Nagyot villantott Kína a hadművelet során, Amerika most igazán vakarhatja a fejét

A múlt heti négynapos intenzív gyakorlatok, illetve az eheti katonai manőverek is lehetőséget adnak arra, hogy a szakértők alaposan megvizsgálják azokat a technikai eszközöket, amelyeket Kína egy jövőbeli invázió során Tajvan és szövetségesei ellen vetne be. Megvizsgálhatják a parancsnoki, irányítási és kommunikációs rendszereit a pekingi hadvezetésnek. Továbbá szimulátoros tesztelés alá vethetik a különböző harctéri eseményekre adott kínai válaszlépések variációit és azok esélyeit.

A stratégiai hírszerzés számára pedig ezek a gyakorlatok támpontot adnak arra, hogy Kína képes-e blokád alá vonni a szigetet egy esetleges invázió előjátékaként vagy alternatívájaként. A mélyebb elemzésre pedig azért nyílt lehetőség, mivel ez volt az első alkalom, hogy ballisztikus rakétákat lőttek ki Tajvan fölött, valamint szimulált légi és tengeri támadásokat hajtottak végre a keleti partvidéken lévő tajvani csapatok ellen.

Bár az amerikai tisztviselők elismerték a folyamatban lévő adatgyűjtést, ketten arra figyelmeztetettek, hogy a gyakorlatok valószínűleg nem nyújtanak olyan mélyreható hírszerzési lehetőséget, hovatovább elterelhetik a figyelmet Kína valós stratégiai képességeiről.

Kína nem valószínű, hogy a legjobb taktikáit és stratégiáit mutatja be olyan gyakorlatok során, amelyekről tudja, hogy szorosan figyelik

- mondta az egyik tisztviselő.

A tisztviselők hangsúlyozták, hogy a Kína által használt rendszerek és rakéták többsége a jelek szerint ismert az Egyesült Államok és a szövetségesek számára, így egyelőre nem világos, hogy az elmúlt hetekben mennyivel többet lehetett megtudni a technológiai lehetőségeikről.

Collin Koh szingapúri biztonsági elemző szerint a gyakorlatok megfigyelése a fegyverek felmérése helyett a harctéri irányítás vizsgálatában nyújt elképesztően fontos információkat. Az elemzők, a példátlan hadgyakorlatnak hála, megfigyelhetik az invázióhoz kapcsolódó kulcsfontosságú kínai kommunikációs elemeket. Az elemző szerint a megreformált parancsnoki működés, a kínai rakéta kapacitás és az egyéb stratégiai támogató erők, illetve a köztük fennálló összehangoltság mértékének elemzésében rejlik a legtöbb kinyerhető információ.

Teljes mértékben számítok arra, hogy az USA széles spektrumon, köztük a jelek, a kommunikáció és elektronikus hírszerzés terén kezd adatgyűjtésbe. Ez egyszerűen túl jó lehetőség ahhoz, hogy kihagyjuk. Az ilyen adatok gyűjtése kiválóan alkalmazható arra, hogy kideríthessük, hol vannak a kínai hadsereg gyenge pontjai, és ez segít a saját rendszereink kialakításában

- mondta Koh a Reutersnek.

Az Egyesült Államok a hadgyakorlat ideje alatt legalább négy hadihajót és az USS Reagan repülőgép-hordozót állomásoztatta Tajvantól keletre. A kontingens feladata az elrettentés mellett a hatalmas megfigyelési kapacitás működtetése volt az óceánok felett és alatt.

A Rautersnek nyilatkozó elemzők szerint kevésbé látható módon, de az amerikai, japán és tajvani tengeralattjárók és felderítő repülőgépek is részt vehettek a kínai hadműveletek megfigyelésében.

A repülőgépek és hajók online nyomkövetői alapján biztosra vehető, hogy speciális elektromágneses hírszerző eszközök is jelen voltak a térségben, köztük a nagy teljesítményű amerikai RC-135S Cobra Ball repülőgépek és egy rakétafigyelő hajó. A videofelvételek alapján Tajvan a kínai hadgyakorlatok alatt a helyben gyártott Albatross felderítő drónjait is bevetette.

RC-135-ös az Északi-tenger feletti légi utántöltés közben. Forrás: Getty Images

Az amerikai tisztségviselők szerint még időbe telik, mire az összes összegyűjtött hírszerzési adatot feldolgozzák és a saját műveletei doktrináikban is alkalmazni kezdik a tanulságokat. Kiemelik azonban, hogy a gyakorlatok látszólag azt mutatták, hogy Peking képes volt koordinálni katonai erőit a levegőből, a szárazföldről és a tengerről az aktív ellenfél hiánya megnehezíti mindkét fél reakcióképességének felmérését.

A dolgok sokkal egyszerűek, amig nem lőnek ránk

- mondta az egyik tisztviselő.

A tisztek rámutattak arra, hogy Oroszország 2014-es krími és az elmúlt évek szíriai akciói, és az abból levont amerikai következtetések is jelentős tévútra vitték az amerikai hírszerzést. A sikeres akciók alapján túlbecsülték Moszkva katonai képességeit, ezért fordult elő, hogy az Egyesült Államok is úgy vélte, hogy az orosz erők két-három napon belül képesek lesznek bevenni Kijevet.

Az ukrán háború hatodik hónapjában bőven belátható, hogy ezek a becslések tévesek voltak.

Eddig a Pentagon nem változtatott azon az értékelésén, hogy Kína a következő öt évben nem lenne képes egy sikeres tajvani inváziót végrehajtani és a következő két évben nem valószínű, hogy megpróbálná katonailag elfoglalni Tajvant.

Trevor Hollingsbee, a brit védelmi minisztérium korábbi haditengerészeti hírszerzési elemzője szerint a hírszerzés egyik fő célpontja a hajók egymás közti kommunikációja lesz. Ugyanis a hajókon lévő, a kommunista rendszerekben inkább politikai ellenőrzésre használt kommiszárok a nyugati hadseregekben szokatlannak számítanak. A mostani hadgyakorlatok elemzéséből kiderülhet a valós szerepük a hadműveletek összehangolásában.

Minden olyan bizonyítékot keresni fognak, amely arra utal, hogy a kínai hadihajókon politikai tisztet alkalmazó kettős parancsnoki rendszer káros-e a műveleti irányításra és kihasználható-e a harctéri hatékonyság gyengítésére

- mondta Hollingsbee.

Másrészt a kínai katonai vezetők talán nem félnek megmutatni, hogy milyen szakértelemmel rendelkeznek az ilyen összetett, integrált gyakorlatok végrehajtásában.

Megfigyelhettük és nyomon követhettük, hogyan is néz ki a kínai hadsereg működése a feladatok végrehajtása során. Azt hiszem, azt akarták, hogy lássuk, hogy tudjuk, hogy ez már nem az a PLA, amely akár 10 évvel ezelőtt volt, láttatni akarták, hogy messzire jutottak

- mondta Carl Schuster, egy hawaii katonai elemző, aki korábban az amerikai csendes-óceáni parancsnokság közös hírszerzési központjának műveleti igazgatója volt.

Továbbra is kérdéses azonban, hogy a kínai hadvezetés vajon előtte minden puskaporát és a most bemutatott gyakorlatok a kínai hadvezetés maximális képességeit tükrözik-e. Ezt a feltételezést több érv is alátámaszthatja, többek között az is, hogy a kommunista párt nem fogott mélyebb taktikázásba az üggyel kapcsolatosan. Alátámaszthatja ezt az is, hogy a kölcsönös elrettentetés politikájának értelmében a minél nagyobb katonai képesség felmutatása elrettentheti az államokat a kínai nagyhatalommal szembeni esetleges fellépéstől. Másfelől a kínai vezetők joggal várhatják azt, hogy a sikeres gyakorlat eredményeként az amerikai hírszerzés meglehetősen túlbecsüli a kínai haderő képességeit és az orosz-ukrán hadműveletekkel kapcsolatos hasonló tévedésekbe vezeti önmagát.

Másfelől az is elképzelhető, hogy Tajvan későbbi megszállására teljesen más haditervvel és harctéri műveletirányítással készülnek, így ha az amerikaiak túlzottan ragaszkodnak a meglévő információikhoz, megkésett és téves harctéri válaszreakciókat adhatnak egy esetleges konfliktus esetén.

Címlapkép forrása: Getty Images