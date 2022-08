Ez mindenkinek fájni fog: elpárolognak Európa folyói

Kiszáradnak az európai folyók, amelyek természeti és kulturális értékük mellett összesen nagyjából 80 milliárd dollár értékű kereskedelmi útvonalat jelentenek. Az éghajlati válság egyre súlyosbodik, a vízi utak pedig a lehető legrosszabbkor válnak használhatatlanná, tovább fokozva az inflációt és az energiaválságot.

A száraz nyár közepén, amely Európa-szerte melegrekordokat döntött, a kontinens folyói elpárolognak - számolt be az amerikai Bloomberg. A Rajna - amely évszázadok óta a német, holland és svájci gazdaság egyik pillére - olyannyira kiszáradt, hogy egy kulcsfontosságú szűk keresztmetszeténél szinte átjárhatatlanná vált, megakasztva a gázolaj és a szén áramlását. A Duna, amely több mint 2800 kilométeren keresztül kígyózik Közép-Európán keresztül a Fekete-tengerig, szintén eltömődött, akadályozva a gabona és más kereskedelmi termékek útját.

A közlekedés csak egy a kereskedelem azon elemei közül, amelyeket az éghajlatváltozás felborít Európa-szerte.

Franciaországban súlyosbodott az energiaválság, mert a Rhone és a Garonne túl meleg ahhoz, hogy hatékonyan hűtse az atomreaktorokat, Olaszországban pedig a Pó túl alacsony ahhoz, hogy a rizsföldeket öntözze és a "pasta alle vongole" kagylókat fenntartsa.

Míg a vízi utak zavarai jobb időszakokban is kihívást jelentenének, a régió már most is a recesszió szélén áll, mivel Oroszország inváziója az élelmiszer- és energiaellátás beszűkülésével tovább növeli az inflációt.

A helyzet - mindössze négy évvel a rajnai hajózás történelmi jelentőségű leállása után - még sürgetőbbé teszi az Európai Unió erőfeszítéseit a belvízi hajózás ellenállóbbá tételére.

Az Eurostat adatain alapuló számítások szerint a kontinens folyói és csatornái évente több mint 1 tonna árut szállítanak minden egyes uniós lakosra leosztva, és csak mint közlekedési mód mintegy 80 milliárd dollárral járulnak hozzá a régió gazdaságához. A kiszáradt vízi utak következményei azonban mélyebbre nyúlnak.

Nem csak a kereskedelmi hajózásról van szó. A forróság idején a felfrissülésről, az öntözésről és sok más dologról is szó van. A folyók az örökségünk részét képezik

- mondta Cecile Azevard, a VNF francia vízszolgáltató igazgatója.

A Rajna, Európa talán legfontosabb folyója, kulcsszerepet játszik abban, hogy több szenet szállítson a német erőművekbe, hogy ellensúlyozza az orosz gázszállítmányok visszaesésének hatását. Olaf Scholz kancellár kormánya azonban attól tart, hogy a hajózási fennakadások alááshatják a néhány létesítmény újjáélesztésére irányuló terveket - mondták a helyzetet ismerő személyek a Bloombergnek.

Franciaország - amely általában energiaexportőr - nem tud segíteni az energiahiány enyhítésében, mivel az ország atomreaktorainak csak mintegy fele áll rendelkezésre, a többi pedig karbantartás miatt leállt. Norvégia is készül az áramexport korlátozására, mivel az ország az alacsony tározók feltöltését helyezi előtérbe az energiatermeléssel szemben.

A Bloomberg szerint kijelenhető: az éghajlatváltozás hatását az emberek leginkább a vízellátás változásain keresztül érzik. Míg Európában történelmi aszály uralkodik, addig idén halálos áradások sújtották az Egyesült Államok Kentucky államát, Dél-Afrikát és Brazíliát, Kínát pedig mindkettő sújtotta.

Címlapkép forrása: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images