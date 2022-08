Felrobbantották az ukránok az orosz szakadár vezető hivatalát

Az épületben komoly kár keletkezett, de Pusilin nem tartózkodott a helyszínen, így nem sérült meg.

A támadás kivitelezéséhez az ukrán fegyveres erők állítólag amerikai gyártmányú M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket és egy meg nem nevezetett „nagy kaliberű” NATO-tüzérségi rendszert használtak.

BREAKING: strikes the Administration of the so-called head of the rogue , Denis , in the city center of . Pushilin is reported to be alive. #Ukraine