Kiszivárgott: hamarosan komoly előnyre tehet szert az ukrán tüzérség az oroszokkal szemben

A meg nem nevezett bennfentes azt állítja, hogy az ukránok „valamikor a jövőben” kapják majd meg az Excalibur-lőszereket, melyeket a következő csomag még nem fog tartalmazni.

Az M982 Excalibur egy nagy hatótávolságú GPS-vezérelt, 155 milliméteres tüzérségi lőszertípus, mellyel jelentősen növelni lehet a kompatibilis tüzérségi rendszerek lőtávolságát és pontosságát.

Például az Egyesült Államok által leszállított, M777-es vontatott tarackok lőtávolsága akár a duplájára is nőhet, amennyiben azok rendelkeznek a megfelelő tűzvezető rendszerekkel is, mellyel nem biztos, hogy mindegyik ilyen eszköz rendelkezik. Jelenleg az M777-esek lőtávolsága körülbelül 20 kilométer, Excalibur-lőszerrel ez akár 40 kilométer köré is növelhető.

