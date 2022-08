Kiderült, ki nyerne egy Tajvanért vívott háborút - Élethű modellt készítettek a szakértők

Egy, az amerikai Massachusetts Institute of Technology és a Naval War College szakértői által kifejlesztett hadijáték keretében modellezték, hogy milyen következményekkel járhatna egy potenciális Tajvan körül kialakult háború Amerika és Kína szempontjából. Amerika óriási veszteségeket szenvedne, több száz korszerű vadászgépet és több repülőgép-hordozót is elveszítene, azonban meg tudná védeni Tajvant.

A múlt hét végén egy washingtoni agytrösztben lejátszott, egynapos összetett hadijáték bemutatta, milyen pusztító hatású lehet az indiai-csendes-óceáni térségben a Tajvan elleni kínai inváziós kísérlet - és milyen kihívást jelentene a sziget a pekingi haderő számára.

A "vörös" és "kék" csapatokat, térképeket, 20 oldalú kockákat és bonyolult számítógépes számításokat magában foglaló gyakorlat kevésbé tűnt szimulációnak, mint inkább egy lehetséges jövőbe előretekintésének. "Az elmúlt évekig senki sem gondolta, hogy ez reális" - mondta Paula Thornhill nyugalmazott légierő dandártábornok, az egyik résztvevő. Elmondása szerint a múltban sokan azzal vádolták az ehhez hasonló hadijátékokat, hogy semmi értelmük, csupán háborús uszításra jók. Viszont az elmúlt évek eseményei, mely során Kína sokkal ambiciózusabbá vált katonai téren, megváltoztatták ezeket a véleményeket.

Egyes amerikai katonai vezetők már meg is neveztek egy konkrét dátumot: 2027-et, a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg megalakulásának 100. évfordulóját jelölték meg, mint a lehetséges Tajvan elleni invázió éve. Becca Wasser, a Center for a New American Security agytröszt munkatársa és a játék másik résztvevője szerint 2036 valószínűbb időpont.

2027-ben Kína valószínűleg nem lesz képes arra, hogy sikeresen indítson kétéltű inváziót Tajvan ellen.

A szimulációban Tajvan lerohanását követő első három hétben Kína elsüllyesztett két, több milliárd dolláros amerikai repülőgép-hordozót, megtámadta az amerikai támaszpontokat Japánban és Guamon, és több száz korszerű amerikai vadászgépet semmisített meg.

Kína helyzete viszont ennél is rosszabb volt. Jelentős csapatokat dobott partra Tajvanon, és elfoglalta a sziget déli harmadát, de kétéltű flottáját megtizedelték a könyörtelen amerikai és japán rakéta- és tengeralattjáró-támadások, és nem tudta pótolni saját veszteségeit. A főváros, Tajpej, biztonságban volt tajvani kézben, és Pekingnek kevés volt a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétája Amerika még mindig erős légi és tengeri hatalmával szemben.

A gyakorlat egy három hetes háborút szimulált, viszont valós időben csupán 7 órán át zajlott miközben rávilágított arra, hogy milyen nehéz feladat lenne Kína számára egy kétéltű inváziót indítani a 100 mérföld hosszú Tajvani-szoroson át, még az elmúlt évek katonai fejlődése ellenére is.

Valószínűleg a legnagyobb tanulság az, hogy a legtöbb feltételezés szerint az Egyesült Államok és Tajvan képes a sziget sikeres védelmére. Ez sokak benyomásától eltér

- mondta Mark Cancian, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja agytröszt vezető tanácsadója, aki washingtoni irodájában adott otthont a játéknak.

De mind Tajvan, mind az Egyesült Államok jelentős árat fizetne a győzelemért:

Tajvan gazdasága tönkremenne, az amerikai haderőt pedig olyannyira megviselné a konfliktus, hogy évekbe telne az újjáépítése, ami kihatással lenne Amerika globális hatalmi pozíciójára.

Sok szakértő szerint a nagyszabású éleslövészetek, amelyeket Kína Pelosi látogatását követően folytat, azt a stratégiát vetítik előre, hogy Tajvant hosszú távon blokád alá veszik és így kényszerítik behódolásra ahelyett, hogy egy elsöprő partraszállási művelet keretein belül megpróbálják elfoglalni az egész szigetet.

A hadgyakorlatok, amelyek a szakemberek szerint hasonlóak a Pentagon által folytatott titkos játékokhoz, arra irányultak, hogy teszteljék a különböző forgatókönyveket, valamint azt, hogy a kínai és az amerikai vezetésű felek hogyan reagálnának egymás lépéseire, és milyen hatással lennének a fegyverkészleteikre.

Az elképzelt konfliktus 2026-ban játszódik, és mindkét fél a valós életben már bemutatott katonai képességekre korlátozódik. A szemben álló csapatok felváltva nézik a csendes-óceáni térség térképeit, amelyeken katonai elrendezéseket jelölő játékfigurák vannak, és egyeztetnek a stratégiáról. Ezután áttérnek Tajvan részletes térképére. A számítógépek mindent kiszámítanak a repülőgép kifutópályák méretétől kezdve a tengeralattjárók feltöltésének időtartamáig. A kockák bevezetik a véletlenszerűség elemét.

"Ez az egyetlen ilyen játék, amely nyilvános" - mondta Cancian úr, aki két évet töltött a játék tervezésével a Massachusetts Institute of Technology és a Naval War College szakértőivel együtt. Elmondása szerint a játék készítői azt szerették volna, ha az eredményeket szélesebb közönséggel oszthatják meg, mint amire a titkosított játékok esetében lehetőség van.

A háborús játék forgatókönyve feltételezi, hogy Kína úgy döntött, megtámadja Tajvant, és az Egyesült Államok - amely hivatalosan a "stratégiai kétértelműség" politikáját folytatja azzal kapcsolatban, hogy megvédi-e katonailag a szigetet - Tajpej segítségére siet. A játék nem tartalmazta a nukleáris fegyverek lehetséges bevetését.

A mostani játék, amely a 17. volt egy 22 állomásból álló sorozatban, pesszimista feltételezésekkel kezdődött az USA számára: Az Egyesült Államok erőforrásait elvonta egy külön válság Európában, ami lelassította a Csendes-óceánra irányuló erőinek feltöltését. Eközben Tajvan reagálási képességét kínai információs műveletek és szabotázs akadályozzák.

A vörös csapat által játszott Kína agresszívan támadt, remélve, hogy a lehető leggyorsabban leigázza Tajvant, miközben elhárítja a várható amerikai választ.

A kínai hadsereg ballisztikus rakétákat lőtt ki az amerikai légi bázisokra Japánban és egy repülőgép-hordozó csapásmérő csoportjára a Csendes-óceánon, megsemmisítve több század sugárhajtású vadászgépet, és elsüllyesztve a hordozót és más amerikai hajókat. Felszíni hajókból álló védelmi őrvonalat telepít Tajvan keleti partvidékére, és bombázza a sziget infrastruktúráját, hogy megzavarja Tajvan szárazföldi csapatainak mozgását. Végül Kína 22 000 katonát telepít Tajvan délkeleti partjainál, és lassan észak felé harcol, remélve, hogy elfoglalhat egy kikötőt vagy repülőteret, miközben elkerüli a városokat és a velük járó városi háborút.

De ahogy a napok elhúzódnak, a momentum az Egyesült Államok és Japán felé tolódik. A hajókban, repülőgépekben és személyzetben elszenvedett szörnyű veszteségek ellenére az amerikai erők kínai kikötőket bombáznak, felszámolják a hajók őrzővonalát, és sikeresen támadják Peking gyenge pontját - a kétéltű hajókat, amelyekre szüksége van, hogy csapatokat és utánpótlást szállítson Tajvanra.

Összességében az Egyesült Államok nyerte a szimulációt, hiszen meg tudták védeni Tajvant,

bármilyen jelentősek is voltak a veszteségeik. A Kínát játszó vörös csapat tagjai viszont úgy fogalmaztak, hogy "nem nyert senki, de nem is veszített," miközben azon tanakodtak, hogy a való életben más stratégiát választanának - például a tajvani vezetőség lefejezésével kezdve az inváziót.

