Moszkva a Balkánon nyitna újabb frontot? – A Kreml propagandagépezete is hozzájárult a koszovói helyzet kiélezéséhez

Csütörtökön uniós közvetítés mellett Brüsszelben ül le egymással tárgyalni a szerb államfő és a koszovói miniszterelnök, hogy valamilyen megoldást találjanak az utóbbi hetekben feszültté vált észak-koszovói helyzetre. A helyi szerbek azután vettek blokád alá két határátkelőt július végén, hogy Pristina az általa kiadott rendszámtáblákra való áttérést írta elő. A helyzet elfajulását megakadályozandó a koszovói kormányzat szeptember 1-jére halasztotta az intézkedés bevezetését, azonban kevés esély van rá, hogy addig bármiféle megoldás születik a kérdésben. A koszovói helyzet utóbbi napokban történt kiélezésében kiemelt szerepet játszott a Kreml dezinformációs propagandagépezete is, ugyanis Moszkva számára kapóra jöhet egy újabb európai konfliktus kitörése. Ez ugyanis elvonhatná a Nyugat figyelmét az ukrajnai háborúról, és egyben jelentősen csökkenhetné a Kijevnek nyújtott nyugati pénzügyi és katonai támogatást.

Augusztus 18-án Brüsszelben tárgyal majd Aleksandar Vucic szerb államfő és Albin Kurti koszovói kormányfő az elmúlt hetekben igen feszültté váló észak-koszovói helyzet rendezésének lehetőségéről. Azok után éleződtek ki a feszültségek a függetlenségét 2008-ban kikiáltó egykori szerbiai tartomány északi részén, hogy a Belgrád által el nem ismert ország kormányzata az eredeti tervek szerint augusztus 1-jétől léptette volna hatályba azt a rendelkezést,

AMELYNEK ÉRTELMÉBEN A KOSZOVÓ ÉSZAKI RÉSZÉN ÉLŐ MINTEGY 50 EZER SZERBNEK AUTÓJUK MÉG SZERB HATÓSÁGOK ÁLTAL KIADOTT RENDSZÁMTÁBLÁJÁT A PRISTINA ÁLTAL KIADOTT KOSZOVÓI RENDSZÁMTÁBLÁRA KELL CSERÉLNIÜK KÉT HÓNAPON BELÜL.

Továbbá a szabályozás értelmében minden belépő szerbiai járműre ideiglenes koszovói megjelölést kellene majd kihelyezni. Emellett az eredeti tervek szerint augusztus 1-jétől vezették volna be azt az intézkedést is, miszerint azoknak a Szerbiából érkező személyeknek, akik szerb személyi igazolvánnyal rendelkeznek, külön ideiglenes beutazási dokumentumot kell kiváltaniuk a Koszovóba történő belépéshez.

Pristina valójában azt tenné, amit már Belgrád régóta alkalmaz

A pristinai kormányzat amiatt hozta ezeket az intézkedéseket, mert a Koszovót önálló államként el nem ismerő koszovói szerbek jelentős része továbbra is a Belgrád által kiadott rendszámtáblákat és személyi igazolványokat használja. Továbbá a mostani pristinai intézkedés egyfajta válaszlépésnek is tekinthető, hiszen Belgrád 2011 óta alkalmaz a Koszovó által most bevezetni kívánthoz hasonló szabályozást, miszerint a Szerbiába belépő koszovóiaknak külön dokumentumot kell igényelniük, csak azzal utazhatnak be Szerbiába. Emellett a szerbiai gyakorlat szerint a belépő koszovói járművekre ideiglenes szerbiai rendszám-megjelölést kell kihelyezni.

Az új szabályozás ellen tiltakozva az intézkedés tervezett hatályba lépését megelőző nap

AZ ÉSZAK-KOSZOVÓI SZERBEK KÉT HATÁRKELŐT IS BLOKÁD ALÁ VETTEK TEHERAUTÓKKAL, VALAMINT ISMERETLEN FEGYVERESEK LÖVÉSEKET ADTAK LE A KOSZOVÓI RENDŐRÖK IRÁNYÁBA, IGAZ, SEBESÜLÉS NEM TÖRTÉNT.

Beszámolók szerint a határátkelőket blokád alá vevő szerbek több albánt is bántalmaztak, valamint autójukat megtámadták.

A tiltakozó akciók hatására, a helyzet további eszkalálódásának elkerülése érdekében végül a pristinai kormányzat egy hónappal, szeptember 1-jére elhalasztotta az intézkedések bevezetését, miután az EU és Washington is erre ösztökélte a koszovói vezetést. Ettől függetlenül a helyzet továbbra is feszült maradt, múlt szombaton is történt egy kisebb incidens: ismeretlenek rálőttek a szerb-koszovói határon fekvő, vitatott hovatartozású Gazivoda-tavon járőröző koszovói rendőrök hajórára.

AZ 1,8 MILLIÓS, 90 SZÁZALÉKBAN ALBÁNOK LAKTA KOSZOVÓBAN A SZERBEK ARÁNYA 5 SZÁZALÉK. A MINTEGY 90 EZRES SZERB LAKOSSÁGBÓL 50 EZREN ÉLNEK KOSZOVÓ ÉSZAKI, SZERBIÁVAL HATÁROS RÉSZÉN EGY NAGYOBB TÖMBBEN, MÍG A TÖBBI 40 EZER SZERB KOSZOVÓ KÖZÉPSŐ, DÉLI RÉSZEIN ELSZÓRTAN ÉL.

Utóbbiak esetében már korábban megtörtént a koszovói rendszámtáblák bevezetése, a mostani feszült helyzet az észak-koszovói 50 ezres szerb lakosságot érintő rendszámtáblacsere-kötelezettség miatt alakult ki.

Rigómezőtől a NATO-bombázásig

Koszovót a szerbek nemzetük bölcsőjének tekintik, amelynek etnikai megoszlása a törökökkel szemben 1389-ben elveszített rigómezei csata után fokozatosan átalakult. Szerbia aztán majd csak az 1912-es balkáni háború során szerezte vissza a területet a Török Birodalomtól. A második világháború után Koszovó Szerbia régiójaként Jugoszlávia része lett, majd az 1974-es jugoszláv alkotmány széleskörű autonómiát adott az akkor már tartományi rangú Koszovónak, amit Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök az erősödő szerb nacionalizmus jegyében az 1980-as évek végén lényegében felszámolt.

A Jugoszlávia felbomlását előidéző délszláv háború során 1998-ban törtek ki fegyveres összecsapások a szerb biztonsági erők és a Koszovó függetlenségéért küzdő Koszovói Felszabadítási Hadsereg (KLA) között. A szerb erők albán lakossággal szembeni brutális fellépésének a NATO légi erejének 1999. márciusa és júniusa közötti, szerbiai célpontok elleni bombázásai vetettek véget. Az 1998-1999-es koszovói összecsapásokban több mint 10 ezer ember vesztette életét. A 78 napos légi háborút követően Milosevic visszavonta csapatait Koszovóból, illetve mintegy 200 ezer szerb is elhagyta a térséget.

1999-BEN AZ ENSZ FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN TÖBBNEMZETISÉGŰ NATO-ERŐK (KFOR-MISSZIÓ) ÉRKEZTEK KOSZOVÓBA, LÉTSZÁMUK JELENLEG KÖZEL 3800 FŐ.

A KFOR-misszión kívül 2008 vége óta az EU is működtet egy rendőri, igazságügyi missziót (Eulex) Koszovóban, amely a korábbi ENSZ-missziótól vette át a feladatokat, létszáma jelenleg több mint 400 fő.

Amennyiben tényleges fegyveres összecsapások alakulnának ki a helyi szerbek és az albánok között, akkor a koszovói rendőrség fellépése után az EU helyi rendőri missziójának kellene először közbe lépnie, és ha továbbra sem csitulna a helyzet, akkor végső megoldásként jöhetne szóba a NATO KFOR-missziójának bevetése. A KFOR a mostani feszült helyzetre reagálva mindenesetre közölte: követik az események alakulását, és ENSZ-mandátumuk alapján készek beavatkozni, ha instabillá válik a helyzet.

Koszovó 2008 februárjában kiáltotta ki függetlenségét, amit mintegy 100 ország ismert el, főként nyugati államok, így az USA és az EU-tagországok többsége.

AZ EU 27 TAGÁLLAMÁBÓL ÖT ORSZÁG (CIPRUS, GÖRÖGORSZÁG, ROMÁNIA, SPANYOLORSZÁG, SZLOVÁKIA) NEM TETTE EZT MEG, MINT AHOGY SZERBIA FŐ SZÖVETSÉGESE, OROSZORSZÁG, VALAMINT KÍNA SEM.

Miután az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja Oroszország és Kína is, így vétójuk miatt Koszovó még nem nyert felvételt az ENSZ-be.

Az EU próbál közvetíteni

Szerbia és Koszovó 2013-ban az EU által kezdeményezett megállapodásban a kétoldalú kapcsolatok normalizálására tett vállalást. Ennek keretében a szerb többségű észak-koszovói területek számára Pristina magas fokú autonómiát ígért meg. Továbbá a két fél megegyezett abban is, hogy nem blokkolják egymás EU-csatlakozási törekvéseit. Utóbbi téren Szerbia előrébb tart, miután 2012 óta tagjelölt országnak számít, míg Koszovó a tervek szerint 2022 végén nyújtja be csatlakozási kérelmét az unióhoz. Pristina később a helyi szerbeknek adandó autonómia ügyében visszatáncolt, annak megfontolását Koszovó Szerbia általi elismerésétől tette függővé.

Az EU kezdeményezésére 2011-ben Szerbia és Koszovó között elindított „dialógus” célja az is volt, hogy rendezzék a kétoldali kapcsolatokat nehezítő technikai kérdéseket, mint például a határátlépés, a rendszámtáblák vagy az egyetemi diplomák kölcsönös elismerésének ügyét, azonban eddig – ahogy azt a mostani események is mutatják – nem sok előrelépés történt. A kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban is lenne még tér a bővülésre: a friss adatok szerint Szerbia a hatodik legnagyobb exportpiaca Koszovónak.

Konfrontatívabb a mostani pristinai vezetés

A 2021 márciusában miniszterelnökké kinevezett Albin Kurti elődeihez képest konfrontatívabb megközelítést vállalt fel mind az EU-val, mind Szerbiával szemben.

A jelenlegi pristinai kormányzat azzal kampányolt, hogy a Szerbia és Koszovó között zajló dialógus aszimmetrikus, amelyben folyamatosan többet vártak el Koszovótól, mint Szerbiától

– mondta a Biztonsági Tanulmányok Koszovói Központjának kutatási vezetője, Ramadan Ilazi a Politicónak.

Éveken át a koszovói kormányok óvatos megközelítést alkalmaztak a még Belgrád által kiadott rendszámtáblákat és személyi igazolványokat használó észak-koszovói szerbekkel szemben, Kurti azonban szakítani próbál ezzel, rendszeresen küld speciális rendőri egységeket a térségbe, hogy azok hol az illegális csempészéssel szemben lépjenek fel, vagy a szerbek demonstrációit biztosítsák. Kurti a rendszámtáblákra vonatkozó intézkedés bevezetésére amúgy már egy éve is kísérletet tett, azonban akkor is tüntetések törtek ki, amelyek a szabályozás elhalasztását eredményezték. Az egy évvel ezelőtti eseményeknél is Pristina különleges rendőri erőket telepített a szerb többségű északi országrészbe.

Belgrád már a szerbek kiűzését vizionálta

Nem segítette elő a most kirobbant feszültségek enyhülését, hogy a helyi szerbek tiltakozására rácsatlakozva Belgrád és Moszkva beindította saját propagandagépezetét, amely szerint Pristina célja az új rendelkezésekkel az, hogy távozásra kényszerítsék a szerbeket Koszovóból. Aleksandar Vucic szerb államfő agresszívnek minősítette az új koszovói rendelkezéseket, szerinte a rendszámtábla-cserére vonatkozó előírással a szerbek „kiűzését” kívánja kiprovokálni Pristina. Egyben azt is mondta, hogy a két ország egy „új vihar” felé közeledik – ez a kifejezés volt a neve a délszláv háborúban a horvát hadsereg horvátországi szerb területek elleni 1995-ös offenzívájának.

Vucic egyben a koszovói szerbek határblokádjának napján, július 31-én Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott: ha a koszovóiak „üldözni merik” a szerbeket, akkor azt Szerbia nem nézi majd tétlenül, és „nyerni fog”. Ezt sokan úgy értelmezték, hogy Szerbia kész katonailag is beavatkozni, ha úgy látja szükségesnek. A szerb államfő a koszovói intézkedések elhalasztása, a feszültség enyhülése után pedig azt nyilatkozta:

csak egy lépésre voltunk a katasztrófától.

Vucic pártjának egyik parlamenti képviselője, Vladimir Dunakovic pedig azt nyilatkozta, hogy Szerbia hamarosan arra kényszerülhet, hogy megkezdje a „Balkán denácifikálását”. Vagyis ugyanazt a nyelvezetet használta, mint amivel Putyin az Ukrajna elleni orosz inváziót kívánta igazolni. Dunakovic később elnézést kért a szavaiért.

Kevés az esélye annak, hogy szeptember 1-ig sikerül valamilyen kompromisszumos megoldást elérniük a feleknek. Kedden Vucic azt mondta, hogy „nem vár semmit” az augusztus 18-i tárgyalástól.

Bárki, aki azt hiszi, hogy lehetséges Albin Kurtival a békét fenntartani, téved

– jegyezte meg a szerb államfő az állami médiának.

Beindult a dezinformációs orosz propagandagépezet

A Koszovóban kialakult helyzet belgrádi értelmezésének megfelelően az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zakharova is a pristinai hatóságokat tette felelőssé a feszült helyzet kialakulásáért, szerinte a koszovói kormányzat „indokolatlan diszkriminatív szabályokat” vezet be. Az orosz külügyminisztérium egyben azt is közölte, hogy a koszovói „radikálisok” most „újabb lépést tettek a szerbek kiűzésére”. A Kreml lényegében kettős mércével vádolja a Nyugatot Koszovó ügyében. A moszkvai érvelés szerint, ha a nyugati országok támogatták Koszovó elszakadását Szerbiától, akkor a Krím, illetve a donyecki és luhanszki köztársaságok miért ne válhatnának ki Ukrajnából Moszkva támogatásával.

Orhan Dragas, a belgrádi Nemzetközi Biztonsági Intézet alapító-igazgatója szerint Oroszország egy újabb konfliktus kirobbantására törekszik, hogy ezzel azt érje el, kisebb nyugati figyelem irányuljon az Ukrajna elleni agressziójára.

DRAGAS ÚGY VÉLI: AZ ÚJABB KONFLIKTUST KIROBBANTANI KÍVÁNÓ MOSZKVAI ELGONDOLÁS ABBÓL INDUL KI, HOGY AZ ÚJABB GÓCPONT KEZELÉSÉRE IRÁNYULNA A NYUGAT PÉNZE ÉS FEGYVERE, VAGYIS KEVESEBB FORRÁS JUTNA UKRAJNA TÁMOGATÁSÁRA, AMI ELŐSEGÍTHETNÉ AZ OROSZOK GYŐZELMÉT KIJEVVEL SZEMBEN.

Dragas szerint Oroszország dezinformációs hibrid műveletet hajtott végre az elmúlt napokban Koszovóban, hogy tovább élezze a kialakult feszültséget. A Kreml által szorosan ellenőrzött kommunikációs csatornákon keresztül ugyanis Dragas szerint Moszkva fake news-zal árasztotta el a szerb közvéleményt. Ide sorolja azokat a közösségi médiában, szélsőséges, oroszbarát honlapokon, fórumokon megjelent híreszteléseket, miszerint a szerb hadsereg egységeket vonultatott fel a koszovói határ mentén, valamint mozgósította légi erejét is. Sőt, olyan „hírek” is napvilágot láttak ezeken a csatornákon, hogy már kitörtek az összecsapások a koszovói szerbek és az albánok között, ami miatt a szerb erők már be is vonultak Koszovóba. Az is megjelent, hogy Moszkva megsegíti Szerbiát, ha a szerb erők összecsapnak a KFOR-erőkkel. Ez a hibrid művelet olyan hatásos volt, hogy a szerb védelmi minisztériumnak cáfolnia kellett azt, hogy a szerb erők már bevonultak Koszovóba.

A koszovói kormányzat úgy látja: Belgrád tudatosan élezi a feszültséget Koszovóban, és ebben szerinte Oroszország, illetve annak széleskörű dezinformációs propagandája hathatósan támogatja. Albin Kurti koszovói kormányfő szerint a „despota Putyin a háború embere, aki ki akarja terjeszteni a háborút”, míg a koszovói államfő, Vjosa Oszmani szerint az orosz elnök arra használhatja fel a koszovói helyzetet, hogy tovább destabilizálja Európát.

A koszovói kormányfő szerdán a Reuters-nak azt nyilatkozta: nem zárható ki, hogy

Belgrád agresszív politikája valamilyen módon Koszovó elleni támadássá alakul át.

„Éberek vagyunk, de nem félünk” – tette hozzá.

Nem azt mondom, hogy ezen a héten vagy a jövő héten megtámadnak minket, azonban teljes felelőtlenség lenne kizárni a növekvő feszültség és az új konfliktus lehetőségét

– mondta Kurti.

Nem is olyan drámai a helyzet?

A Politico helyszíni, koszovói beszámolója szerint az albánok számára a mostani észak-koszovói események nem különösen rendkívüli történések, hiszen a korábbi években is előfordultak zavargások, összetűzések az albánok és a helyi szerbek között. Donika Emini, a koszovói konfliktusokkal foglalkozó szakértő a Politicónak elmondta: most szerte a világban folynak a találgatások arról, hogy a következő európai háború Koszovóban törhet ki, miközben korábban a mostanihoz képest sokkal súlyosabb krízisek is voltak már Koszovóban, de akkor a világ közvéleménye alig figyelt fel erre.

Szinte minden félévben van valamilyen incidens Észak-Koszovóban, ez nem újdonság a koszovóiak számára. Az Ukrajnában zajló háború miatt azonban most mindenki készültségben van

– magyarázta, mi lehet az oka a mostani kiemelt globális figyelemnek.

Címlapkép: Erkin Keci/Anadolu Agency via Getty Images