Kimondták a tudósok: félelmetes maradandó következménnyel járhat, ha elkapod a koronavírust

Világszerte 585 388 272 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig 6 420 133 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint kedd reggeli adatai alapján. A fertőzés 193 országban és régióban van jelen.

Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-nek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 92 241 199. A halálos áldozatok száma 1 034 020.

A koronavírus nemcsak a tüdőt, de a többi között az agyat is megtámadhatja. Ezen szervre gyakorolt hatásai kapcsán azonban még mindig sok a megválaszolatlan kérdés.

Több kutatás is igazolta, hogy a COVID-19 rövid- és hosszú távú neurológiai hatásokat is kiválthat.

A Houston Methodist szakemberei ezen kisebb tanulmányok eredményeit foglalták össze: ezekből kiderült, hogy a koronavírus okozta megbetegedés növelheti a maradandó agyi elváltozások kockázatát, amelyek agyvérzéshez vezethetnek, illetve hatásukra egyes agyi régiók öregedése is felgyorsulhat

Az agyat feltérképező MRI-vizsgálatok olyan mikrovérzéseket és elváltozásokat is azonosítottak a COVID-19-ből felgyógyulóknál, amelyek a kognitív funkciókra is hatással lehetnek. Hasonló elváltozásokat gyakran azonosítanak krónikus stresszben, depresszióban, cukorbetegségben és életkorral összefüggő társbetegségekben szenvedőknél. Ezek az elváltozások pedig felgyorsíthatják az agyi öregedési folyamatait, súlyosbíthatják a demencia tüneteit, továbbá az idősebbeknél a motoros képességek romlását is eredményezhetik.

A COVID-19 hosszú távú neurológiai tünetei közül az egyik leggyakoribb az úgynevezett agyköd - tette hozzá a portál. Az eredmények szerint a betegségből felgyógyult emberek 20-30 százaléka számolt be arról, hogy a gyógyulást követő hónapokban feledékenyebbnek, figyelmetlenebbnek érezte magát. Egyeseknél ez olyan súlyos mértékben jelentkezett, hogy az már a mindennapi feladataik ellátását is megnehezítette számukra.

Címlapkép forrása: Getty Images