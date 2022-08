Szétszedtek a britek egy csomó orosz fegyvert, meglepő, mit találtak bennük

A brit thinktank összesen 27 orosz fegyverrendszert szedett szét: többek közt rakétákat, légvédelmi rendszereket és egyéb eszközöket. Úgy találták, hogy „jelentős részben” ezek elektronikai rendszereit nyugati komponensek alkotják.

Az alkatrészeket gyártó vállalatok mintegy kétharmada ráadásul amerikai székhelyű, ezen belül is az Analog Devices and Texas Instruments kiemelkedően nagy arányban gyártott komponenseket az orosz fegyverekhez. Amerikai vállalatok mellett azonosítottak a szakértők japán, dél-koreai, brit, német, svájci és holland komponenseket is.

A RUSI elemzői szerint az oroszok úgy jutottak hozzá ezekhez az alkatrészekhez, hogy háztartási gépekhez való komponenseket raktak be a fegyvereikbe. Ezzel ki tudták kerülni az orosz hadiipart régóta korlátozó szankciókat.

A brit elemzők szerint például a 9M727 cirkálórakéta és a H-101-es cirkálórakéta is 31-31 külföldi alkatrészt tartalmaz, többek közt az AMD és a német Infineon alkatrészeit is.

Az érintett cégek azt mondták a Reutersnek: minden kereskedelmi egyezményt betartanak, többségük pedig teljesen felfüggesztette tevékenységét Oroszországban az ukrajnai háború miatt. Többen azt állították, hogy nem tudtak róla, hogy az oroszok a civil célokra szánt chipeket és egyéb komponenseket fegyverekbe építik be.

A címlapkép illusztráció, nem egy valós orosz rakéta szerepel rajta. Forrás: Getty Images