Itt az újabb puskaporos hordó: katonai akcióval és megsemmisítő válaszlépéssel fenyegeti egymást két ország

Az elnökök megvitatták az iráni atomprogramról folyó tárgyalásokat, a közel-keleti térségbeli partnerek támogatásának megerősítését, valamint az iráni destabilizációs tevékenységének korlátozására irányuló közös erőfeszítéseiket

- írta a Fehér Ház a négyek közötti telefonbeszélgetés leírásában.

A Fehér Ház nem közölt további részleteket a Joe Biden amerikai elnök, Boris Johnson brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Olaf Scholz német kancellár közötti megbeszélés közel-keleti részével kapcsolatban.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok a múlt héten közölte, hogy tanulmányozzák Irán válaszát az EU által véglegesnek nevezett javaslatra. A megállapodás értelmében Teherán gazdasági szankciók enyhítéséért cserébe visszafogná atomprogramját. Bár a két félnek a status quo fenntartása volt korábban az érdeke, ez Izrael bekapcsolódásával megváltozni látszik.

Nasszer Kanáni iráni külügyminisztériumi szóvivő hétfőn azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy halogatja a 2015-ös nukleáris megállapodás felújításáról szóló tárgyalásokat.

Amerikának és Európának nagyobb szüksége van a megállapodásra, mint Iránnak. Néhány kérdés még megoldásra vár, de ezek nagyon fontosak Irán számára

- mondta Nasszer Kanáni egy sajtótájékoztatón.

A nukleáris tárgyalások kudarca újabb regionális háború kockázatát veti fel, mivel Izrael katonai akcióval fenyegetőzik Iránnal szemben, ha a diplomácia nem tudja megakadályozni Teheránt abban, hogy nukleáris fegyverkezési képességet fejlesszen ki. Irán, amely régóta tagadja, hogy ilyen ambíciói lennének, megsemmisítő válaszlépésre figyelmeztetett minden izraeli támadásra.

Hivatalosan egyik ország sem ismerte el, hogy rendelkezne atomfegyverekkel, de mindkét nemzet politikusai tettek erre utaló megjegyzéseket.

A jelenlegi tárgyalási folyamatot beárnyékolják az iráni Forradalmi Gárdával kapcsolatos pontok: miközben Irán követeli a szervezet levételét a terroristákat nyilvántartó listáról, addig a szervezet tagjai és szimpatizánsai különböző terrorcselekményeket hajtottak végre az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben.

2018-ban Donald Trump akkori elnök felrúgta a hivatalba lépése előtt kötött nukleáris megállapodást, mivel azt túl puhának nevezte Iránnal szemben, és újra szigorú amerikai szankciókat vezetett be, ami arra ösztönözte az iszlám köztársaságot, hogy kezdje meg az urándúsításra vonatkozó korlátozások megszegését. A gazdasági szankciókat nem sikerült érvényesíteni, hiszen India és Kína továbbra is az iszlám köztársaság partnerei maradtak, ráadásul az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az európai nagyhatalom is biztos partnerévé vált Teheránnak.

