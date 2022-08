Gigantikus robbanások rázták meg a Krímet – Ukrán támadás érte az oroszok által féltve őrzött területet?

Számos videó került fel az elmúlt percekben arról, hogy gigantikus robbanások rázták meg a Krímhez tartozó Novofedorivka térségében található Szaki légibázist.

According to BAZA, there was an explosion in Novofedorivka, Crimea. https://t.co/FmSZDW1LSi

A legtöbb képen talán egy nagy robbanás és több kisebb robbanás látható, helyi források szerint 5-8 robbanás történt. Elképzelhető, hogy egy rakéta csapott be, amely miatt több kisebb objektum is lángra kapott a térségben.

: Attack on Novofedorivka Airbase in Crimea reported, large smoke clouds seen rising above the military base by locals #BREAKING

A Szaki légibázison a 43-as számú önálló haditengerészeti repülőezred állomásozott: többek közt Szu-30SzM, Szu-24M, Szu-24MP és Tu-134 típusú repülőgépekkel.

: There are reports that Russia's Saki Air Base in Novofedorivka, Crimea, has been hit by the Armed Forces of Ukraine. Saki is a homebase of the 43rd Separate Naval Assault Aviation Regiment of the Black Sea Fleet (warplanes: Su-30SM, Su-24M, Su-24MP, Tu-134). #BREAKING