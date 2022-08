Azt mondják az oroszok, hogy máris kilőttek egy Gepardot

Egy Gepard típusú német önjáró légvédelmi gépágyú megsemmisítéséről és három ukrán harci gép lelövéséről számolt be egyebek között a szerdai hadijelentést ismertetve Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Ma is közzétette napi jelentését az orosz védelmi minisztérium. Többek közt most egy Gepard önjáró légvédelmi gépágyú megsemmisítését közölték, ami azért lenne nagy szó, mert egy napja jelentette be Kijev, hogy megérkeztek a német légvédelmi eszközök a frontra.

Az orosz védelmi minisztérium viszont nem mutatott be semmilyen bizonyítékot a német gyártmányú eszköz megsemmisítésére.

A jelentés többi része, az MTI interpretációjában:

Konasenkov szerint az orosz légierő nagypontosságú csapásai megsemmisítették az ukrán 54. gépesített lövészhadosztály lőszerraktárát a donyecki régióban lévő Krasznohorivkában. A támadás következtében mintegy harminc ukrán katona életét vesztette és mintegy hatezer különböző kaliberű lőszer, valamint hét jármű megsemmisült. Az orosz légierő támadta az ukrán 93. gépesített dandár ideiglenes állomáshelyét a Harkiv megyei Andriivka falunál, ami mintegy száz katona halálát okozta és több mint 20 egységnyi haditechnikát tett üzemképtelenné.

A tábornok azt mondta, hogy a szakadár "Donyecki Népköztársaságban" lévő Peszki környékén az ukrán 56. gépesített lövészdandár az orosz légierő csapásai következtében elvesztette harcképességét, személyi állományának mintegy 70 százaléka megsemmisült, a mozgósított utánpótlásból pedig a többség megtagadta, hogy a frontra menjen és dezertált.

A hadijelenetés értelmében az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és tüzérségi erők öt vezetésipontot, hét hadianyagraktárt, valamint rakéta- és tüzérségi fegyvereket semmisítettek meg, köztük egy német Gepard önjáró légvédelmi gépágyút a Mikolajiv megye Novopavlivkánál és egy Sz-300-as föld-levegő rakétarendszert a donyecki régióban lévő Kramatorszk közelében.

A Donyecknél folytatott lövegelhárító művelet keretében két ukrán Grad-, két D-20-as, két D-30-as szakaszt semmisítettek meg. Az orosz légerő gépei a Mikolajiv megye térségében vívott légiharcban lelőttek egy Szu-25-ös, egy MiG-29-es és egy Szu-27-es ukrán repülőgépet, a légvédelem pedig kilenc drónt, két Tocska-U ballisztikus rakétát, valamint hét HIMARS- és négy Szmercs-lövedéket lőtt le.

Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 267 repülőgépet, 145 helikoptert, 1720 drónt, 365 légvédelmi rakétarendszert, 4283 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 795 rakétasorozatvetőt, 3286 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4807 speciális katonai járművet veszítettek.

