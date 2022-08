Üzent a török hivatal: Oroszország igényeit is figyelembe kell venni

A találkozóra azután kerül sor, hogy Törökország segített tető alá hozni egy megállapodást Ukrajna fekete-tengeri gabonaexportjának újraindításáról, amelyet Oroszország inváziója miatt blokkoltak.

Fahrettin Altun török elnöki kommunikációs igazgató szerint a gabonaexport-megállapodás a NATO-tag Törökország erőfeszítéseinek sikerét és a két vezető közötti közvetlen diplomáciát igazolja, ugyanakkor bírálta más országok szerepét. Altun szerint

egyes országok nem akarják, hogy a háború véget érjen

és akadályozzák Törökország aktív diplomáciai erőfeszítéseit, azonban nem nevezte meg, melyik országokra utalt ezzel.

A nemzetközi közösség nem tudja befejezni az ukrajnai háborút úgy, hogy figyelmen kívül hagyja Oroszországot. A diplomáciának és a békének kell érvényesülnie

– mondta Altun.

Erdogan a terveknek megfelelően péntek délután találkozott Putyinnal. Törökország viszonylag jó kapcsolatokat ápol Ukrajnával és Oroszországgal is, igyekszik közvetíteni, miközben lavírozik a nagyhatalmak között. A háború kezdete óta bírálta az inváziót és fegyverekkel is ellátta Ukrajnát, de nem követte nyugati szövetségeseit abban, hogy szankciókat vessen be Oroszországgal szemben.

Arra törekszünk, hogy Oroszországgal és Ukrajnával fenntartott kapcsolatainkat kihasználva, a két országnak kölcsönösen elfogadható megoldást találjunk

- mondta Altun.

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy a szoros együttműködésen felül az ázsiai befolyási övezeteikben, többek közt Szíriában, Líbiában és Azerbajdzsánban katonai versengés van Oroszország és Törökország között.

