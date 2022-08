Eltérő adatokat közölt az NNK a koronavírusban elhunytak számáról

Az igényléssel az elhunytak életkorát és nemét tartalmazó idősoros adatbázist szerették volna megkapni, az első halálesettől egészen 2022 július 3-ig. Az adatokat végül 2021 év végéig kapták meg, 2020. március 15-től.

A publikus számokkal összevetve és korábbi NNK-s adatsorokhoz képest is eltérő az összes elhunyt száma, ami így nem csak a hivatalos adatközlést, de az NNK-nál tárolt adatsorok hitelességét is megkérdőjelezi - tették hozzá.

Az eltéréseket tekintve tehát ez az adatsor sem különbözött a korábbiaktól, a koronavírus.gov.hu számaival összehasonlítva ismét eltérésre bukkantak:

a hivatalos járványportál szerint 2020. március 15. és 2021. december 31. között 39 186 fő veszítette életét, míg az NNK szerint ez a szám ugyanerre az időtartamra csak 38 909 volt, 277 fővel kevesebb.

A napi számok számos ponton eltértek a koronavirus.gov.hu-n közölt számoktól, viszont ez főleg annak az időbeli csúszásnak köszönhető, ami a két adatsor egymásra vetítésével válik láthatóvá:

A második és harmadik hullám során az elhunytakat legalább egy hetes csúszásban közölték a valódi halálozás dátumához képest, de más napokon is összesítették ezeket a számokat.

A járványportál számai mellett az augusztusban küldött adatsort egy másik idősoros adatsorral is összevetették, amit májusban kaptak az NNK-tól. Ez alapján az látszik, hogy három hónappal később az NNK adatsorához képest is kevesebb volt a most megkapott adatsorban található elhunytak száma.

2022. augusztus 5-én megkérdezték Müller Cecíliát, hogy mi az oka annak, hogy az NNK-s adatsorok között is eltérés van:

2022. május 19-én elküldte részemre az elhunytak idősoros, településszintű adatsorát, melyben a 2021. február 1. és 2022. január 31. között elhunytak szerepelnek a település feltüntetésével (ikt. szám: 13419-4/2022/JF). A jelenlegi és a májusi adatsor időbeli metszete 2021. február 1. és 2021. december 31. között volt. Ebben az időtartamban a májusi adatsor 25272 elhunytat, az augusztusi adatsor viszont 24804 elhunytat tartalmaz. Ez 468 fős eltérés. Mi az oka annak, hogy az Önök által előállított/Önöknél tárolt/Önök által validált, elhunytakhoz köthető részletes adatsor három hónappal később már nem egyezik meg egy másik, Önök által előállított/Önöknél tárolt/Önök által validált, elhunytakhoz köthető részletes adatsorral?

Választ egyelőre nem kaptak az országos tisztifőorvostól.

Címlapkép forrása: Getty Images