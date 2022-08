Nagyon büdös az egész Oroszországot megrázó terrortámadás sztorija – Itt valami nagyon nem stimmel

Tegnap hivatalosan is közzétette az orosz szövetségi hírszerzés, az FSzB, hogy kit gyanúsítanak Darja Dugina, a Putyin fő ideológusaként emlegetett Alexander Dugin lányát ért autóbombás merénylet elkövetésével. A gyanúsított az FSzB szerint egy Natalija Vovk nevű ukrán Azov-gárdista, aki több mint egy hónapon át élt Oroszországban, mielőtt a bombamerényletet kivitelezte. A hivatalos sztori több szempontból is sántít, Oroszország ráadásul lehet, hogy ürügyként használja majd az egészet a háború eszkalációjához.

A hivatalos sztori, ukrán reakciók

Kevesebb mint 48 órával azután, hogy autóbombás merénylet történt Alexander Dugin és lánya, Darja Dugina ellen Moszkvában, az orosz szövetségi hírszerzés, az FSzB információkat tett közzé a feltételezett elkövetőről.

A hivatalos sztori szerint:

a támadást egy 43 éves ukrán állampolgár, Natalija Vovk követte el,

Vovk a szélsőjobboldali nézetei miatt híres-hírhedt ukrán Azov nemzeti gárdista egység tagja,

Natalija Vovk 12 éves lányával érkezett Moszkvába, idén júliusban, ahol Darja Dugina lakhelyéhez közel béreltek egy lakást, melyből megfigyelték az áldozatukat,

Vovk egy Mini Cooperrel követte Duginát, melynek rendszámát rendszeresen cserélte,

Vovk elhagyta Oroszországot Észtország felé, mielőtt a hatóságok intézkedni tudtak volna ellene.

Az FSzB egy videót is publikált, melyen az látható, ahogy Vovk bejut Oroszországba, majd abba a lakásba, ahonnan Dugin lányát figyelte meg, majd ahogy Észtország területére utazik tovább.

A támadás után Oroszország nem meglepő módon bosszút követel, Alexander Dugin úgy fogalmazott, hogy itt az idő, hogy Oroszország győzelmet arasson Ukrajnában.

közben Kijev tagadja, hogy bármi közük lenne a támadáshoz.

Mihailo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója kategorikusan kijelentette: az ukránok szerepe a támadásban „fikció,” valószínűleg renegát FSzB-sek csaptak le Dugin lányára. Ilja Ponomarjov, volt orosz, most ukrán politikus Kijevben azt mondta: szerinte egy orosz ellenzéki radikális aktivista csoport, az NRA követte el a támadást.

Maga az ukrán Azov nemzeti gárdista alakulat egyik Telegram-csatornáján kommentálta az ügyet:

azt írják, hogy a feltételezett elkövetőnek, akit meg sem neveztek, semmi köze nincs az Azov-ezredhez, soha nem volt tagjuk, ráadásul magát a támadást konzisztensen „terrortámadásnak” hívják még az oroszok elleni harc élvonalában küzdő azovosok is.

Az Azov-ezred szerint a terrortámadással csupán „bizonyítékokat” akarnak koholni az oroszok az ezred tagjainak kirakatperéhez, akiket terrorszervezetben való részvétellel állítanak majd a szakadárok saját „bíróságuk” elé.

Érdemes megjegyezni, hogy míg például a Krímet, vagy a korábbi Rosztovot ért, feltételezhető ukrán támadások kapcsán Kijev mismásolt, nem hivatalos csatornákon keresztül pedig elismerte a támadásokat, most erről egyáltalán nincs szó: minden ukrán forrás, létező minden csatornán keresztül tagadja, hogy bármi közük lett volna az ügyhöz.

Több dolog is sántít

Az ukrán nyilatkozatokon felül is van több dolog, ami igencsak sok kérdőjelet rak a hivatalos orosz álláspont köré.

A Twitteren egy elég részletes forenzikus elemzés készült egy finn adatelemző „tollából,” melynek lényegi megállapítása, hogy az FSzB által közzétett, Natalija Vovk Azov-tagságát bizonyító igazolványról készült fotó egyértelmű hamisítvány.

Az ukránok el is kezdték trollkodni az oroszokat azzal, hogy befolyásos Kreml-közeli nőket, például Marja Zaharova külügyminisztériumi szóvivőt szerkesztették az ominózus nemzeti gárdista tagsági igazolványra.

Az azovosok nem mellesleg arra is felhívták a figyelmet, hogy igazolványaikon minden gárdista az alakulat hivatalos, Multicam-mintás gyakorlóját viseli, Vovkon pedig nem az Azov egyenruhája látható. Így tehát Vovk jó eséllyel nem Azov-tag.

Orosz és oroszpárti hírforrások most azzal próbálják bizonyítani, hogy Vovk, ha maga nem is Azov-tag, kötődik a szervezethez, mivel autóját, mellyel Moszkvában közlekedett, egy Danil Saban nevű illető árulja Kijevben, aki ugyanazt a vezetéknevet viseli, mint Vovk lánya. Az oroszok azt állítják Danil Sabanról, hogy Azov-gárdista, aki tavaly télen, Mariupolban lépett be a gárdába, de erre bizonyítékot nem prezentálnak. Arról is vannak infók, hogy Vovkot már áprilisban azonosították orosz OSINT-elemzők (vagyis nem hivatalos, többnyire közösségi oldalakon tevékenykedő, „hobbiszakértők”), mint ukrán nacionalistát, jóval azelőtt, hogy belépett volna Oroszország területére. Más, szintén nem megerősített források viszont arról írnak: Natalia Vovk valójában az exfelesége egy olyan donyeci szakadár vezetőnek, aki a térség függetlenségi népszavazásának szervezésében is részt vett.

Érdemes pár szót ejteni még arról is, hogy Vovk hogy tudott az orosz hatóságok radarja alatt maradni:

ha valóban ukrán állampolgár, Azov-gárdista és egy ukrán fegyveres szervezet tagja volt, kellett volna, hogy legyen valamilyen átvilágítás az orosz-ukrán határon, mely alapján kiszűrik, mielőtt belép Oroszország területére. Nyilván, logikusan feltételezhető, hogy hamis dokumentumokat mutatott be határátlépéskor, de nagyon meglepő, hogy ez nem tűnt fel a határellenőrzést végző illetékeseknek.

mielőtt belép Oroszország területére. Nyilván, logikusan feltételezhető, hogy hamis dokumentumokat mutatott be határátlépéskor, de nagyon meglepő, hogy ez nem tűnt fel a határellenőrzést végző illetékeseknek. Nagy kérdés, honnan van a bomba, melyet Vovk állítólag a támadás kivitelezéséhez használt. Ha átcsempészte a határon, ez ismét a határellenőrzést végző illetékesek inkompetenciájáról árulkodik, ha Moszkvában szerezte be, ez az orosz belső elhárítás hatalmas hibája. Elképzelhető, hogy ő maga rakta össze a robbanóeszközt Moszkvában, de akkor is érdekes, hogy senkinek nem volt gyanús, hogy az ezekhez szükséges alkatrészeket egy fiatal anyuka egy bérelt apartmanba szállítja a 12 éves lányához. Ráadásul az FSzB által közzétett felvételek alapján az épületben kamerarendszer működött.

melyet Vovk állítólag a támadás kivitelezéséhez használt. Ha átcsempészte a határon, ez ismét a határellenőrzést végző illetékesek inkompetenciájáról árulkodik, ha Moszkvában szerezte be, ez az orosz belső elhárítás hatalmas hibája. Elképzelhető, hogy ő maga rakta össze a robbanóeszközt Moszkvában, de akkor is érdekes, hogy senkinek nem volt gyanús, hogy az ezekhez szükséges alkatrészeket egy fiatal anyuka egy bérelt apartmanba szállítja a 12 éves lányához. Ráadásul az FSzB által közzétett felvételek alapján az épületben kamerarendszer működött. Az is furcsa, hogy senkinek az ég világon nem tűnt fel, hogy egy fiatal nő bombát szerel Alexander Dugin autójára , miközben annak tulajdonosa a szomszédban található „Tradíció” fesztiválon tart előadást lányának társaságában, pár lépésre a fesztivál helyszínéről.

, miközben annak tulajdonosa a szomszédban található „Tradíció” fesztiválon tart előadást lányának társaságában, pár lépésre a fesztivál helyszínéről. Szintén kérdéses, hogy a támadás kivitelezése után hogy tudott Vovk észrevétlenül megszökni Oroszországból. A támadás helyszínét és Észtországot 9 órányi autóút választja el, ennyi idő alatt illett volna intézkednie a hatóságoknak egy országos körözés elrendeléséhez.

Ezen tényezők alapján tehát, ha el is hisszük az FSzB által hivatalosan közölt információkat, igencsak cudar kép alakul ki a háborús helyzetben, emelt készültségi szintben dolgozó orosz belső elhárítás, hírszerzés és határrendészet felkészültségéről.

Eszkalációs szándék?

Ami nagyon érdekes még az egész üggyel kapcsolatosan, hogy míg például a krími robbantásokat Oroszország megpróbálta iszlamistákra kenni,

még szinte el sem oltották a hatóságok a lángokat a felrobbant autóról, amikor Denisz Pusilin, a donyeci szakadárok vezetője kijelentette: a támadást Ukrajna követte el.

Röviddel ezután az orosz külügyminisztérium is hasonló nyilatkozatot tett: Marja Zaharova már akkor deklarálta, hogy terrorállammá fogják nyilvánítani Ukrajnát, amikor még szinte el sem indult a hatósági vizsgálat az incidens után.

Ezek után nem volt meglepő, hogy az FSzB egy ukrán állampolgárt vádolt meg a merénylet elkövetésével, aki ráadásul véletlenül pont Azov-gárdista is.

Feltételezhető, hogy az üggyel Oroszország valamilyen eszkalációt készít elő,

az Egyesült Államok kijevi követsége hivatalosan is felszólította állampolgárait, hogy hagyják el Ukrajnát, mert Oroszország növelni fogja a következő napokban a háború intenzitását.

Egyelőre Oroszország részéről nem látszik nagy mozgolódás, viszont logikus lépés lenne akár a mozgósítás elrendelése, akár a háború kiterjesztése a Kreml részéről, mivel:

az orosz-ukrán háború hat hónapja tart, a luhanszki offenzíva után nagyon úgy néz ki, hogy kifogyott a lendület és ismét komolyan romlik a katonák motivációja, egy hónapja nem történt jelentős orosz előretörés,

és ismét komolyan romlik a katonák motivációja, egy hónapja nem történt jelentős orosz előretörés, a Krímet ért támadások igencsak kellemetlen helyzetbe hozzák a Putyin-kormányt , hiszen azt a képet mutatják, hogy az „erős vezető” nem tudja teljesen megvédeni a félsziget területét,

, hiszen azt a képet mutatják, hogy az „erős vezető” nem tudja teljesen megvédeni a félsziget területét, állítólag készül az ősszel egy nagyobb ukrán ellentámadás, ennek annyi valóságalapja biztosan van, hogy külföldön most több tízezer ukrán katonát képeznek (tovább),

elképzelhető, hogy a télen várható energiaválság begyűrűzésével az Ukrajna iránti európai támogatás meg fog csappanni.

A mozgósításra kiváló ürügyet szolgáltathat egy Putyinhoz közeli, befolyásos személyt és szintén befolyásos lányát célzó terrortámadás, amely úgy tűnik, egész Oroszországot megrázta.

Széljegyzeten talán annyit is érdemes megjegyezni, hogy van egyfajta szimbolikája annak, hogy a támadás épp annak az embernek a lányát érte, akit az Ukrajna elleni invázió fő ideológusaként és kitervelőjeként tartanak számon. Most maga Dugin is az eszkalációt követeli a "teljes győzelem" elérése végett - elképzelhető, hogy szavainak a Kremlen belül is lesz súlya, ahogy volt eddig is.

Persze lehet, hogy az azovosoknak lesz igaza és végül a Kreml csupán arra fogja használni a mostani eseményt, hogy az Azov-gárdával szembeni kirakatperben legyen „jogalapjuk” szigorúan megbüntetni az alakulat tagjait. Ez bár a kijevi vezetést biztosan fel fogja hergelni, összességében nem biztos, hogy érdemi változást jelent majd a háború dinamikájára nézve.

Címlapkép: orosz állampolgárok a Darja Duginára megemlékező eseményen. Fotó: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images