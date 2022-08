Rég nem látott ukrán sztárfegyver pusztítja az orosz tüzérséget

Közzé tette az ukrán védelmi minisztérium az első olyan felvételt, melyen az látható, hogy a Litvániából kapott, „Vanagas” névre keresztelt Bayraktar TB2-eset orosz célpontok ellen használják. A képsorok alapján orosz vontatott tüzérségi eszközöket támadtak.

Vanagast amúgy közösségi finanszírozásból szerezték be a Litvánok Ukrajnának, de mire a pénz összegyűlt, a drónokat gyártó Baykar vállalat úgy döntött, inkább ingyen odaadják az eszközt Kijevnek.

First kill by Lithuanian Bayraktar Vanagas!!! Confirmed by Ukrainian MoD pic.twitter.com/h2nr6rlu3m