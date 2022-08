Hiába a gigantikus hadgyakorlat, ezt a vörös vonalat Kína sem merte átlépni

A tajvani kormány egy sor intézkedést készített elő, amelyek célja szuverenitásának védelme volt anélkül, hogy a feszültség tovább fokozódna, ha a kínai hadihajók közelebb merészkednének a tajvani partokhoz

- mondták a tajvani tisztviselők.

A Nancy Pelosi amerikai házelnök utazását követő nagyszabású gyakorlatok előtt Peking hat zónát jelölt meg, ahol a gyakorlatokat kívánták végrehajtani. A hadműveletek előtt Kína figyelmeztette a nemzetközi hajókat és repülőgépeket, hogy kerüljék el ezeket a zónákat. A kijelölt zónák közül több is 12 tengeri mérföldön belülre került, ami az ENSZ tengerjoga szerint a felségvizeket jelenti. Az egyik ilyen terület 12 kilométerre (6,5 tengeri mérföldre) megközelítette Tajvan fő szigetének partvonalát.

The dilemma is an deterrence for the USWhich is why, the PLA plan so far seems similar to the Falklands War, where Total Exclusion Zone is established, keeping the conflict within a limited regionAs the PLA develops this potential wartime Total Exclusion Zone will expand pic.twitter.com/qkNj9diREa