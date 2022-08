Újabb súlyos baki Oroszország részéről: turisták fotózkodtak a légvédelem körül

Az orosz-ukrán háború első szakaszában az orosz csapatok részéről nagyon kevés olyan felvétel került nyilvánosságra, amelyeken a csapatok és a felszerelés látható, ez pedig nem véletlen.

Az internetre kiszivárgó felvételek alapján könnyen beazonosíthatóvá válik az orosz fegyveresek mozgása, és pozíciója.

Az elmúlt hetek folyamán kétszer is bizonyosságot nyert az, hogy az ukrán csapatok figyelemmel kísérik a közösségi médiára felkerülő fotókat és videókat: először a Wagner csoport donbászi bázisát mérték be, és semmisítették meg egy internetre felkerülő fotó alapján, ezt követően pedig az orosz reguláris haderő egyik parancsnokságára lőttek ki rakétákat geolokáció segítségével.

Vacationers in Russian-occupied Crimea revealed the S-400 air defense system positions near Yevpatoria by publishing photos on social networksIn the last few days more than 10 new blasts happened in Crimea which occupiers said was the work of air defense https://t.co/Zy1hBn3bRL