Előkerült Putyin halottnak hitt zsoldosvezére, úgy tűnik, túlélte a HIMARS-támadást

Tegnap rakétatámadás ért egy épületet az oroszok által megszállva tartott Popasznaja városában – a támadás során jelentős létszámú „Wagner-zsoldos” életét vesztette. Ukrán források arról is írtak, hogy lehet, hogy meghalt a támadásban Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoportként emlegetett orosz zsoldosszervezet egyik alapító / vezetője is.

Úgy tűnik, Jevgenyij Prigozsin túlélte a támadást. A Wagner-csoporthoz köthető orosz fiókok (ezeket a „Reverse side of the medal” feliratról lehet azonosítani), több fotót is közöltek arról, hogy Prigozsin a lerombolt épület romjai közt, ahogy ők fogalmaznak „keresi a saját holttestét.” Ezeket független és ukránpárti források is megosztották az elmúlt percekben, a szarkasztikus kommentek nélkül.

We know have confirmation that this was in fact Prigozhin visiting the Wagner HQ.Here is is observing the destroyed HQ after the attack, wearing the same outfit. I am surprised he is still in the area. I would have assumed that he left almost immediately after the first photo pic.twitter.com/ErkAfJSO0b