Lenne egy ország, amely enyhíthetné az európai gázválságot, de megoldatlan konfliktusba keveredett

Legnagyobb afrikai földgáztermelő országként Algéria lehetne az egyik olyan jelentős gázszállító Európa számára, amely nagyban elősegíthetné az orosz gázról történő leválást. Ezt azonban az algériai gázexport kapacitáskorlátjai, valamint a növekvő hazai gázigény lefedése mellett politikai kérdések is akadályozhatják. Az amúgy Oroszországgal igen szoros mértékben – legfőképpen védelmi kérdésekben – együttműködő, így a Nyugat és Moszkva között lavírozó afrikai ország például tavaly ősz óta nem szállít gázt az egyik fő európai felvevő piacát, Spanyolországot kiszolgáló két gázvezeték egyikén. Ez a vezeték ugyanis Algériát és Spanyolországot Marokkón keresztül köti össze, amely országgal Nyugat-Szahara kérdésében súlyos vitái vannak az algíri vezetésnek. Algéria ugyanis nem ismeri el az egykori spanyol gyarmat feletti marokkói fennhatóságot, és fegyverrel is támogatja a terület függetlenségéért küzdő lázadókat.

Algéria Oroszország ukrajnai invázióját követően arra törekszik, hogy egyfajta arany középutat találjon fő fegyverbeszállítója, Oroszország, valamint gázexportja kiemelt piacának számító Európa között. Ez egyáltalán nem meglepő annak fényében, hogy Algéria külpolitikáját függetlenségének francia uralom alóli, 1962-ben bekövetkezett elnyerése óta a keleti és a nyugati tábor közötti egyensúlyozás jellemezte, amelynek keretében a el nem kötelezett országok mozgalmának aktív tagja volt.

Szoros kapcsolat Moszkvával

Algéria a hidegháború során viszonylag erős katonai kapcsolatokat épített ki a Szovjetunióval, ahonnan jelentős mennyiségben szerzett be fegyvereket. Emellett számos algériai politikai és katonai vezető Szovjetunióban folytatta tanulmányait. A hidegháború vége után sem szakadt meg a Moszkvával való szoros kapcsolat, Oroszország jelenleg Algéria legnagyobb fegyverbeszállítójának számít. Az elmúlt évtizedekben Algéria fegyvervásárlásainak mintegy háromnegyedét Oroszországból szerezte be, 2016 és 2020 között Algír mintegy 34 milliárd dollárt költött orosz fegyverekre.

AZ ÉSZAK-AFRIKAI ORSZÁG VALÓJÁBAN INDIA ÉS KÍNA UTÁN OROSZORSZÁG HARMADIK LEGNAGYOBB FEGYVERVÁSÁRLÓJA, ÉS ALGÍR BESZERZÉSEI TESZIK KI AZ AFRIKÁBA IRÁNYULÓ OROSZ FEGYVEREXPORT MINTEGY FELÉT.

A két ország katonai együttműködése közös hadgyakorlatokra is kiterjed: amelyeknek például 2021 októberében Észak-Oszétia volt a helyszíne. A tervek szerint idén novemberben is sor kerül egy újabbra Algéria marokkói határhoz közel eső részén.

Moszkva és Algír közötti szoros kapcsolatokat az is jól mutatja, hogy Oroszország több milliárdnyi algériai adósságot engedett el, illetve Algír a Kreml támogatásáért fordult, amikor 2019-ben tömegtüntetések törtek ki az országban, amelyek lemondásra kényszerítették az 1999 óta hatalmon lévő Abd el-Azíz Buteflíka államfőt. A politikai vezetésben azonban érdemi változás nem történt, ugyanis a 2019. decemberi elnökválasztáson csak olyan politikusok indultak, akik mindegyike kötődött a korábbi Buteflíka-kormányzathoz. Közülük a 2017-ben rövid ideig a miniszterelnöki székbe is kerülő Abdel-Madzsid Tebbun lett a befutó, aki jelenleg is az ország államfője.

A Moszkvával való szoros kapcsolatok jegyében Algéria tartózkodott az Oroszország ukrajnai invázióját elítélő ENSZ-határozat március eleji szavazásán, valamint áprilisban nemmel szavazott Oroszországnak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából való kizárására. Ettől függetlenül Oroszország ukrajnai invázióját követően az EU-ban kezdetben komoly várakozás alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Algéria akár jelentős mértékben tudja majd pótolni az orosz gázról minél inkább leválni kívánó Európa számára a kieső gázszállításokat.

Európa harmadik legnagyobb gázbeszállítója

AFRIKA LEGFŐBB GÁZTERMELŐJEKÉNT ALGÉRIA EURÓPA HARMADIK LEGNAGYOBB GÁZBESZÁLLÍTÓJÁNAK SZÁMÍT, AZ EU ÖSSZESÍTETT GÁZIMPORTJÁBAN TAVALY 8,2 SZÁZALÉKOS VOLT A RÉSZESEDÉSE (2020-BAN 12,1 SZÁZALÉK).

Az összesített algériai gázexportnak pedig mintegy 83 százaléka irányul az EU-ba. Összehasonlításképpen, Európa eddigi legfőbb gázbeszállítója, Oroszország tavaly közel 40 százalékos részesedést ért el az uniós importban.

Az Európába irányuló algériai gázszállítások jelentős növelésének lehetőségét azonban erősen csökkenti Algéria exportkapacitásának korlátozottsága, illetve a hazai gázfogyasztás növekedése. A kitermelt gáz – amelynek mennyisége tavaly rekordot, 100 milliárd köbméter feletti mennyiséget ért el – mintegy felét ugyanis az Afrika legnagyobb országának számító, közel 44 milliós Algéria maga használja fel. A belföldi felhasználás mértéke az utóbbi években egyre jobban növekedett, és a trend folytatására lehet számítani. Az Oxford Energy adatai szerint 2013 és 2018 között a hazai felhasználás mintegy 10 százalékkal nőtt, és 2028-ig további 50 százalékos emelkedés várható.

A növekvő hazai fogyasztás mellett az is erősen korlátozza az export jelentős növelését, hogy az algériai gázszektort alulfinanszírozottság, kiöregedő gázmezők jellemzik. A tervezett új beruházások hatása a termelésre pedig csak évek múlva lesz érezhető.

Nyugat-Szahara: a megoldatlan konfliktus

Az algériai gázexport kapacitásproblémái mellett politikai kérdések is akadályozhatják az Európába irányuló algériai gázszállítások jelentős mértékű növelését.

AZ ALGÉRIÁT EURÓPÁVAL ÖSSZEKÖTŐ HÁROM GÁZVEZETÉK (KETTŐ SPANYOLORSZÁGBA, EGY OLASZORSZÁGBA VEZET) KÖZÜL AZ EGYIKEN TAVALY ŐSSZEL LEÁLLÍTOTTÁK A SZÁLLÍTÁSOKAT.

A Marokkón áthaladó, évi 12 milliárd köbméter kapacitású MGE-vezetéken Algír a Marokkóval való vitái, így például Izrael Rabat általi elismerése, de legfőképpen a Nyugat-Szahara helyzetével kapcsolatos nézetkülönbségek miatt állította le a szállítást. A vezeték alapvetően Spanyolországot látná el, azonban abból eddig Marokkó is kapott gázt (mintegy évi 1 milliárd köbmétert), amit villamosenergia-termelésre használt fedezve az ország áramigényének mintegy tizedét.

A Mauritánia és Marokkó között elhelyezkedő, Magyarországnál két és félszer nagyobb, 600 ezer lakosú egykori spanyol gyarmat Nyugat-Szahara jelentős részét hallgatólagos amerikai és európai jóváhagyás mellett Marokkó 1975 óta tartja megszállás alatt. Nyugat-Szaharát 2700 km hosszú, erősen aláaknázott határvonal szeli ketté, a terület mintegy 80 százaléka áll marokkói ellenőrzés alatt. Az ENSZ nem önrendelkező területek listáján az egyetlen olyan térségnek számít, ahol nincs egyértelműen kijelölt igazgatással megbízott hatalom.

A Marokkó és a terület függetlenségéért küzdő mozgalom, a Polisario közötti 1975-1991-es háborúban Rabat jelentős támogatást kapott az USA-tól, míg a Polisario Algériától. A hidegháború végét követően a nyugat-szaharai helyzet sokáig befagyott konfliktusnak számított, 2020 végén azonban a Polisario Algéria támogatása mellett újrakezdte a harcot.

Az Egyesült Államok 2020 végén a Trump-adminisztráció által meghozott döntéssel elismerte Marokkó szuverenitását Nyugat-Szahara felett. Marokkó feltehetően azért kapta ezt meg, mert az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel együtt az úgynevezett Ábrahám Szerződések keretében normalizálta kapcsolatait Izraellel. Míg Washington Marokkót támogatja a nyugat-szaharai kérdésben, addig Moszkva Algériát.

Madriddal is csörtézett Algéria Nyugat-Szahara miatt

Idén tavasszal aztán Algéria Spanyolországgal is összekülönbözött a nyugat-szaharai kérdés miatt, miután Madrid az addigi semleges álláspontját felülírva Washingtonhoz hasonlóan támogatásáról biztosította azt a rabati tervet, amely megőrizve a Nyugat-Szahara felletti marokkói fennhatóságot félautonóm státuszt adna a területnek. Algír válaszul visszahívta spanyolországi nagykövetét, illetve felfüggesztette a két ország közötti barátsági szerződést.

Az is tovább élezte a spanyol-algériai kapcsolatokat, hogy június végén Spanyolország elkezdte az MGE vezeték visszafelé történő működtetésével ellátni az Algéria felől gáz nélkül maradó Marokkót. Algír tiltakozott a lépés ellen, hiszen nem akarja, hogy földgáza kerülő úton jusson el Marokkóhoz.

A Marokkón keresztül Spanyolországba haladó vezeték leállítása miatt a kieső gázszállításokat a másik, közvetlenül Spanyolországba irányuló, évi 8 milliárd köbméteres kapacitású Medgaz-vezetéken keresztül csak részben lehet pótolni.

MIKÖZBEN SPANYOLORSZÁG FELÉ KEVESEBB GÁZT SZÁLLÍT ALGÉRIA, ADDIG AZ AFRIKAI ÁLLAM OLASZORSZÁGGAL PÁR HETE A GÁZSZÁLLÍTÁSOK NÖVELÉSÉRŐL ÁLLAPODOTT MEG.

Olaszország az utóbbi években gázimportjának mintegy 40-50 százalékát Oroszországból, negyedét Algériából szerezte be. A mostani megállapodás szerint az erre az évre tervezett 21 milliárd köbméter mennyiséget Algéria 4 milliárd köbméterrel, jövőre és 2024-ben pedig akár 9 milliárd köbméterrel növeli meg a két országot Tunézián keresztül összekötő TransMed gázvezetéken.

Algír visszaélhet az erősödő alkupozíciójával?

Kérdés, hogy gázexportjának Európa számára történő felértékelődését, a megerősödő alkupozícióját mekkora mértékben használja majd fel Algéria, hogy az európai kormányokat az algíri álláspontot követő pozíció elfogadására késztesse Nyugat-Szahara ügyében. Elemzői vélemény szerint egy ilyen törekvésnek jelentős korlátai lehetnek: ha ugyanis Algír megpróbálná zsarolni vevőit, akkor azt kockáztatná, hogy veszélybe kerül a megbízható energiaexportőri szerepe.

A zsarolás ellen szólhat az is, hogy a rekordmagas gázárak mellett Algériának minden oka megvan arra, hogy amennyire csak lehetséges, maximalizálja az Európának szánt eladásokat. Elemzők azonban azt is felvetik, hogy az Európába irányuló algériai gázexport növelése, illetve az abból származó jövedelmek közvetve akár Moszkvának is kedvezhetnek, ha figyelembe vesszük az észak-afrikai ország jelentős mértékű, Oroszországból származó katonai beszerzéseit.

Címlapkép: Algerian Presidency/Anadolu Agency via Getty Images