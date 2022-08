Súlyos vád: Oroszország folyamatosan halmozza a katonai járműveket Európa legnagyobb atomreaktora körül

Az oroszok felszerelést gyűjtenek a zaporizzsjai atomerőmű területén, és növelték csapataik jelenlétét az erőműben. Augusztus 22-én további két páncélozott járművet és hat teherautót telepítettek az erőmű javítási területére

– írta az ukrán energetikai ügynökség.

Az Energoatom közölte, hogy jelenleg összesen 40 darab orosz katonai jármű állomásozik az erőmű területén: 16 páncélozott katonai jármű az első reaktorblokk lőtt, további hét jármű pedig a második blokk előtt. További 12 darab katonai felszerelést az épület állványzatánál helyeztek el.

Az Orosz Föderáció az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kérte, hogy megvitassák a zaporizzsjai atomerőmű körül kialakult helyzetet.

A kontinens legnagyobb atomerőműve miatt március óta heves viták folynak: Kijev szerint az orosz csapatok atomkatasztrófát akarnak előidézni, és fegyvereket állomásoztatnak a komplexum területén, míg Moszkva az ukrán csapatokat vádolja azzal, hogy az erőművet lövik, és tagadják, hogy az épületegyüttes védelméhez feltétlenül szükségesnél több katona tartózkodik a helyszínen.

Russian military vehicles are inside a turbine hall at Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant. They are located about 130 meters from the reactor. At least five vehicles - with one clearly marked with the pro-war symbol https://t.co/LDUpeASLxB