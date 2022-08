Világpolitikai ambíciókkal jelentkezik a hidegháborús kalózkodás hazája

Joko Widodo indonéz elnök kedden üdvözölte országa növekvő tekintélyét a globális színtéren, és megismételte a délkelet-ázsiai országnak szóló felhívását, hogy a térség legyen közvetítő fél Oroszország és Ukrajna között - számolt be róla a Reuters.

2022-ben mi vagyunk a G20-ak, a világ legnagyobb gazdaságait tömörítő nemzetközi fórum elnökei. Jövőre átvesszük az ASEAN elnökségét. Ez azt jelzi, hogy a globális vezetés csúcsán vagyunk.

- mondta országa nemzetközi helyzetéről szóló éves beszédében Indonézia függetlenségének 77. évfordulója alkalmából.

A G20 idei vezetőjeként Joko elnök, egyre aktívabb szerepet vállalt a külügyekben. Június végén Kijevbe és Moszkvába is elutazott, hogy találkozzon ukrán és orosz kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel és Vlagyimir Putyinnal, a háború békés megoldására és a globális élelmiszerválság enyhítésére irányuló diplomáciai erőfeszítései részeként. Ő volt az első ázsiai vezető, aki ezt megtette. Az elnök állítása szerint a két fél elfogadta Indonéziát egyfajta diplomáciai hídként.

A televíziós országos beszédben Joko azt is megjegyezte, hogy az ország gazdasági alapjai továbbra is erősek a változékony világgazdaság közepette is, az infláció ugyan 4,9 százalék, a gazdasági növekedés azonban 5,4 százalékon áll.

A járvány enyhülésével párhuzamosan a viszonylag alacsony esetszámok idén lehetővé tették Joko Widodo számára, hogy újra az elnöki ígéretében vállalt prioritásaira összpontosítson, vagyis a gazdasági növekedés fokozására és az infrastruktúra fejlesztésére Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdaságában.

Ennek részeként a parlament az év elején törvényt fogadott el az ország fővárosának az indonéziai Borneóra való áthelyezéséről, ami az elnök programjának egyik sarokköve.

Jokot 2014-ben választották meg, és 2024-ben fejezi be második és egyben utolsó ciklusát.

Címlapkép forrása: Getty Images