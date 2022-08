Sikerül egyben tartani az egykori birodalom utolsó darabjait? – Ne fogadj túl nagy téttel

"Az unió gyermeke"

Liz Truss brit miniszterelnök-jelölt kedden egy skóciai kampányrendezvényen elmondta, hogy "nem engedne" újabb szavazást a függetlenségről, ha szeptember 5-én ő lesz a miniszterelnök.

A rendezvények otthont adó Perthben tüntetők gyűltek össze a városi koncertterem előtt, miközben azt kiabálták, hogy "Toryk kifelé", és "Skót, nem brit" feliratú transzparenseket tartottak a kezükben, miközben áthatoltak az akadályokon az eddigi legfeszültebb kampányeseményen, amely az első és egyetlen Skóciában. A skót The Scotsman szerint körülbelül 300 tüntető jelent meg.

A teremben Truss "az unió gyermekének" nevezte magát, mivel fiatal lányként skóciai Paisleyben élt, és azt mondta, hogy a skót kormánynak inkább a teljesítményén kellene javítania, mintsem újabb szavazást kérnie. A politikus korábban arról is beszélt, hogy gyerekkorában erős skót akcentusa volt.

A skót kormány szorgalmazza, hogy vegyék át a népszavazás megtartásának lehetőségéről szóló döntést Westminstertől, vagyis a brit törvényhozástól, mivel a Legfelsőbb Bíróság jövőre fog dönteni a népszavazás megtartásának jogszerűségéről.

Ha megválasztanak miniszterelnöknek, nem fogom megengedni, hogy újabb függetlenségi népszavazást tartsanak

- jelentette ki határozottan Truss.

A tory külügyminiszter és Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere azóta vívnak egymás ellen, hogy a tory pártvezető pozíció várományosa úgy fogalmazott, Sturgeont "ignorálni kell" az újabb függetlenségi népszavazásra való kitartó felhívásával együtt. Liz Truss szerint Nicola Sturgeonnak Skócia belpolitikai kérdéseire kellene összpontosítania, ahelyett, hogy egy második függetlenségi népszavazás kiírása mellett "agitál". Skócia első miniszterét emellett "figyelemkeresőnek", Wales munkáspárti első miniszterét, Mark Drakefordot pedig "Jeremy Corbyn alacsony energiájú változatának" nevezte.

Az SNP vezetője visszavágott, mondván, hogy a Truss-szal való korlátozott kapcsolata során a külügyminisztert leginkább az érdekelte, hogy megkérdezze tőle, hogyan kerülhet a Vogue magazinba.

A 2014-es népszavazás idején az SNP egyetértett abban, hogy ez egy egyszeri népszavazás volt

- emlékeztetett Truss.

A politikusnő szerint furcsa, hogy az SNP most ismét előállt a követeléssel, miközben akkor "egyszer-az-életben" döntésről volt szó, és alig 10 év nem nevezhető generációnak.

Hiszek abban, hogy a politikusok betartják az ígéreteiket, és Nicola Sturgeonnak be kell tartania az ígéretét.... Ahelyett, hogy egy újabb népszavazásért agitál, inkább a Skóciában felmerülő nagyon is valós problémákkal kellene foglalkoznia

- tette hozzá a konzervatív politikus, kiemelve, hogy skót kormánynak inkább az NHS elmaradásával kellene foglalkoznia.

Truss megjegyzéseit némileg beárnyékolták egy kiszivárgott hangfelvétellel kapcsolatos kérdések, amelyben azt mondta, hogy a brit munkavállalóknak "több gazemberségre" van szükségük, és hiányzik belőlük a külföldi riválisok "készsége és alkalmazkodóképessége". A The Guardian által megszerzett klip öt évvel ezelőtt készült, de a rendezvény előtt került elő.

Visszafogottabb elutasítás

A skóciai tory kampány rendezvényen Rishi Sunak kevésbé határozottan utasította el az újabb függetlenségi népszavazást. Sunak - aki a rendezvény előtti délelőttöt azzal töltötte, hogy pártaktivistákkal találkozott Aberdeenshire-ben - azt mondta, nem hiszi, hogy a miniszterelnök figyelmen kívül hagyása a helyes megközelítés.

A volt kancellár azt mondta, elfogadja, hogy az unió "egyetértésből" jött létre, és nem gondolja, hogy "most vagy a közeljövőben bármikor" itt lenne az ideje egy újabb szavazásnak.

Egy olyan unióban élünk, amely természetesen egyetértés és demokrácia alapján áll fenn, és én ezt elfogadom, de nem hiszem, hogy bárki is úgy gondolná, hogy most vagy a közeljövőben bármikor halványan is itt lenne az ideje, hogy erre összpontosítsunk

- mondta.

Sunak terve szerint Skócia legfőbb köztisztviselőjének évente meghallgatáson kéne megjelennie egy westminsteri bizottság előtt, és szerinte a skót kormánynak egységes adatokat kell közzétennie a kulcsfontosságú szolgáltatások esetében, hogy azok az egész Egyesült Királyságban összehasonlíthatók legyenek.

Mit mondanak Skóciában?

A két jelölt számos skót konzervatív westminsteri képviselő és skót parlamenti képviselő támogatását élvezi. Hétfőn Alun Cairns walesi politikus, volt kabinetminiszter Sunak támogatását Truss támogatására cserélte, mondván, hogy ő a jobb jelölt az Egyesült Királyság egyben tartására. A volt walesi miniszter azzal érvelt, hogy ellenfelével szemben Sunak alatt nagyobb valószínűséggel szakadna szét az unió, és dicsérte Liz Trusst "az országért tett pozitív ambícióiért".

A párt skóciai szervezetének vezetője, Douglas Ross azonban kijelentette, hogy egyik jelöltet sem fogja nyilvánosan támogatni, és azt mondta, hogy "együtt fog működni azzal, aki győztesként kerül ki".

Kirsten Oswald, az SNP westminsteri frakcióvezető-helyettese szerint az esemény "lehangoló látvány" volt a skóciai emberek számára, és azt mondta, hogy a jelöltek megpróbálták "túlszárnyalni egymást".

A páros ma este többször is megpróbálta megmondani, hogy mit akar Skócia

- jelentette ki a skót politikus.

Skócia világossá tette, hogy mit akar és mit nem akar azzal, hogy a szavazásokon többször is elutasította a torykat, és többször is a függetlenséget támogató pártokra szavazott

- tette hozzá.

Az SNP szerint mindkét jelöltnek "bocsánatot kell kérnie a toryk mulasztásaiért, amelyek oly sok családot sodortak a szakadék szélére".

A megélhetési költségek válsága alatt számos szomszédos ország korlátozta az energiaárak emelkedését, csökkentette a számlák áfáját és érdemi pénzügyi támogatást nyújtott a legkiszolgáltatottabbaknak, az Egyesült Királyság tory kormánya viszont tétlenül ült - Rishi Sunak és Liz Truss pedig nem szólt semmit.

- jelenttette ki Ian Blackford, a párt westminsteri vezetője.

Bárki is nyeri ezt a vezetői versenyt, Skócia veszít. Ezért van szükségünk a függetlenség teljes jogkörére, hogy száműzzük a Westminster-kormányokat, amelyekre Skócia nem szavazott, és hogy az itt élő emberekért tegyünk valamit

- fejtette ki pártja álláspontját Blackford.

Az a tervük, hogy követeljék, hogy a skót köztisztviselőket a Westminster-bizottságok kénytelenek legyenek kihallgatni, nem több, mint egy baljóslatú kirakatper, de arról is árulkodik, hogy nem bíznak a tory skót parlamenti képviselőkben a kormány ellenőrzése terén

- vágott oda a konzervatívoknak.

A skóciai konzervatív kampányeseményt az ellenzék vezető erejének számító Munkáspárt is kommentálta.

Szégyenletes, hogy egy olyan időszakban, amikor a skótok pénzügyi csőddel néznek szembe, a miniszterelnök az országunk szétszakítására összpontosít.... A politikai rögeszméket a válság kezelése elé helyezni egyszerűen helytelen

- jelentette ki Sarah Boyack, a skót Munkáspárt alkotmányügyi szóvivője.

A Munkáspárt vezetője, Keir Starmer korábban már többször is hangsúlyozta: a baloldali párt sem támogatja az újabb skóciai népszavazást.

Mit mondanak a közvélemény-kutatások?

A Skóciában készült legfrissebb, tegnap megjelent Ipsos közvélemény-kutatás sokak számára meglepő változást mutat. Az Ipsos legutóbb májusban végzett felmérést a függetlenségi népszavazással kapcsolatban, tehát még azelőtt, hogy az SNP fokozta a függetlenségi törekvés - eddig sem takaréklángon égő - tematizálását. Májusban a skótok 32 százaléka mondta, hogy támogatja a 2023 vége előtti népszavazás tervét.

Az Ipsos 1000, 16 év feletti felnőtt reprezentatív mintáján készült augusztus 12. és augusztus 15. közötti felmérése szerint a skótok mindössze 29 százaléka szeretné, ha 2023 októberében kerülne sor a második indyrefre, ami 3 százalékpontos csökkenést jelent a májusi támogatottsághoz képest.

Úgy tűnik tehát, hogy az SNP Nagy-Britannia feldarabolását szorgalmazó kampánya eddig nem volt képes átütő mértékben tematizálni az újabb függetlenségi népszavazást a berobbanó szociális válság közben.

Ez újabb bizonyíték arra, hogy a skótok nagy többsége egyszerűen nem akarja, hogy jövőre újabb elszakadási népszavazást tartsanak. Ez a hangulat csak erősödni látszik, amióta Nicola Sturgeon az elmúlt hetekben felerősítette függetlenségi törekvéseit

- jelentette ki a felmérés kapcsán Donald Cameron, a skót konzervatívok alkotmányügyi szóvivője.

A skótok egyértelműen azt akarják, hogy az SNP/zöld kormány teljes mértékben arra összpontosítson, hogy támogassa az embereket a megélhetési költségek globális válságában és kezelje az NHS-ben lévő elmaradásokat, ahelyett, hogy időt és erőforrásokat pazarolna arra, hogy újra megoszt minket

- tette hozzá a toryk skót politikusa.

Pamela Nash, az egységpárti Scotland in Union vezérigazgatója így nyilatkozott:

Most már 10-ből kevesebb, mint 3-an értenek egyet Nicola Sturgeonnal az indyref menetrendjével kapcsolatban, de ő mégis tovább nyomul.

A new poll released today has revealed a drop in the number of people who support 's plan for a Indyref2 next year.The Ipsos survey, published in the Scottish Daily Mail, shows just 29% want to see Indyref2 take place in 2023.Read more: @NicolaSturgeon — Scotland (in) August 20, 2022

Míg az indyref időzítésére vonatkozó kérdésre a válaszadók 29 százaléka válaszolta, hogy 2023 őszén függetlenségi népszavazást kellene tartani, addig 30 százalékuk szerint soha nem kellene újabb népszavazást tartani. Emellett a skótok további 15 százaléka nem akar újabb szavazást 2026-ig, vagyis a következő holyroodi választásig. A skótok 17 százalék támogatja, hogy 2024 és 2026 között kerüljön sor Skócia függetlenségéről szóló népszavazásra.

NEW from : Rishi Sunak narrowly leads Liz Truss on popularity among the Scottish public. 3 in 5 have an unfavourable view of each candidate - but both are less unpopular than Boris Johnson (1/2) @IpsosScotland — Emily (Gray) August 19, 2022

Ami a gazdasági helyzettel kapcsolatos vitákat illeti, a konzervatívok számára egyre nehezebb lesz akár a skóciai SNP-kormány, akár a westminsteri ellenzék "kioktatása", ami a gazdaságpolitikát illeti. Érdemes kiemelni, hogy a gazdaság terén például a brit választók már kevésbé bíznak meg a torykban, mint a Munkáspártban, ami rendkívül ritka jelenségnek számít.

The Conservatives have lost their lead on the economy: https://t.co/cOgbau6a0y — Britain (Elects) August 20, 2022

Az alábbi ábra jól szemlélteti, milyen jelentős különbség volt a két párt ezen terület alapján való megítélésében az elmúlt évek során.

Conservative lead over Labour on the economy, end of...2015: 23pts2016: 212017: 102018: 132019: 212020: 152021: 13May 2022: 0via Analysis: @YouGov — Britain (Elects) August 10, 2022

A rossz dublini úton?

Skócia eddig nem került a kampány középpontjába, amelynek több oka is lehet. Egy pártvezetői versenynek arról kell szólnia, hogy a jelöltek miben és mennyire térnek el egymástól, és a skóciai ügyekben nagyjából egyetértenek. A másik reális indok az a függetlenségi népszavazás témájának politikai napirenduralás miatti háttérbeszorítása lehet; nem érdekük, hogy sokat beszéljenek az SNP követeléséről.

Truss és Sunak is kritikusak tehát az SNP-vel és a skót kormánnyal szemben, mindketten elutasítanák a függetlenségi népszavazást, és mindketten többet szeretnének tenni azért, hogy politikájukat az egész Egyesült Királyságban érvényesítsék. Néhány skót tory egyelőre azt mondta, hogy még mindig várják a konkrétabb beszélgetéseket, mielőtt döntenének. Ezen megbeszélések során várhatóan tesztelni akarják a a jelöltek hozzáállását és hangnemét az unióval és a skót kormánnyal kapcsolatban, megpróválva kideríteni, melyikük volna alkalmasabb a határ északi oldalán élő szavazók megnyerésére, amikor sor kerül egy választára.

Az idei észak-írországi választás során a baloldali nacionalista Sinn Féin az ír egység kérdésének háttérbe szorításával, a megélhetési kérdések tematizálásával érte el eddigi legnagyobb sikerét: az Ír-sziget 1921-ben történt megosztása óta a Sinn Féin először szerezte meg a legtöbb képviselői mandátumot a belfasti törvényhozásban. Azonban a skót és az ír helyzet nem állítható párhuzamba. Míg a Sinn Féin - Írországgal ellentétben - Észak-Írországban idén történelmi sikert ért el, addig a Skót Nemzeti Párt már több mint egy évtizede stabilan a legerősebb skóciai párt, főképp a Munkáspárt kárára, amely jelentős bázisvesztés szenvedett el. Bár a skót kormány és Westminster kapcsolata sem mondható rózsásnak, azonban kapcsolatuk kevésbé terhelt, mint az évtizedeken át fizikai erőszakkal járó ír helyzet; a skót függetlenségi követelések kisebb óvatosságot igényelnek, mint az ír egység kérdése. A jelenlegi, kedvezőtlennek tűnő közvélemény-kutatások ellenére nem várható, hogy az SNP letenne legfontosabb ígéretéről, miközben a párt vezetői és szimpatizánsai történelmi lehetőségként tekinthetnek a Brexit okozta káoszra és csalódottságra, illetve az egymást követő westminsteri kormányválságokra is.

Egyértelműen kijelenthető, hogy egy esetleges Truss-kormány, illetve bármely jövendőbeli brit kormány számára kemény feladatot jelent majd Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának egyben tartása. Skócia függetlenségének kérdése mellett fel-felerősödhet Írország egységének, hovatovább, Wales függetlenségének a lehetősége is.

A skót kérdés is kellően nagy falat lehet, amely könnyen a Truss-kormány torkán akadhat, amennyiben a tory vezető lépései és megszólalásai kontraproduktív módon nem kioltanák és elejét vennék az újabb népszavazásnak, hanem fokoznák az elszakadási törekvéseket.

Ha így lesz, 1921 után ismét újabb határvonal jelenhet meg a Brit-szigetek sokat látott térképén.

Címlapkép forrása: Getty Images