Kimondta Erdogan: a Krím Ukrajna elidegeníthetetlen része, vissza kell nekik adni

Ukrajna elidegeníthetetlen részének nevezte Recep Tayyip Erdogan török elnök a Krímet és azt mondta: a terület orosz megszállása illegális és illegitim, vissza kell azt adni Ukrajnának – írja az Anadolu.

A török elnök egy Krímről szóló online fórumon beszélt, mely során azt mondta: a nemzetközi rend és szabályrendszerek megőrzése végett tiszteletben kell tartani annak tényét, hogy a Krím Ukrajna elidegeníthetetlen része, Oroszország megszállása a terület felett pedig illegális és illegitim.

Hozzátette: biztosítani kell azt, hogy a Krím visszatérjen Ukrajnához, viszont békés eszközökkel kell ezt megtenni.

Erdogan elnököt több kritika is érte az elmúlt években Oroszországgal való, egy átlag NATO-országnál közelebbi viszonya miatt. Az ukrajnai háború kitörése óta többször is személyesen egyeztetett Vlagyimir Putyin elnökkel, egyszer Oroszországban – ő volt eddig az egyetlen NATO-államfő, aki így tett. Ugyanakkor Erdoganhoz köthető az ukrán gabonaexportot biztosító nemzetközi megállapodás is.

Címlapkép: Getty Images