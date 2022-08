Kemény szavakkal kritizálta Putyin rendszerét az egykori orosz sakkvilágbajnok: az ország egyetlen esélye a pusztító vereség

Kaszparov az orosz megítélést az 1943-44 tájéki náci Németországgal hasonlítja össze. Ennek a háborúnak az orosz civilek is évtizedekig kárvallottjai lehetnek, ha fennmarad az oroszokkal szembeni gyűlölet és előítélet.

Hány évig nem játszottak Wagnert Izraelben? Semmi erkölcsi alapunk nincs panaszkodni az ilyen döntések miatt

– mondta.

Beszélt az orosz szankciókról is, köztük a vízumszigorítási tervezetről, amiről nincs egyetértés az Unión belül jelenleg. Kaszaprov szerint nem diszkriminálható minden orosz, aki megtagadja a Putyini-rendszert és elismeri Ukrajna jogát területi integritásához, az bátran kellene, hogy jöhessen az Unióba. Hozzátette azt is, hogy a szankcióknak nem megállítani kellett volna a háborút, hanem megelőzni, jelezni vele, hogy van következmény.

Ha a mostani szankcióknak csak a negyede érvényben lett volna Krím után, nem lenne ez a pusztítás.

Ez nem jelenti azonban azt, hogy a szankciók hatástalanok lennének, ugyanis nyomás alatt tartják az orosz gazdaságot. Ugyanakkor nem teljesen, hiszen a kiskapuk nyitva maradtak. Európa azonban elkezdte felszámolni az orosz függőségét. Kaszparov állítása, hogy a kényelmünket, az alacsony energiaárainkat most ukrán vérrel fizetjük meg.

Kiderül, hogy két év alatt le tudunk válni Oroszországról, miközben volt rá másfél évtizedünk.

A szankciók kiterjesztése helyett azonban a folytonosságot kellene hangsúlyozni, jelezve Oroszországnak: addig tartanak, amíg a 2014-es határok helyre nem állnak és a háborús bűnösök bíróság elé állnak. Ez fontos lenne, mert az orosz elit máig abban hisz, hogy Putyin majd valahogy megegyezik a nyugati vezetőkkel, ahogy tette eddig is. Fontos üzenete azonban az orosz ellenzéknek is, és a Nyugatnak is, hogy

Fasisztákkal nem lehet kompromisszumot kötni! Ezt a rendszert ugyanis nem lehet leváltani a szavazófülkékben.

A legkeményebb állításokat a háború végeredményével kapcsolatosan fogalmazta meg, nézetei meglepően közel állnak Zelenszkij ukrán elnök háborús céljaihoz. Kaszparov véleménye szerint Ukrajna győzelme az egyetlen esély

megszabadulni a putyini fasizmustól. Oroszország felszabadulása akkor kezdődhet el, ha ismét felvonják az ukrán zászlót Szevasztopolban.

Kaszparov a vérontás miatt a nyugati vezetők elhibázott politikáját okolja leginkább. Putyin már 2007-ben az érdekszférák visszaállításáról beszélt, miközben a Szovjetunió szétesését geopolitikai katasztrófának nevezte. Az Obama-adminisztráció tevékenyen hozzájárult az orosz háborús főnix újjászületéséhez: Oroszország szabadon megtámadhatta Grúziát, bevonulhatott Szíriába, vegyi fegyvereket tesztelhetett és végső soron Krím is a kezére kerülhetett, miközben egyre erősödött a nyugati cselekvésképtelenség tudata az orosz vezetőben.

A kompromisszumot nem ismeri. Nem véletlen, hogy Sztálin és Rettegett Iván a példaképe, ők is a törvény fölött álltak.

A Nyugat a kereskedelmi politikájával pedig tovább építette Putyin törvényfelettiségét: Kaszparov szerint az Északi Áramlat 2 nyílt felhívás volt a támadásra. Merkel ekkor még azt mondta, ez csak üzlet, és nem okoz orosz gázfüggőséget.

Az orosz harctéri morál is felmerült. Kaszparov állítása szerint a katonák nagy része az elmaradott térségekből, például Csecsenföldről származik. A lakosság nagy része számára ez még mindig csak háború a tévében, ráadásul úgy tudják, nyerésre állnak. Tehát a közvélemény megváltoztatására egyetlen mód van Kaszparov szerint: egy erőteljes üzenetre van szükség, hogy a háború elveszett. A vesztes háborúk ugyanis (1917, Afganisztán) mindig elmosták az aktuális autokratikus rendszert.

Pusztító vereségre van szükségünk. Ez az egyetlen esélyünk. Így mindent ennek az egy célnak kell alárendelni.

Oroszország jövőjére több forgatókönyvet is jósolt: de alapja mindegyiknek ugyanaz, a Krím felszabadítása. Az egyik forgatókönyv, hogy Oroszország további darabokra szakad, és a maradék országrészen koherens program jön létre az euroatlanti civilizációhoz való csatlakozás érdekében. A negatív forgatókönyvnél egy kínaihoz hasonló szatellitállamot vízionál.

Egy dolog biztosan nem lesz 10 év múlva: orosz nagyhatalmiság.

