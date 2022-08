Ukrán külügy: az oroszok nem tisztelik a határokat, mindenhonnan ki kell tiltani őket

Minden országból ki kell tiltani az oroszokat, mivel nem tisztelik más országok határait – véli Dimitro Kuleba ukrán külügyminiszter.

„Az oroszok elsöprő többséggel támogatják a háborút. Meg kell őket fosztani attól a jogtól, hogy átlépjék a nemzetközi határokat, amíg meg nem tanulják tisztelni azokat” – mondta Dimitro Kuleba külügyminiszter.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is hasonló véleményeket fogalmazott meg, aki úgy látja, hogy az átlagos orosz állampolgárok is felelősek az ukrajnai háborúért, mivel ők választották meg a Putyin-kormányt és most nem lázadnak ellene. Ezt a kijelentést a Kreml nettó nácizmusnak nevezte.

