Újabb kulcsfontosságú hidat lőttek az ukránok

A Herszon régió ideiglenesen megszállt területein a közlekedési és logisztikai útvonalak elleni támadások eredményeként megerősítést nyert, hogy a Kahovka erőmű közelében lévő híd használhatatlanná vált.

- áll a jelentésben.

Augusztus 8-án a Déli Védelmi Erők Egyesült Koordinációs Sajtóközpontjának vezetője, Natalja Humenjuk kijelentette, hogy az ukrán hadsereg ismét csapást mért az Antonovszkij hídra és a Kahovka hídra.

A támadás eredményéről több felvétel is felkerült a Twitterre, melyek alapján az ugyan megállapítható, hogy a híd súlyosan megrongálódott, az azonban nem, hogy használhatatlanná vált volna.

Ukrainian rocket artillery strikes have damaged the bridge over the Dnipro at the Kakhovka hydroelectric power station.The Russian invaders are no longer sending heavy equipment across. Their forces in Kherson region on the north side are increasingly vulnerable. pic.twitter.com/DtBjHGEMhg