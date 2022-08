Zúgnak a rakéták, záporoznak a szankciók, de van valami, amihez még Kína sem mer hozzányúlni

Nancy Pelosi amerikai házelnök nagy felháborodást kiváltó tajvani útjára válaszul Kína az utóbbi napokban több területen is szankcionálta Tajvan exportját és importját. Egy fontos kivétel azonban akadt, a félvezetők importja. Ennek oka, hogy Peking erősen támaszkodik a sziget chipgyártására, a létfontosságú chipek bojkottja pedig beláthatatlan következményekkel járna a kínai gazdaságára nézve.

Miután Nancy Pelosi amerikai házelnök gépe Peking többszöri figyelmeztetése ellenére is leszállt a demokratikusan kormányzott szigetre, a kínai hatóságok felfüggesztették a tajvani citrusfélék és halak behozatalát, valamint a homok exportját – írja az Aljazeera összefoglaló anyagában.

A kereskedelmi korlátozásokon túl, csütörtökön nagyszabású hadgyakorlatok kezdődtek Tajvan közvetlen közelében, a pekingi kormányzat pedig a nagyobb nyomásgyakorlás érdekében a hadgyakorlatokat az újraegyesítési hadművelet próbájaként határozta meg.

Bár a kereskedelmi korlátozások hivatalos indoklásában a biológiai biztonságra való hivatkozás szerepel, a szankciók valójában a Pelosi-féle látogatás diplomáciai következményeként értelmezhetőek. Kína gazdasági nyomásgyakorlása azonban feltűnően érintetlenül hagyta Tajvan legértékesebb exportcikkét: a félvezetőket.

Az Aljazeera szerint ennek az alapvető oka, hogy Kína majdnem annyira függ a kritikus alkatrészek tajvani exportjától, mint a sziget maga. Peking számára a tajvani félvezetőipar bojkottja beláthatatlan károkat okozna a saját gazdasága számára.

Mennyire fontosak a félvezetők Tajvan számára?

A félvezetők olyan kritikus fontosságú alkatrészek, amelyeket az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászrepülőgépekig mindenben használnak a világon.

A Tajvan által leuralt iparágban a TrendForce adatai szerint a félvezetőgyártásból származó bevételek 64 százalékát a szigetállam adja, az iparágvezető Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) egymaga több mint a felét produkálja a világ chipgyártásának. Dél-Korea, a második legnagyobb gyártókapacitással rendelkező ország is csak a teljes piac kevesebb, mint egyötödét birtokolja.

Még nagyobb a különbség technológiai színtéren:

a legfejlettebb félvezetők esetében a Boston Consulting jelentése szerint a termelés 92 százalékát adja Tajvan.

A szigetország számára, amelyet hivatalosan csak 13 ország és a Vatikán ismer el, a félvezetőipar jelentősége a gazdaság és a sziget biztonsága szempontjából felbecsülhetetlen. A tajvani félvezetők ma már az export közel 40 százalékát és a bruttó hazai termék mintegy 15 százalékát teszik ki.

Amellett, hogy a TSMC jelenleg a legfejlettebb feldolgozási technológiával rendelkezik, a tajvani öntödék, köztük az UMC, a Vanguard és a PSMC is rendelkeznek saját technológiai előnyökkel. A Covid-válság okozta logisztikai nehézségek felhívták a világ országainak a figyelmét arra, hogy a kulcsfontosságú ipari ágazatok esetében saját, országhatáron gyártásra van szükség az ellátási lánc biztosításához. A tajvani cégek ezt a felismerési hullámot meglovagolva az elmúlt időszakban rengeteg leányvállalatot létesítettek a világ különböző pontjain.

Jelenleg a 8 és 12 colos öntödékben 24 tajvani gyár dominál, őket követi Kína, Dél-Korea és az Egyesült Államok. A 2021 utáni új gyárak terveit tekintve Tajvanon létesülhet a legtöbb új gyár, hat új üzem van építés alatt, majd Kína és az Egyesült Államok következik, ahol négy, illetve három új gyárat terveznek. Ki kell emelni azonban azt, hogy a különböző nemzetközi meghívásokból fakadóan a tajvani gyárak bővülése jelentősebb: többek között megjelennek az Egyesült Államokban, Kínában, Japánban és Szingapúrban is, figyelembe véve a helyi ügyfelek igényeit és a technikai együttműködést – írta meg a TrendForce.

A világ 10 legnagyobb félvezető-vállalata és kapacitásbővítése Öntödék Új helyszínek Tajvan TSMC Tajvan, USA, Japán, Kína UMC Tajvan, Szingapúr PSMC Tajvan Vanguard Tajvan Kína SMIC Kína HuaHong Kína Nexchip Kína Korea Samsung Korea, USA Egyéb GlobalFoundries USA, Szingapúr Tower Európa Forrás: Trendforce.com

A Trendforce előrejelzései szerint a tajvani gyártókapacitás 2025-ben továbbra is a világpiac 44%-át fogja kitenni, a fejlettebb eljárások tekintetében pedig 58%-kal továbbra is uralni fogja a globális félvezető-ipart.

Ezekhez a számokhoz azonban hozzátartozik, hogy a tajvani tulajdonú gyárak és vállalatok a nemzetközi terjeszkedésnek köszönhetően a globális piac jóval nagyobb szeletét szerezhetik meg, mint amennyit a szigetországi termelésük biztosít számukra.

Tajvan félvezetőipara kritikus fontosságú a gazdasága számára, mivel Tajvan a csúcstechnológia vezető szerepére törekszik, és a negyedik ipari forradalom a tajvani vállalatok által tervezett és gyártott élvonalbeli félvezetőkre támaszkodik majd. A félvezetőipar ráadásul Tajvan biztonsága szempontjából is kritikus jelentőségű, mert emeli Tajvan stratégiai jelentőségét más országok, különösen az Egyesült Államok és Nyugat-Európa szemében

- nyilatkozta James Lee, a tajvani Academia Sinica tudományos munkatársa.

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy míg a citrusfélék, a kekszek és a halak pekingi célba vétele várhatóan minimális hatással lesz Tajvan gazdaságára, a chipek importjának leállításával sokkal nagyobb kárt tudna okozni Peking.

Miért van szüksége Kínának a tajvani félvezetőkre?

Nem csak Tajvan, hanem a kínai gazdaság is erőteljesen függ a tajvani félvezető-exporttól. A világ második legnagyobb gazdasága adja a félvezetők iránti globális kereslet 60 százalékát - derül ki az amerikai Kongresszusi Kutatószolgálat 2020-as jelentéséből. Továbbá, a jelentés szerint a kereslet több mint 90 százalékát importból és a Kínában termelő külföldi cégekből fedezik.

ANNAK ELLENÉRE, HOGY KÍNA DOLLÁRMILLIÁRDOKAT ÖLT FÉLVEZETŐ-IPARÁGÁNAK FEJLESZTÉSÉBE, A PIAC KEVESEBB MINT 10 SZÁZALÉKÁT KÉPES CSAK ELLENŐRIZNI, A SANGHAJI SZÉKHELYŰ SMIC VEZETÉSÉVEL.

Kína Tajvantól függ, mert a kínai vállalatok ugyan képesek félvezetőket tervezni, de csak korlátozott kapacitással rendelkeznek a gyártásukhoz, különösen a minőségi termékek körében. A közelmúltban jelentek meg olyan hírek, hogy a SMIC kifejlesztette a 7 nm-es chipek gyártásának képességét, de ez még mindig a kezdeti szakaszban, jóval a TSMC és a Samsung mögött van

- mondta Lee.

Hasonló felemás gazdasági szankciókat megfigyelhettünk a közelmúltban is Kína részéről: 2020-ban például leállította az ausztrál marhahús, bor és árpa behozatalát a COVID-19 járvány eredetével kapcsolatos vita nyomán, azonban Peking továbbra is hatalmas mennyiségű vasércet importált, hogy kielégítse az ipari igényeit.

Azonban, bizonytalan hogy Tajvan félvezető-dominanciája kitart-e az évtized végére, ugyanis Hszi Csin-ping kínai elnök az országot fenyegető egyik legnagyobb veszélynek nevezte a külföldi technológiától való függést, és ígéretet tett arra, hogy növeli országa önellátó-képességét minden ágazatban. Így a "Made in China" kezdeményezés keretében Peking megfogadta, hogy 2020 és 2025 között 1400 milliárd dollárt fektet be a csúcstechnológiai iparágakba, köztük a félvezetők gyártásába is.

Ennek megfelelően 2020-ban a kínai félvezetőgyártó vállalatok 227,6 milliárd jüan (33,7 milliárd dollár) értékű beruházást, hajtottak végre, ami négyszerese az előző évinek - derült ki a technode kutatásából.

Tavaly Kínában az integrált áramkörök gyártása 359,4 milliárd darabra nőtt, ami 33,3 százalékos emelkedés az előző évhez képest a hivatalos kormányzati adatok szerint.

Úgy gondolom, Kína nem valószínű, hogy szankciókat alkalmazna a félvezetőipar ellen, amíg a gyártás továbbra is a tajvani vállalatoktól függ. Ez később megváltozhat, ha Peking saját, nagyobb és jobb minőségű gyártókapacitást fejleszt ki, de ez véleményem szerint még több évnyi távolságra van

- mondta Lee.

Kína önellátásra irányuló törekvése azonban nem teljesen zökkenőmentes. A kínai félvezető-gyártó SMIC alapítója, Richard Chang Rugin rámutatott, hogy a szükséges tudás krónikus hiánya hátráltatja a hazai ipart. Az iparág fejlődését a korrupció is jelentősen hátráltatja: például a közelmúltban került sor a 100 milliárd jüan (14,82 milliárd dollár) értékű Nemzeti Integrált Áramkör Ipari Befektetési Alaphoz kapcsolódó magas rangú személyek vád alá helyezésére és letartoztatására.

Kínának nagyon nehéz a félvezetőkre vonatkozó kapacitást fejleszteni. Sok korábbi próbálkozásuk kudarcot vallott, amint azt az iparágban nemrégiben történt letartóztatásokból is láthatjuk. Márpedig csak akkor fogják blokkolni a chipimportot, amikor már készen állnak a háborúra

- mondta Henry Gao, a Singapore Management University kínai kereskedelmi szakértője.

Címlapkép forrása: Getty Images