Vészesen közel repültek az oroszok egy légtérhez, F-16-osokat kaptak a nyakukba

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy két orosz stratégiai bombázó járőrözött semleges vizeken a Japán-tenger felett.

Dél-Korea nem sokkal később közölte, hogy kedden beléptek légvédelmi azonosító zónájába. Az orosz járőrözés mintegy hét órán át tartott, és az orosz gépeket az útvonal egyes szakaszain dél-koreai F-16-osok kísérték.

A dél-koreai hadsereg csak annyit közölt, hogy az orosz harci gépek behatoltak légvédelmi azonosítási zónájába és a dél-koreai légvédelem válaszul megtette a szokásos taktikai intézkedéseket. Az intézkedések tartalmát nem részletezte.

Orosz és kínai harci gépek az elmúlt években gyakran léptek be a Dél-Korea által magának követelt övezetbe. Legutóbb 2021 novemberében fordult elő hasonló incidens, amikor két kínai és hét orosz repülőgép hatolt be a dél-koreai azonosítási zónába egy közös hadgyakorlat során. Dél-Korea ekkor is vadászgépekkel követte le a légi kontingens mozgását.

2019-ben dél-koreai harci gépek több száz figyelmeztető lövést adtak le orosz katonai repülőgépek felé, amikor azok egy Kínával közös légi járőrözés során behatoltak a dél-koreai légtérbe.

A légtérrel ellentétben a légvédelmi azonosítási zóna általában olyan terület, ahol az országok egyoldalúan megkövetelhetik, hogy a külföldi repülőgépek különleges lépéseket tegyenek az azonosítás érdekében. Az övezetet nem szabályozzák nemzetközi jogszabályok. Oroszország nem ismeri el Dél-Korea azonosításhoz való jogát, Kína pedig azt mondta, hogy a terület nem országhoz tartozó légtér, ezért minden állam légierejének szabad mozgást kell élveznie ott.

Címlapkép forrása: Kim Hong-Ji-Pool/Getty Images