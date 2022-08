Ő fogja vezetni Európa egyik atomhatalmát? - Ideje felkészülni

Amennyiben megtartja előnyét, szeptembertől Liz Truss lesz a Nagy-Britanniát kormányzó toryk vezetője és a következő brit miniszterelnök. A Rishi Sunakkal szembeszálló Trusstól, az Egyesült Királyság potenciális miniszterelnökétől keményvonalas külpolitika várható. Már amennyiben a gazdasági válság közepette lesz erre tere, illetve tartja magát jelenlegi álláspontjaihoz. Egyik sem igazán biztos, azonban Truss szövevényes politikai múltjában is vannak olyan dolgok, amelyekből következtetéseket vonhatunk le. Mit lehet tudni a brit politika kaméleonjáról, és mit várhat tőle Európa, Amerika, Oroszország és Kína? Írásunkban összegyűjtöttük a tory vezetőaspiráns múltját, a személyiségéről és politikájáról - egykori munkatársai, párttársai és a politikai által - elmondottakat. A dolgok jelenlegi állása szerint ősztől kiderül, hogy tényleg olyan hatású vezető lesz-e, mint Margaret Thatcher, vagy ambíciója jóval nagyobb, mint képességei.

Kicsoda Liz Truss?

Truss 1975. július 26-án született az angliai Oxfordban, szüleivel a Yorkshire-i Leedsben, illetve a Glasgow melletti Paisleyben nevelkedett. Szülei a Munkáspárt fővonalától is baloldalibbak voltak, és Skóciában egy tüntetés során együtt skandáltak annak érdekében, hogy Margaret Thatcher távozzon a Downing Street 10-ből:

Maggie, Maggie, Maggie, kifelé, kifelé, kifelé!

Amikor Truss később konzervatívként indult a parlamenti választásokon, bár édesanyja, Priscilla Mary Truss beleegyezett, hogy kampányoljon mellette, édesapja, J.K. Truss elutasította lánya támogatását. Liz Truss azonban nem konzervatívként kezdte politikai pályafutását.

Truss filozófiát, politikát és közgazdaságtant tanult az oxfordi Merton College-ban, ahol a Liberális Demokraták egyetemi szervezetének elnöke lett. (Egy társadalmi mobilitással foglalkozó jótékonysági szervezet szerint egyébként Johnson kormányának csaknem fele - ahogyan például Truss jelenlegi ellenfele, Rishi Sunak is - Oxfordban vagy Cambridge-ben tanult, 60%-uk pedig magániskolába járt.)

Lelkes résztvevője volt az oxfordi Hayek-társaságnak, amely a klasszikus liberalizmus védelméről ismert osztrák politikai filozófus munkásságát ünnepelte. Ugyanebben a csoportban volt több másik olyan libdem is, akikből később szintén tory lett.

Truss egy 1994-es pártkonferencián - 19 évesen - a monarchia eltörlésére szólított fel.

Nem hiszünk abban, hogy az emberek uralkodásra születnek

- mondta beszédében a későbbi külügyminiszter.

Liz Truss 1996-ban diplomázott le, és belépett a Konzervatív Pártba.

A Lib Demektől a torykhoz való csatlakozása erős ideológiai elkötelezettségről tanúskodik, mivel egyetlen huszonéves sem azért döntött így, hogy menő legyen

- írta Rafael Behr, a The Guardian politikai szakértője.

Truss a 2001-es általános választásokon konzervatív színekben, a nyugat-yorkshire-i Hemsworth választókerületben indult, amely biztos munkáspárti körzetnek számított. A második helyen végzett, de 4%-kal növelte a konzervatívok szavazatarányát. A 2005-ös általános választások előtt a helyi konzervatív szövetség nyomására Sue Catling, Calder Valley képviselőjelöltje lemondásra kényszerült, így Trusst jelölték ki a szintén West Yorkshire-ben található képviselői helyért való indulásra. Truss 2001 után 2005-ben is a második helyen végzett, így a kizárólag egyéni körzetekre építő brit választási rendszer miatt természetesen nem került be a parlamentbe.

David Cameron vezetése idején Truss felkerült a Konzervatív Párt "A-listájára". A lista Cameron innovációja volt a párt képviselőszámának növelése érdekében, amely által a pártközpont által támogatott aspiránsok könnyebben indulhattak biztosnak számító körzetekben.

2009 októberében a választókerületi konzervatív egyesület tagjai őt választották meg a South West Norfolk-i képviselői helyre. A döntő első fordulójában öt másik jelölttel szemben a szavazatok több mint 50%-át szerezte meg. Röviddel a kiválasztása után a választókerületi egyesület néhány tagja tiltakozott Truss kiválasztása ellen, mivel a házas, kétgyermekes anya - a politikai mentorának kijelölt - nem jelentette be Mark Field volt tory képviselővel való viszonyát, amely nagy politikai botrányt kavart. (Míg Field házasságának válás lett a vége a botrány miatt, Truss és férje máig együtt élnek.)

Roy Brame, a Turnip Talibannak nevezett "lázadó" konzervatívok tagja a Truss jelöltsége kapcsán megtartott teltházas gyűlésre azzal a meggyőződéssel ment el, hogy Trussnak következő általános választásokon nem kellene biztosnak vehető helyen indulnia. Brame aznap este ellene szavazott, de a riportereknek elmondta, hogy a szkeptikus közönséget lenyűgözték a válaszai, és így írta le Trusst:

Most láttuk az új Thatchert.

A konzervatív párttag így írta le Truss szereplési képességét:

Az emberek azt mondják, hogy nem túl jó önmaga prezentálásában. De azon a bizonyos találkozón, amikor jóval több mint 200 [ember] tett fel neki néhány személyes kérdést, és sokat kérdezett arról, hogy szerinte merre akar menni, rendkívül jól jött át.

A politikus túlélte a gyűlést, és 132 szavazattal 37 ellenében megnyerte az őt mint jelöltet támogató szavazást.

Truss végül 2010-ben, a liberális demokraták jelöltjét maga mögé utasítva jutott be a brit Parlamentbe

Miután bekerült, megalapította a Szabad Vállalkozások Képviselőcsoportját, amely a dereguláció és az alacsonyabb adók mellett szállt síkra. Priti Patel, Dominic Raab, Kwasi Kwarteng és Chris Skidmore mellett társszerzője volt a Britannia Unchained című pamfletnek, amelyben úgy jellemezték a briteket, mint akik "a világ legrosszabb semmittevői között" vannak.

Truss már hat miniszteri posztot töltött be három különböző miniszterelnök alatt, 2014-ben ő lett valaha volt legfiatalabb női kabinetminiszer, majd 2016-ban pedig ő lett az első női igazságügyi miniszter és lordkancellár.

Bár az Európai Uniós tagságról szóló népszavazáson végül a az EU-ban maradás mellett érvelt, és Ed Milibanddel, Ed Davey-vel és Caroline Lucas-szal közösen aláírt egy pártközi nyilatkozatot, amelyben a kilépés mellett kampányolókat "szélsőségesnek és elavultnak" nevezték, a népszavazás után 180 fokos fordulatot vett. Truss maradáspárti politikusból lelkes brexitpárti lett, jelenleg a kilépés egyik leghangosabb támogatója.

A képviselőnő folyamatosan feljebb lépegetett a kormányzati ranglétrán. May lemondása után Truss az első kabinetminiszterek egyike lett, aki támogatta Boris Johnson pártvezetői pályázatát. Választási győzelme után Johnson nemzetközi kereskedelmi miniszterré nevezte ki. Truss két éven át világszerte kereskedelmi megállapodásokat írt alá, és ez jelentette számára a legnagyobb dobbantót a miniszterelnöki poszt után a második legnagyobb presztízzsel bíró külügyminiszteri posztig.

A népszavazás utáni időszakban tehát éppen azzal tűnt ki, hogy miközben Brexit átmeneti időszakában a kormány megrekedt tárgyalásairól szóltak , South West Norfolk képviselője számos kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Királyság számára, biztosítva, hogy az uniós tagság idején elfogadott feltételek a blokkból való kilépés után is folytatódjanak.

Bár az áhított, Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodás elkerült tőle, Truss elismerést kapott a Konzervatív Pártban, amiért új megállapodásokat hozott tető alá a Japánnal és Ausztráliával való kereskedelemben, az Új-Zélanddal való deal pedig állítólag a befejezéshez közeledik.

Truss mint külügyminiszter

Külügyminiszterként Truss egyre aktívabbá vált a közösségi médiában, világszerte megejtett utazásairól folyamatosan tartalmat közölt követői számára.

Támogatói szerint kreatív gondolkodásának köszönhetően sikerült elérnie Nazanin Zaghari-Ratcliffe brit-iráni kettősállampolgár szabadon bocsátását, aki hat éven át raboskodott egy iráni börtönben. Ez három korábbi külügyminiszternek sem sikerült.

Az észak-írországi jegyzőkönyvvel kapcsolatos patthelyzetre az volt a megoldása, hogy a megállapodás nagy részét eltörölte. A kritikusok szerint ezzel kereskedelmi háborút kockáztatott az EU-val, és ártott az Egyesült Királyság hírnevének, azt mutatva, hogy nem tartja magát a nemzetközi joghoz.

Vlagyimir Putyin ukrajnai akcióinak elítélése - amely után az orosz tisztviselők az ő BBC-interjúban tett megjegyzéseit idézték az ország hadseregének magas készültségbe helyezéséről szóló döntésük indokaként - a toryk népszerűségének növekedéséhez vezetett.

Truss gyakran beszélt meggondolatlanul, moszkvai útja során például összekeverte az orosz és az ukrán régiókat, amikor Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszélt. Nem ez volt az egyetlen kínos pillanata Moszkvában: öltözködésével Margaret Thatcher korábbi moszkvai szettjét szerette volna megidézni, azonban az időjárás jelentette különbség miatt Truss nevetség tárgyává vált.

Politikai matematikus túl nagy ambíciókkal?

Elmondások szerint Truss annyira szereti a matematikát, hogy a politikai döntéseket úgy közelíti meg, mint egy megoldandó egyenletet. A híres matematikaprofesszor lánya módszeresen végigmegy minden lehetséges lehetőségen, beleértve olyanokat is, amelyeket mások túlzásnak tartanának; szeret minden érvet tesztelni, néha kimerítően hosszan. Logikus, szenvtelen, matematikus szemléletmódja félelmetes tárgyalófélévé és érzéketlen stratégává teszi, aki gyorsan feladja azokat az álláspontokat, amelyek már nem szolgálják a céljait. Ezzel együtt jár az a furcsa érzelmi távolságtartás, illetve az, hogy képtelen figyelembe venni a számításaiban, hogy a dolgok hogyan hatnak másokra - írta Gaby Hinsliff.

A politika az érzelmekről szól, ez nem egy matematikai egyenlet

- mondta egy volt kollégája, aki szorosan együtt dolgozott vele.

Ha olyan helyzetben vagy, mint amilyenben mi vagyunk, ahol az emberek valóban rettegnek, akkor ez az egész "burkold magad a zászlóba, és dumálj arról, hogy milyen nagyszerű Nagy-Britannia", süket fülekre talál

- figyelmeztetett.

Hozzátette: Truss irigylésre méltóan nyugodt a válsághelyzetekben, részben azért, mert kivonja az érzelmeket a témából.

Ő egy kontrariánus. Csak azért, mert az emberek 90%-a azt mondja neki, hogy 'ez a helyes út', ő nem hajlandó ezt elfogadni. Ez nem rossz tulajdonság, de problémát jelenthet, ha túlzásba viszi, és ha az alapbeállítása az, hogy az ortodoxia mindig téved

- mondta a Downing Street 10. egyik korábbi munkatársa, aki egyetért azzal, hogy a pénzügyminisztériumnak nincs mindig igaza, de mindazonáltal rámutat, hogy a konszenzus jó okkal lehet konszenzus.

Feketén-fehéren látja a világot. Nincs helye a tévesztésnek vagy a szürke területeknek

- vélekedett Trussról.

David Cameron alatt még a volt miniszterelnök memoárjában "jövőbeli álomcsapatnak" nevezett, centrista csoport tagja volt, Nicky Morgan, Matt Hancock és Anna Soubry mellett. Most a keményvonalas jobboldal kedvence.

Míg Truss három évvel ezelőtt még támogatta a Nagy-Britannia zöldövezeteiben való építkezést, hogy a fiatalok otthonhoz juthassanak, ma már nem. Egész pályafutása során szenvedélyesen kiállt a szülők rugalmas munkavégzése mellett, most azonban Jacob Rees-Mogg otthonról történő munkavégzés elleni háborúját támogatja. 2016-ban nem volt lelkes maradáspárti (George Osborne beszélte le arról, hogy a népszavazáson a kilépést támogassa, és ezt a döntését már megbánta, amikor a kilépés győzött), de alig három évvel később, amikor a hatalom Theresa Maytől Johnsonhoz került, már a "no-deal-beats-a-bad-deal" híve volt, ami annyit tesz: a deal nélkül Brexit is jobb, mint egy rossz deal.

Truss azonban következetesen hisz egyvalamiben: az alacsony adókban.

Még mindig úgy diagnosztizálja az NHS, vagyis az állami egészségügy problémáit, hogy a bürokrácia túl sok, nem a pénz kevés.

Ehhez erősen kapcsolódóan kampánystábja rájátszik a Thatcherrel való összehasonlításra. Korábban idolját megidézve tankra ült, illetve a moszkvai eset után Truss az egyik vitán is Vaslady öltözködését másolta. Emellett kommunikációjukban igyekeznek átütni egy üzenetet: Truss is készen áll arra, hogy felrázza a tory establishmentet, ahogyan azt az Egyesült Királyság első női kormányfője tett.

politikai ellenfelei, Kritikusai és saját párttársai közül sokak szerint hiányzik belőle Thatcher számos képessége.

Azt mondják, nem képes intellektuális tekintélyt felmutatni, ehelyett olcsó szlogenekre támaszkodik, és nehezen tud meggyőző beszédeket tartani. Mások kételkednek abban, hogy Truss tényleg elhiszi, amit mond, pusztán saját ambícióit kergeti.

Anna Soubry, egykori tory képviselő, aki együtt dolgozott Truss-szal a kormányban, azt mondta, sokan megkérdőjelezték, hogy rendelkezik-e az Egyesült Királyság vezetéséhez szükséges képességekkel.

Ő volt a legambiciózusabb ember, akivel sokan találkoztak. Őszintén hiszem, hogy csak azért kapott állásokat - miniszteri előléptetéseket -, hogy elhallgattassák. Az ambíciója kétségtelenül jóval nagyobb, mint a képességei

- írta le a miniszterelnök-jelöltet Soubry.

Ő ott van, ahol a hatalom van, amit rendkívülinek találok... Másrészt viszont ezek az emberek hajlamosabbak nyerni

- mondta egy volt kabinetminiszter.

Támogatói szerint Truss valójában egy az emberek közül: nem szeret nyilvánosan szerepelni, jobban szereti a zárt üléseket. Mivel tudja, hogy rendszeresen kigúnyolják előadásmódját - mint például egy emlékezetes beszédét 2014-ben -, azzal próbálja meg kritikákat, hogy elébe megy annak, nyíltan beszélve arról, hogy nem ő a legjobb szónok.

Truss várható külpolitikája

A külügyminiszter jelenleg kormány által Global Britainnek, "Globális Nagy-Britanniának" nevezett Brexit utáni külpolitika arca, akit nemcsak a keményvonalas jobboldali Daily Mail támogat, hanem a legradikálisabb Brexiterek is ügyük bajnokának tekintik. A kormányfő-jelölt várható külpolitikájáról - több konzervaítv kormányzati szereplőt megszólaltatva - Ben Judah írt mélyebb elemzést a Foreign Policy hasábjain.

Johnson úta

Truss teljes mértékben Johnson mögött állt, amikor az atlantizmus erejét hangsúlyozták Oroszország és Kína irányába: a kormány már a háború elején nehézfegyvereket küldött Ukrajnába, Nagy-Britanniát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legszorosabb partnereként pozicionálta, és növelte a védelmi kiadásokat, nagyvonalú vízumajánlattal állt ki Hongkong mellett, továbbá az Egyesült Államokkal és Ausztráliával partnerségben az AUKUS paktummal igyekezett megerősíteni Nagy-Britannia szerepét az Indo-csendes-óceáni térségben, miközben elkezdte függetleníteni Nagy-Britanniát Pekingtől olyan kényes kérdésekben, mint a Huawei 5G technológiája.

Truss a Boris Johnson által képviselt külpolitika folytonosságának jelöltje lehet, azonban több kiigazítással és várhatóan annak keményvonalasabb képviseletével.

Oroszország és Ukrajna

Truss feketébben és fehérebben látja a világot, mint Johnson, és még nagyobb szerepre vágyik a világszínpadon, miután külügyminiszter volt egy európai háború idején. Nemcsak osztja Johnson kockázatvállalási hajlandóságát - amit az is bizonyít, hogy támogatta nehézfegyverek korai Ukrajnába küldését -, hanem túl is szárnyalja azt. A Ben Judah által megkérdezett brit és ukrán diplomaták szerint ez népszerűvé tette őt Zelenszkij kormánya körében, és az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba gyakran "barátjának" nevezi őt. Truss várhatóan most még keményebb akar lenni Oroszországgal szemben.

Kína

Truss több, kormányon belüli szövetségese is arra számít, hogy keményebb álláspontot képvisel Pekinggel szemben, mint Johnson. A leköszönő miniszterelnök aki azt remélte, hogy a gazdasági párbeszéd és kapcsolat a geopolitikai elszigetelődés ellenére is folytatódhat. Egyes források szerint Truss nem hisz ebben, várhatóan elődjénél és Sunaknál is jobban ellenállna kincstári álláspontnak, miszerint Nagy-Britanniának nem szabad arra károsítania gazdasági kapcsolatait a világ legnagyobb exportőrével.

Truss a világot elsősorban a geopolitikai verseny szempontjából látja, nem pedig a kereskedelem, a környezetvédelem vagy a fejlődés szempontjából - írta Ben Judah Liz Truss várható külpolitikájának elemzése során. A politikai elemző szerint legfontosabb kérdés, amire figyelni kell, hogy milyen messzire megy abban, hogy népirtásnak nevezze Kína hszincsiangi régióban élő ujgurokkal szembeni bánásmódját, mivel a hírek szerint maga is így nevezte azt.

Amerika

Érezhető elmozdulás lenne Nagy-Britannia szövetségeseivel kapcsolatban is. Truss a kormányzati bennfentesek szerint amerikaibb, mint az amerikaiak, gyakorlatilag minden tárcánál határozottabb vezetést vár Washingtonból. Truss miniszterelnöki pozíciója szokatlan lenne Washington számára, mert ez azt jelentené, hogy végre megkapná azt a szövetségest, amilyenről mindig is beszélt: keményen fellép Kínával szemben, növeli a védelmi kiadásokat, és több fellépésre szólít fel, miközben hajlandó segíteni. A várható brit-amerikai kapcsolatot már sokan előre is a Thatcher-Reagan kapcsolathoz hasonlítják. Érdemes megjegyezni, hogy a jelenlegi demokrata adminisztrációval szemben Truss Kínával kapcsolatban szorosabb szövetségre találna a republikánus politikusokban.

Európa

Míg Johnsont némileg lenyűgözte az európai államok - köztük Ukrajna - laza, nem kötelező erejű struktúrájának ötlete, amely hozzáférést biztosítana az uniós csúcstalálkozókhoz és intézményekhez, és együttműködne a biztonság, a geoökonómia és a védelem terén, addig francia és brit tisztviselők szerint Truss elutasította az Európai Politikai Közösség közelmúltbeli, és egyelőre meglehetősen kevéssé megmagyarázott francia elképzelést.

Truss szerint Nagy-Britannia nem akar több megbeszélést folytatni egy EU-központú formátumban az Egyesült Államok nélkül - és úgy véli, hogy a G-7 és a NATO már most is megfelel ennek az igénynek. A külügyminisztériumban egyre inkább osztják azt a nézetet, hogy Nagy-Britannia az elmúlt években az európai biztonsággal kapcsolatban nem az EU-val való külügyi konzultációs struktúrákat hiányolta, hanem a pénzt és az erőt a tényleges válsághelyzetekben. Trussék úgy vélik, ami számított, azok az NLAW páncéltörő fegyverek voltak, amelyeket Nagy-Britannia küldött, nem pedig egy extra telefonbeszélgetés Josep Borrell uniós külpolitikai vezetővel; és az ukrán helyzet is igazolja, hogy nincs európai biztonsági rend anélkül, hogy Nagy-Britannia ne lenne kulcsszereplő.

Várhatóan nem szándékozik sem agresszívan ellenséges lenni az EU-val szemben, sem pedig mindent elkövetni, hogy hízelegjen és helyreállítsa a kapcsolatokat, ahogyan vélhetően egy jövőbeli munkáspárti miniszterelnök tenné. Azonban a NIP alkalmazásával kapcsolatos vita miatt, amely szerint Észak-Írország továbbra is bizonyos uniós szabályok hatálya alatt marad, hogy biztosítsa a nyitott határt az északi (az Egyesült Királyság részét képező) ország és az Ír Köztársaság között, nem igazán tud levírozni. A Konzervatív Pártban három frakció van, amikor a NIP-ről van szó: alku minden áron, soha semmilyen alku, vagy az EU-val való megegyezés az erő pozíciójából. Truss egyértelműen a harmadik táborban van.

Előfordulhat az is, hogy Truss megpróbálná az EU-val folytatott kereskedelmi háborút a gazdasági fájdalmak fedezésére használni. Az EU a tárgyalási hajlandóság jeleként azt fogja figyelni, hogy ki lesz az új főtrágyaló. A várakozások szerint David Frost korábbi főtárgyaló újbóli kinevezése jelezné a tárgyalási hajlandóságot.

In Liz We Truss?

Liz Truss és Rishi Sunak ajúlius 28. és augusztus 31. között országszerte megrendezésre kerülő rendezvényeken próbálja meggyőzni a párttagokat, hogy támogassák őket.

A SZAVAZÁS SZEPTEMBER 2-ÁN 17:00 ÓRAKOR ZÁRUL, A GYŐZTEST SZEPTEMBER 5-ÉN JELENTIK BE.

A Konzervatív Párt nem árulta el, hogy pontosan hányan jogosultak szavazni a verseny utolsó szakaszában, de körülbelül 160-180 ezer tagról lehet szó, vagyis a brit választópolgárok mintegy 0,3%-áról.

YouGov, tory tagok között végzett utolsó felmérése szerint Liz Truss előnye riválisával szemben már 38 százalékpontra nőtt, a párttagok 69%-a külügyminisztert preferálja, míg Sunak a tagok 31%-ának támogatását tudhatja magáénak.

NEW Conservative members leadership poll (29 Jul - 2 Aug)Headline VITruss: 69% (+7 from 20-21 Jul)Sunak: 31% (-7)Full responseTruss: 60% (+11)Sunak: 26% (-5)Don't know/won't vote: 13% (-8) https://t.co/wGmRqtYJgX — YouGov (@YouGov) August 2, 2022

A legfrissebb, az Observer által a párttagok körében végzett exkluzív felmérése alapján Liz Truss 22 százalékpontos előnnyel vezet Rishi Sunakkal szemben.

Kevesebb mint három héttel a szeptember 2-i szavazási határidő lejárta előtt az Opinium 570 konzervatív tag megkérdezésével készült felmérése szerint a külügyminiszter 61%-on, a volt kancellár pedig 39%-on áll.

Érdemes megjegyezni, hogy Truss győzelme egy kemény úta kezdete volna a toryk és saját maga számára. A Downing Streeten egyre inkább érezni fogják a szorító gazdasági nyomást, így Nagy-Britannia legújabb önjelölt Margaret Thatcherjének valószínűleg nem lesz annyi ideje a külpolitikára, mint remélné, hogy szembeszálljon akár az EU-val Észak-Írország, akár Kínával a geopolitika terén. Ez persze nem jelenti azt, hogy meg sem próbálja.

Truss könnyen arra a sorsra juthat azonban, hogy miniszterelnöksége szlogenekben fog kimerülni egy csődbe jutó gazdasági helyzet közepette.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 08. 08. Kemény harc folyik a hatalomért Európa egyik legerősebb országában

Címlapkép forrása: Ian Forsyth/Getty Images