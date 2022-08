Ijesztő haderőt rakott össze Kína, de van egy terület, ahol csúnyán le vannak maradva

A múlt héten kitört tajvani konfliktus következtében ismét reflektorfénybe került Tajvan és Kína hadereje. Miközben az orosz-ukrán háború kitörése óta a nyugati hatalmak lényegében egymásra licitálva mutatnak be olyan harckocsimodelleket, amelyek képesek túlélni a modern harcterek viszontagságait, addig Kína környékén meglehetősen nagy a csend. Cikkünkben a kínai Népi Felszabadító Hadsereg harckocsijainak történelmét tekintjük át.

Mindegy, csak tank legyen – harckocsik Kínában 1945-ig

Kínai fegyveresek először 1919-ben jutottak harckocsikhoz, amikor Zsang Zuo Lin mandzsúriai hadúr francia gyártmányú FT-17-es könnyű harckocsikat zsákmányolt Oroszországtól.

A két fős legénységgel működő FT-17 a maga idejében forradalmi eszköz volt: 2 méteres magasságával és 6,5 tonnás tömegével eltörpült a Nagy-Britannia és Németország által használt hatalmas monstrumoktól, fegyverzetét pedig a történelem során először egy darab, forgatható toronyban helyezték el. A Renault gyár harckocsija olyan mintát teremtett, amelyet azóta is alkalmaznak a harckocsik gyártása során.

Az FT-17-es olyan eszköznek számított, amelyet az ország összes hadura magának akart tudni. A mandzsúriai nacionalisták, a kommunisták, a Csang-Kaj-Sek vezette Kuomintang, de még a térségben megjelenő japán katonák is használták a típust, igaz a beszerzés módja felettébb különleges volt: az egymással harcoló felek egymástól lopkodták el a harckocsikat.

Francia Renault FT-17-es könnyű harckocsi. Forrás: Alexander Granholm via Wikimedia Commons

Az országban dúló polgárháború, majd az azt követő japán megszállás lényegében ellehetetlenítette azt, hogy Kína saját magának gyártson harckocsikat, így számos kisebb hatalomhoz hasonlóan a kínai fegyveresek is export útján kezdtek el páncélosokat beszerezni. Az ilyen vásárlások során rendszerint kétes minőségű eszközökre sikerült szert tenni: a brit Carden Loyd Mk.VI jelzésű kisharckocsik már megvásárlásuk időpontjában végtelenül elavultak voltak, a hitleri Németországtól beszerzett Panzer I-es könnyűtankok pedig lényegében tesztüzemben kerültek a kínai csapatok kezére (a spanyol polgárháború során pedig rendre alulmaradtak a szovjet T-26-osokkal szemben).

Brit Carden-Loyd MK VI kisharckocsi. Forrás: Carsten Krüger Wassen via Wikimedia Commons

A korszakban beszerzett legütőképesebb harckocsi minden kétséget kizáróan a brit Vickers gyár Mark E jelzésű járműve volt, mely a térségben jelen lévő bármely másik harckocsi ellen hatékonynak bizonyult.

Vickers Armstrong Mark E könnyű harckocsi. Forrás: Richard Allen via Wikimedia Commons

A japán-kínai háború során a különféle kínai haderők brutális veszteségeket szenvedtek el a jól képzett, és jól felszerelt japán csapatoktól, harckocsijaik döntő többségét pedig vagy elpusztították, vagy elfoglaták.

A szorult helyzetből a Szovjetunió mentette ki a Kuomintangot, akik a nyugati fronton addigra már elavult, a kínaiak által jól ismert Vickers Mark E-re épülő T-26-os harckocsikat adtak Sang-Kaj-Csek csapatainak.

Szovjet T-26 könnyű harckocsi. Forrás: WolfDW via Wikimedia Commons

Az Egyesült Államok hadba lépését követően a kínai csapatok végre olyan harckocsikhoz juthattak, amelyek harcértéke elérte, vagy meghaladta a térségben állomásozó japán páncélosokét: az M3 Stuart könnyű harckocsik a modern német páncélosok ellen már kevés eséllyel szállhattak harcba, a Japán által használt könnyűharckocsik ellenében azonban ütőképes fegyvernek bizonyult, míg a legendás M4A4 Sherman közepes harckocsik már minden szempontból hatékonyabb fegyvernek számítottak, mint japán ellenfeleik.

Amerikai M3 Stuart könnyű harckocsi. Forrás: Stanislav Kozlovskiy via Wikimedia Commons

Hazai gyártás szovjet alapokon – A Type 50-es, 60-as és 70-es széria

1949-ben a nacionalista Kuomintang kiszorult Kína szárazföldi területeiről, az Egyesült Államok részéről pedig a hidegháború korszakában értelemszerűen nem mutatkozott túl nagy hajlandóság arra, hogy a kommunista Kínának fegyvereket szállítson.

A helyzeten ismét Moszkva segített, aki ellátta a Népi Felszabadító Hadsereget (PLA) a korban modernnek számító T-54-es harckocsikkal, illetve a kínaiak rendelkezésére bocsátotta a harcjármű technikai paramétereit is, mely alapján a PLA megkezdte a Type 59-es saját modell gyártását.

Kínai Type 59-II-es harckocsi. Forrás: Gary Todd via Wikimedia Commons

Az első járműveket 1958-ban gyártották le, és 1959-ben kerültek szolgálatba, a sorozatgyártás 1963-ban kezdődött. A gyártás 1980-as befejezéséig körülbelül 9500 darabot gyártottak a tankból, és körülbelül 5500 darab állt szolgálatban a kínai fegyveres erőknél.

A harckocsi a 21. században a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg gerincét alkotta, a későbbi Type 59-I és Type 59-II változatokból 2002-ben becslések szerint 5000 darab állt szolgálatban.

Az 59-es típus lényegében megegyezik a korai szovjet T-54A-kkal, azonban van néhány alapvető különbség. A Type 59 eredetileg nem volt felszerelve sem infravörös keresőfénnyel, sem főágyústabilizátorral, amellyel a T-54-es rendelkezett.

A Type 59-et többször módosították szolgálata során, a 100 mm-es Type 59-es ágyút 105 mm-es ágyúra cserélték le. Ez volt az alapja több későbbi kínai harckocsitervnek is, beleértve a Type 69 és Type 79 harckocsikat, valamint a Type 62-es könnyű harckocsit.

A Type 62-es harckocsit Kína talajviszonyai hívták életre: a 36 tonnás Type-59 az ország déli részére jellemző laza, ingoványos talajon nemes egyszerűséggel elsüllyedt, így a PLA lényegében összezsugorította a járművet, mely könnyebb páncélzatot, kisebb kaliberű löveget, és kevesebb elektronikát kapott. A Type 62 2013-ban vonult ki a szolgálatból.

Kínai Type 62-es könnyű harckocsi. Forrás: Max Smith via Wikimedia Commons

A PLA a szovjetekkel vívott 1969-es Zsengbao-szigeti csata során hatástalanított, és elfoglalt egy szovjet T-62-es harckocsit. A harckocsi tanulmányozása során szerzett információkat felhasználták a Type 69-es és Type 79-es általános rendeltetésű harckocsik (MBT-Main Battle Tank) kifejlesztéséhez.

A Type 69 (kínai jelölés: "WZ121") és a Type 79 (kínai jelölés: "WZ-121D") az 59-es típus továbbfejlesztése, ezek voltak Kína első önállóan kifejlesztett harckocsijai. A fejlesztések közé tartozott a 100 mm-es simacsövű löveggel, új motorral, ballisztikai számítógépekkel és lézeres távolságmérővel történő ellátás. A Type 69 korai változatát azonban csak korlátozott számban használták, mivel a PLA elégedetlen volt a jármű teljesítményével.

Kínai Type 69-es harckocsi. Forrás: Yí Yuán Xīnjū via Wikimedia Commons

Az 1980-as években Kína és a Nyugat közötti kapcsolatok javulásának hála Peking képes volt importálni néhány nyugati technológiát fegyverrendszereinek fejlesztéséhez, melyek alapján létrehozhatták a Type 69 modernizált változatát. A Type 79-et 105 mm-es, huzagolt csövű harckocsiágyúval szerelték fel. A harckocsi az 1980-as években állt szolgálatba a PLA kötelékében.

Generációváltás és útkeresés – A Type 80-as és 90-es széria

A Type 80 a második generációs kínai MBT-k sorozata. Az első Type 80 MBT a régebbi Type 79 MBT páncéltestén alapult, de új, kínai gyártmányú lánctalpakkal, 730 lóerős dízelmotorral, brit tervezésű, kéttengelyes stabilizált tűzvezető rendszerrel, lézeres távolságmérővel és NATO-szabvány szerinti, Ausztriából licenszelt 105 mm-es löveggel szerelték fel. Ennek a harckocsinak a továbbfejlesztett változata később, 1988-ban állt szolgálatba a PLA 88-as típusjelzéssel. A Type 88-as sorozatú harckocsik gyártását 1995-ben leállították.

Kínai Type 88-as harckocsik. Forrás: Ministry of Defence of the Russian Federation via Wikimedia Commons

A kínai Norinco 1988-ban mutatta be saját Type 80 változatát, a Type 85 MBT-t. A PLA azonban nem rendszeresítette a típust, amelyet így kizárólag exportra gyártottak, többek között Pakisztán számára.

A Type 80 széria halálos ítéletét az jelentette, amikor Kína az 1980-as évek végén iraki T-72-es mintákat kapott és felfedezte, hogy a Type 80 nyugati eredetű 105 mm-es lövegei nem csak a T-72-es tank páncélzatát nem tudták legyőzni, de a szovjet gyártmányú harckocsi saját lövege lényegében bármelyik kínai harckocsit könnyen ki tudta ütni.

A Type 88-as sorozatú MBT-k gyártását 1995-ben leállították. A Type 88/85 harckocsikat továbbfejlesztették a Type 96-tá.

A Type 85 és Type 88 típusokhoz képest a Type 96 (amit gyakran tévesen Type 88C-ként emlegetnek) erősebb, 780 lóerős dízelmotorral, továbbfejlesztett elektronikával és nyugati stílusú toronnyal rendelkezik. A Type 96-ot 2005-ben a Type 99-hez hasonlóan jelentősen módosították kiegészítő páncélmodulokkal és reaktív páncélzattal. A típus jelenleg a PLA páncélos erejének gerincét adja.

Kínai Type 96A harckocsi. Forrás: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

A Type 99-es harckocsi első prototípusa, a 9910-es a szovjet T-72-es és T-80-as tankhoz hasonló alvázzal lett felszerelve, ugyanakkor a legtöbb nyugati harckocsihoz hasonlóan hegesztett toronnyal látták el. A cél egy olyan harckocsi létrehozása volt, amely képes legyőzni a szovjet T-80-ast és megközelíteni a német Leopard 2 képességeit. A 9910-es harckocsi kis sorozatban történő gyártása időben megkezdődött, hogy a harckocsi szerepeljen a Kínai Népköztársaság 1999-es nemzeti ünnepi felvonulásán. A 9910-es prototípusok fejlesztése adott életet a PLA jelenleg legmodernebbnek számító páncélosának a Type 99-nek. A főszéria első 40 darabja 2001-ben érkezett meg a hadsereg egységeihez.

Kínai Type 99A harckocsi. Forrás: Tyg728 via Wikimedia Commons

A jármű a kétezres évek második felében a Type 96-osokkal együtt fejlesztésen esett át, modernebb elektronikai berendezéseket, és reaktív páncélzatot kapott. Az így megszületett járműveket Type 99A néven ismerik.

A Type 99 és 99A korlátozott számban került gyártásra, a PLA fő harckocsija valószínűleg a továbbiakban is az olcsóbb Type 96-os modell marad, a 99-es szériát pedig a hadsereg elit alakulataihoz osztják be.

Beáll a csend

A Type 99 modernizációját követően Peking mindössze egy új harckocsit mutatott be, amely azonban nem az MBT családba tartozó Type 99 továbbfejlesztése. A Type 15-ös egy könnyű harckocsi, amely bár minden szempontból modernnek tekinthető, rendeltetése nem a 96-os széria leváltása, hanem a már lecserélt Type 62-es könnyű harckocsik pótlása.

Az elmúlt évek során a legtöbb katonai hatalom új, modern MBT-ket mutatott be. A sort Dél-Korea kezdte 2013-ban a K2-es Black Panther harckocsival, őket Oroszország követte 2015-ben a T-14 Armata platformmal, de az idei évben az Egyesült Államok, Németország, és Franciaország is új, csúcsmodern harckocsikat mutatott be.

Kína ezzel a trenddel szemben az elmúlt bő 20 évben inkább a már meglévő harckocsik modernizálására törekedett ahelyett, hogy új modelleket dobjon piacra.

Címlapkép: kínai Type 99-es harckocsi. Forrás: Max Smith via Wikimedia Commons