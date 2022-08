Felfedték magukat az Ukrajnát támogató amerikai zsoldosok – Azt is elmondták, ki pénzeli őket

Érdekes beszámolót közölt a brit Guardian a Mozart-csoport nevű, többnyire amerikai veterán katonákból álló zsoldosformáció mindennapjairól. Az Ukrajnában tevékenykedő „magánbiztonsági vállalat” elsősorban ukrán katonák kiképzésében segít, de foglalkoznak segélyszállítmányok őrzésével és célba juttatásával is. A beszámoló abból a szempontból is érdekes, hogy jól körül járja az ukrán fegyveres erőkben uralkodó egyre nagyobb káoszt és azt is, hogy a nyugati zsoldosok hogyan próbálnak hatékony harcoló alakulatokat kovácsolni olyan emberekből, akiket úgy küldenek a frontra, hogy még fegyvereik irányzékát sem tudják beállítani.

A Guardian beszámolója azért is érdekes, mert ahogy ők fogalmaznak, a jól képzett, ukrán reguláris erők számottevő hányada elvérzett a Donbaszban, jelenleg pedig egyes harcoló alakulatoknak „sokkolóan kevés” a harctéri tapasztalata. Nemrég a britek jelentették be, hogy 10 ezer ukrán katonát képeznek ki Nagy-Britanniában, de önmagában ez aligha lesz sorsfordító segítség, folyamatos utánpótlásra szorulnak az ukránok. Bár eddig is lehetett tudni, hogy amerikai és brit zsoldosok segítik az ukránokat, talán ez a cikk eddig a legrészletesebb, ami megjelent a nyugati médiában egy konkrét zsoldos-formáció működéséről. A „Mozart-csoport” elsősorban azzal foglalkozik jelenleg, hogy Ukrajnán belül képeznek ki ukrán katonákat: főként olyan embereket, akik valamennyi időt már szolgáltak a frontvonalon a február 24-én indult orosz invázió kezdete óta. A Guardian kitér rá: a „Mozart-csoport” kezei alatt megforduló 10 ukrán katona közül mindössze 1 olyan harcos van átlagosan, aki február 24 előtt is katona volt. Ami érdekes magával a „Mozart-csoporttal” kapcsolatosan az, hogy a zsoldosformációt többségében amerikai, kisebb részben ír és brit exkatonák alkotják. A főparancsnok, Andy Milburn egy nyugalmazott tengerészgyalogos-ezredes, aki 31 évet töltött az amerikai fegyveres erők kötelékében. Ami szintén érdekes, hogy a cikkben - bár felületesen, de részletezik, hogy ki fizeti a „Mozart-csoportot." Az amerikai önkéntesek egyáltalán nem Kijevnek dolgoznak, hanem finanszírozóik "amerikai magánbefektetők egy szűk csoportja," akiknek állítólag semmi közük nincsen magához az amerikai államhoz. Ez azért is fontos, mert a Kreml rendszeresen tesz közzé beszámolókat arról, hogy "külföldi zsoldosokat" semmisítettek meg a frontvonalon, ezeknek az embereknek a többsége azonban a hivatalosan ukrán haderőhöz tartozó, ukrán parancsnoki lánc alatt működő idegenlégió része és nem pedig valamilyen magánvállalat alkalmazottai, akik (elsősorban) pénzért harcolnak. Tehát szigorú értelemben véve nem zsoldosok. A "Mozart-csoportnál" erről nincs szó: ők magukat is egy "magánbiztonsági vállalat" alkalmazottainak tartják, tehát itt akárhogy is nézzük, hivatástudat ide vagy oda, helytálló a "zsoldos" megnevezés. Maga a „Mozart-csoport” elnevezés is egyfajta trollkodás, mellyel az orosz „Wagner-csoport” nevű zsoldosformációra utalnak, eleinte viccből kezdtek magukra így hivatkozni a PMC-k, de megmaradt a név. Kevésbé ismert tény, hogy a Wagner csoport nem Richard Wagnerről kapta a nevét, hanem onnan, hogy a zsoldosformáció parancsnokának, Dimitrij Utkinnak ez a hívójele, aki vélhetően a nemzetiszocialista harmadik birodalom iránti szimpátiái miatt választott magának egy németesen csengő nevet. Visszatérve arra, hogy mit is csinálnak a „mozartosok”: 10 napos, intenzív kurzusokat tartanak, 40 fős ukrán harcosokból álló csoportoknak. Többnyire olyan, 20 és 50 év közti önkénteseknek és sorkatonáknak, akik az orosz invázió miatt voltak kénytelenek fegyvert ragadni. Ki lehet képezni 10 nap alatt valakit harcképes katonává? Egyáltalán nem. Maguk a zsoldosok is elismerik, hogy „ideális esetben” hat hónapig tartana egy ilyen kurzus, mely során alapvető fegyverkezelési, csapattaktikai és elsősegély-módszereket sajátítanak el. De, mint ismert, Ukrajnának nincs hat hónapja, az orosz invázió és a mindkét oldalon súlyos veszteségek miatt szorítja őket az idő. Ami jó hír lehet a mozartosoknak és „tanoncaiknak,” hogy az orosz oldalon, reguláris erőkön kívül harcoló önkéntesek többségét sem készítik fel ennél jobban. A „Mozart-csoport” eddig saját elmondása szerint „körülbelül 1000” ukrán önkéntest képzett ki a kurzusok ideje alatt. A cikk nagy része egyébként nagyon érdekes sztorikat taglal az ukrán önkéntesek / sorkatonák felszereltségét, felkészültségét - pontosabban ennek hiányát - illetően. Ezek közül párat érdemes megemlíteni: egy „Bölény” fedőnevű ukrán katona azért lett a szakaszfelcser, mert a Covid alatt megcsinált egy hetes felcserképzést. A mozartosok szerint ez „jobb, mint a legtöbb felcser [képzettsége],” mert az ukrán felcserek többsége semmilyen egészségügyi képzettséggel nem rendelkezik , csak adnak nekik egy elsősegély-dobozt és kinevezik őket felcserré.

A mostani kurzusban 40 ukrán katonából egy olyan ember volt, aki be tudta állítani lőgyakorlat előtt a fegyverén az irányzékot. Ugye ez azért is érdekes, mert ezeknek az embereknek jelentős részét már egy fronton harcoló alakulattól hozták el az amerikaiak, tehát úgy küldték őket első körben az oroszok ellen parancsnokaik, hogy még csak azt sem tudták, hogy kell használni egy gépkarabélyt.

Az ukrán katonák felszereltsége teljesen kaotikus: van, akin brit zászlós, sivatagi mintás zubbony van, másokon amerikai UCP-mintás plate carrier, de van, aki Ali Expresses sapkát használ. Ezek a dolgok a cikkben közölt képeken is kiválóan látszanak. Ez a felszerelés-kavalkád persze az orosz oldal irreguláris alakulataira is jellemző, a leselejtezett brit gyakorlók és az Ali Expresses Gen 3 Combat Suitok orosz és ukrán oldalon egyaránt népszerűek.

Az amerikai zsoldosok szerint a nyugati országok komolyan pocsékolják mind a modern fegyverrendszereket, mind pedig az emberéleteket azzal, hogy nem készítik fel megfelelően az ukránokat ezek használatára. Különösen a Javelin és NLAW páncéltörő rendszerek használatában voltak szerintük komoly hiányosságok az egyik brit instruktor szerint, aki ezekre a fegyverekre specializálódott.

Egy veterán ukrán katona, aki 2014 óta harcol az ukrán fegyveres erőkben, azt mondja: meglévő tapasztalata mellett is rengeteget tanult a nyugati zsoldosoktól. Arról is beszél, hogy összesen az oroszokkal való konfliktusban 15 barátját vesztette már el, ebből 10-et idén.

. Arról is beszél, hogy összesen az oroszokkal való konfliktusban 15 barátját vesztette már el, ebből 10-et idén. A zsoldosok kitérnek arra is, hogy nem állnak semmilyen kapcsolatban sem a brit, sem az amerikai kormányokkal, de összességében sajnálatukat fejezik ki azzal kapcsolatosan, hogy ez így van. Szerintük a kormányok segítségével jobban meg lehetne szervezni az együttműködést az ukránok és a hozzájuk hasonló önkéntes instruktorok közt, de összességében úgy látják, Washington és London sem akarja megkockáztatni a háborút, ezért óvatosak az ilyen dolgokkal. A kiképzésen kívül a zsoldosok segélyszállítmányok őrzésében is szállításában is részt vesznek Ukrajnában, viszont az oroszokkal szembeni harcokban nem vállalnak szerepet. Úgy gondolják, hogy többet használ az ukránoknak az, ha kiképzik őket ahelyett, hogy saját maguk is a frontvonalakra mennek harcolni és jó eséllyel rövid időn belül életüket vesztik az oroszokkal szembeni harcokban. A címlapképen nem a Mozart Group szerepel, hanem fotómodellek, vélhetően airsoft-fegyverekkel egy stock fotón. A Guardian eredeti cikkében viszont van egy csomó fotó a mozartosokról és az általuk kiképzett ukránokról is. A címlapkép illusztráció. Forrás: Getty Images