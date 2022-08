Brutális a feszültség, Kína rakétákkal lövöldözik - Pénteki híreink a tajvani krízisről

Portfolio 2022. augusztus 05. 08:53

Nancy Pelosi tajvani látogatása kapcsán Kína nemcsak szóbeli fenyegetéseket tett, hanem már a tegnapi nap is jelentős csapatokat vont össze Tajvannal szembeni szárazföldi területein. A mai napon hivatalosan is hadgyakorlatba kezdtek a kínai csapatok, melyek keretében már rakétákat is lőttek ki tajvani vizekre, valamint drónokkal és egyéb harci repülőkkel is behatoltak a tajvani légvédelmi azonosítási zónájába. Az amerikai flotta egy része a közelben tartózkodik és a tajvani csapatok is készültségben vannak.