Lerántották az oroszok a leplet egy olyan fegyverről, amely sokak legrosszabb rémálmát váltja valóra

Nemrég nagy vihart kavart, hogy egy orosz mérnök bemutatott egy 9 milliméteres, PP-19 Vityaz géppisztollyal felszerelt robotkutyát, amely vélhetően távirányított módon, el is tudta sütni a hátára erősített fegyvert egy kijelölt célobjektumra.

Most az Army 2022-es, évente megrendezésre kerülő orosz haditechnikai fórumon demózott egy olyan robotkutya, amelyre egy RPG-26-os páncéltörő rakétagránátvetőt erősítettek fejlesztői.

Video of the M-81 robot-dog armed with an RPG-26 at the Army 2022 defense expo. https://t.co/rUnwoCMoyS