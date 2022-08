Oroszország a legősibb fegyveréhez nyúl a győzelem reményében

A hideg telek segítettek Moszkvának legyőzni Napóleont és Hitlert is. Vlagyimir Putyin elnök abban reménykedhet, hogy az egekbe szökő energiaárak és az esetleges téli hiány meggyőzi Ukrajna szövetségeseit arról, hogy Kijevet tárgyalásokra kényszerítse, Oroszország feltételei szerint - írta a Reuters.

A Kreml politikáját jól ismerő orosz források szerint a kivárás az egyetlen út, amely jelenleg Moszkva szerint olyan békemegállapodáshoz vezethet, amely számára kedvező. Kijev ugyanis azt mondja, hogy addig nem tárgyal, amíg Oroszország nem hagyja el egész Ukrajnát, hovatovább a 2014-ben elfoglalt Krím félszigetre is igényt tart.

Van időnk, tudunk várni. Nehéz tél lesz az európaiak számára. Tiltakozásokat, zavargásokat már most is láthatunk. Néhány európai vezető talán meggondolja magát, hogy továbbra is támogassa-e Ukrajnát, és úgy dönt, itt az ideje az egyezségnek

- mondta az egyik, az orosz vezetéshez közel álló forrás.

Egy másik, Kremlhez közeli forrás szerint Moszkva már most is érzékeli az európai egység megingását, és arra számít, hogy ez a folyamat a téli nehézségek közepette felgyorsul, szétzilálódik.

Megváltoznak a feltételek, ha a háború elhúzódik őszig és télig. Tehát van remény arra, hogy az ukránok békét fognak kérni

- mondta a forrás.

A Kreml, amely tagadja, hogy Oroszország politikai fegyverként használja az energiát, nem reagált azonnal a megkeresésre. Ennek ellenére arra utaló jeleket láthattunk a közelmúltban, hogy Moszkva még az ukrán atomerőművet is lekapcsolná a hálózatról, hogy nehezítse az ukránok helyzetét.

Ukrajna és leghűségesebb nyugati támogatói azt mondják, nem tervezik, hogy megváltoztatnák a véleményüket. Amerikai tisztviselők is jelezték, hogy egyelőre nem látják jelét annak, hogy az Ukrajna iránti támogatás meginogna nyugaton.

Az EU a kezdetektől fogva önökkel van ebben a küzdelemben. És ott is leszünk, amíg csak szükséges

– tweetelte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukránoknak nemzeti ünnepük alkalmából.

Az amerikai és más nyugati katonai segélyek, a kiképzési és az különböző hírszerzési támogatásokkal az ukránok egyre nagyobb sikereket érnek el a fronton. Többek között a fontos orosz célpontok elleni sikeres csapások sorozatával a háta mögött Kijev úgy gondolja, hogy van esélye megváltoztatni a háború alakulását, ráadásul ezek a sikerek pozitív kihatással vannak a harcoló ukrán alakulatok moráljára.

Ahhoz, hogy az Oroszországgal való tárgyalások lehetővé váljanak, meg kell változtatni a fronton a status quo-t az ukrán fegyveres erők javára. Mindenképp szükséges, hogy az orosz hadsereg jelentős taktikai vereségeket szenvedjen

- mondta a Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök egyik tanácsadója.

Az ukrán erők a háború első hat hónapjában meghiúsították a főváros, Kijev és a második város, Harkiv elfoglalására irányuló orosz kísérleteket, rendszeres csapásokat mértek az orosz utánpótlási vonalakra, és elsüllyesztették a Moszkvát, Oroszország fekete-tengeri flottájának zászlóshajóját, valamint jelentős károkat okoztak a Krím-félszigeten egy orosz légibázison is.

Kijev beszélt egy nagyszabású ellentámadásról is, amelynek célja a déli területek visszafoglalása lenne. A jelenlegi patthelyzet során azonban Európában az energiaárak soha nem látott magasságba emelkedtek. Az Európai Unió Oroszországra kivetett szankcióival betiltotta az orosz szénimportot és részleges tilalmat rendelt el az orosz nyersolajimportra. Oroszország pedig válaszul jelentősen csökkentette az Európába irányuló gázexportot.

Az európai kormányok igyekeztek az idei télre az alternatív szállítások keresésével és energiatakarékossági intézkedések keresztülvitelével növelni az energiahiánnyal szembeni ellenálló képességüket, de kevés energetikai szakember hisz abban, hogy képesek lesznek fedezni minden szükségletüket a tél beállta előtt.

A Kreml a csökkentett gázáramlásokat technikai problémákra, a nyugati szankciókra és arra vezette vissza, hogy egyes országok nem hajlandók rubelben fizetni. A rekordszintű olaj- és gázbevételek eközben tovább duzzasztják Oroszország hadipénztárát.

A Kreml természetesen arra számít, hogy elveszítjük az ellenállóképességünket, mert Amerikában időközi választások lesznek, az Egyesült Királyság új miniszterelnököt keres, Németország aggódik a gáz miatt, és a Rajna vízmélysége is akadályozza az energiaimportot. A háború a logisztika és az akarat próbája. A teszt pedig, hogy mi nyugaton rendelkezünk-e nagyobb akarattal, vagy a Kreml.

- mondta Ben Hodges nyugalmazott amerikai tábornok, az amerikai hadsereg európai erőinek korábbi parancsnoka.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden kijelentette, hogy Kijev nem fog beleegyezni semmilyen javaslatba, amely a jelenlegi frontvonalak befagyasztására irányulna. Podoljak, a tanácsadója szerint a Nyugat elegendő fegyverrel látja el Kijevet ahhoz, hogy ne bukjon el, de ez nem elegendő ahhoz, hogy győzzön.

A nyugati államok elutasították, hogy szárazföldi csapatokat vezényeljenek a konfliktusba, és tartózkodtak bizonyos haditechnikai eszközök szállításától, mert el akarnak kerülni egy szélesebb körű háborút Oroszországgal, amely a világ egyik legnagyobb nukleáris fegyverkészletével rendelkezik.

Amerikai tisztviselők azt mondták, hogy úgy vélik, Putyin továbbra is elkötelezett eredeti célja, Kijev elfoglalása mellett, de ezt nem tudta elérni. Ugyanezek az amerikai tisztviselők azt mondták, hogy nem látták jelét annak, hogy az oroszok de-eszkalációra törekednének, és úgy vélték, hogy a háború elhúzódik.

Andrej Kortunov, az orosz külügyminisztériumhoz közel álló külpolitikai agytröszt, a RIAC vezetője szerint egyik fél sem hiszi jelenleg, hogy ő merülne ki először.

Láthatóan mindkét fél úgy véli, hogy idővel megerősödhetnek a pozíciói. Reálisan nézve jelenleg nagyon nehéz elképzelni, hogy bármikor politikai rendezésre kerülhet sor

- mondta.

A két hadsereg már régóta folytat állóháborút, és eddig egyikük sem tudott döntő áttörést elérni. A nyugati hírszerzés szerint a súlyos veszteségek után komoly létszámhiánnyal szembesültek az oroszok. Ennek megfelelően az elmúlt hónapban csak szerény és nehezen kiharcolt előrenyomulást értek el Kelet-Ukrajnában. Konrad Muzyka lengyelországi katonai elemző szerint az orosz erők továbbra is kezdeményezőkészséggel rendelkeznek Kelet-Ukrajna néhány területén, de nehéz elképzelni, hogy az egyik fél a felszerelés és a létszám jelentős növelése nélkül fölénybe kerüljön.

Aki ezt meg tudja tenni, az fogja megnyerni a háborút

- mondta Muzyka.

Neil Melvin, a RUSI agytröszt londoni elemzője szerint Ukrajnának a télig tartó harctéri teljesítménye meghatározhatja a háború menetét.

Ukrajnának még a tél beállta előtt meg kell győznie a nyugati támogatóit arról, hogy képes győzni, és ő diktálja a háború menetét. Ha ebben az időszakban meg tudják mutatni, hogy vissza tudják szorítani az oroszokat, és fenn tudják tartani a jelenlegi lendületet, az már fél győzelem.

De minél tovább húzódik a háború, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a Nyugat megosztottsága felerősödik a háborúval kapcsolatban.

Minden gazdasági mutató negatívba fordul most. Nehezebb lesz motiválni a lakásaikban reszkető embereket a nehézségek elfogadására, ha nem látszik Ukrajna győzelme

- mondta Melvin.

Tony Brenton, volt oroszországi brit nagykövet szerint van olyan forgatókönyv is, ami meghátrálásra kényszerítené a nyugati hatalmakat Kijev minden sikere ellenére is, ez pedig a nukleáris kockázatok veszélye. Brenton arra figyelmeztetett, hogy a jelentős nukleáris fegyverarzenállal rendelkező Oroszország kiélezheti a konfliktust, ha cserébe megalázó vereséggel kell szembenéznie.

Ha Oroszország számára a választás a vesztes háború, a súlyos vereség és Putyin bukása, vagy valamiféle nukleáris demonstráció, úgy gondolom, hogy van esély rá, hogy a nukleáris demonstráció mellett döntenének

- mondta Brenton.

Ben Hodges nyugalmazott amerikai tábornok ennél optimistább.

Szerinte, ha a nyugati államok és az Egyesült Államok fenntartja a jelenlegi támogatás volumenét, elképzelhető hogy Kijev az év vége előtt visszaállítja a február 23-ikai állapotokat.

