország tartja egyáltalán önálló entitásnak Tajvant, amely nem mellesleg egész Kínára területi igénnyel rendelkezik.

, mint egy szuverén ország esetében, hiszen az ENSZ alig 13 ország tartja egyáltalán önálló entitásnak Tajvant, amely nem mellesleg egész Kínára területi igénnyel rendelkezik. Hivatalosan nem zárult le a mai napig a kínai polgárháború , tehát nem tudunk arról beszélni, hogy jogi szinten „háború fog kitörni,” mert az de jure még mindig tart.

, tehát nem tudunk arról beszélni, hogy jogi szinten „háború fog kitörni,” mert az de jure még mindig tart. A Kínai Népköztársaság az 1950-es években és az 1990-es években is több támadást intézett Tajvan kisebb szigetei ellen, de egyik sem vezetett ahhoz, hogy magát Tajvan főszigetét is megtámadták volna.

Az, hogy most a nem jogi szempontból értelmezett „háború kitör-e,” vagyis megtámadja-e a Kínai Népköztársaság a tajvani főszigetet, két dolgon múlik:

Mit reagál Tajvan vezetése, amikor megjelennek a kínai hadihajók a felségvizükön, esetlegesen kínai repülőgépek a légterükben. Meddig merészkednek be a kínai katonai eszközök Tajvan stratégiai fontosságú területeire, esetleg mennyiben „álcázza” hadgyakorlattal Peking egy valós invázió előkészületét.

Még az is elképzelhető, hogy limitált katonai összecsapás lesz a Kínai Népköztársaság és a Kínai Köztársaság fegyveres erői közt, talán még kisebb tajvani szigeteket is megpróbál majd meghódítani a PLA. Ez azonban nem feltétlen vezet automatikusan oda, hogy a tajvani fősziget is támadás alá kerül.

Még két szuverén ország esetében sem törvényszerű, hogy akár egy nagyobb támadás széles körű háborúhoz vezet. Irán például 2020-ban több tucat ballisztikus rakétát lőtt ki Irak területére, amerikai bázisokra, mégsem lett háború belőle. Később lelőttek egy amerikai katonai drónt is, de ebből sem lett amerikai-iraki háború. Izrael rendszeresen bombáz stratégiai célpontokat Szíria területén, de nincs háború a két ország közt, Szíria pedig nem támad Izrael területére közvetlenül. És az ilyen limitált katonai konfliktusokat, melyek nem vezetnek széles körű "háborúhoz,” a végtelenségig lehetne sorolni.

Címlapkép: Sergey Mihailicenko/Anadolu Agency/Getty Images