Váratlanul megbukott Európa egyik legnépszerűbb vezetője - Most jön csak az igazi fejetlenség

Olaszország ismét fejest ugrik az ismeretlenbe, miután pár hete megbukott a Mario Draghi vezette egységkormány, amelytől sokan az ország stabilizálódását várták. A kabinet több korábbi kormányhoz hasonlóan politikai játszmák áldozata lett, a pártok pedig már tagadhatatlanul kampányüzemmódba kapcsoltak. A mostani választás több szempontból is történelminek ígérkezik. Tíz év után ugyanis most először szerezhet egyértelmű többséget egy politikai tábor a törvényhozásban. A jobboldali-populista tömb esetleges győzelme azonban soha nem látott bizonytalanságot hozhat az Európai Unió harmadik legerősebb gazdasága és az egész kontinens számára.

Draghi számára a válság egy héttel korábban kezdődött. A koalíción belül hónapok óta tartó, egyre növekvő feszültségek után a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) megtagadta a támogatást a megélhetési gondok enyhítését célzó 26 milliárd eurós segélycsomagról szóló kulcsfontosságú bizalmi szavazáson.

Draghi lemondását azzal indokolta, hogy szerinte a nemzeti egységkormány alapját képező "bizalmi paktum" már nem létezik.

Egy végzetes vacsora

A Politico értesülései szerint szinte már egy összeesküvéshez hasonlítható események előzték meg az egységkormány bukását. Egy nappal a döntő parlamenti szavazás előtt Silvio Berlusconi egy ebéd melletti megbeszélésre hívta meg szövetségeseit, Matteo Salvinit és Giorgia Melonit a Via Appia melletti villájába, hogy kidolgozzák stratégiájukat.

Berlusconi szerint a találkozó célja az volt, hogy megvitassák az M5S szerinte "nagyon aggasztó és megmagyarázhatatlan viselkedését", amely kirobbantotta a válságot.

Ezzel szemben állítólag gyorsan a kormánykoalíció szétrobbantásának, és az előrehozott választások gondolata kezdte el foglalkoztatni a résztvevőket, amelyet leginkább Salvini szorgalmazott.

Berlusconitól sem állt távol a koncepció, a volt miniszterelnök még egy 20 pontos kormányprogram vázlatát is papírra vetette.

Több órányi egyeztetés után Berlusconi úgy látta, hogy ideje értesíteni Mario Draghi-t, akivel közölték, hogy a jobboldali pártok csak abban az esetben támogatják a jövőben az egységkormányt, ha abból az M5S távozik, illetve amennyiben több ponton módosítják a kormányprogramot. Draghi azonban nem fogadta pozitívan a jobboldal követeléseit. Környezete szerint a kormányfő úgy érezte, hogy nincs elegendő politikai tőkéje ahhoz, hogy pontot tegyen egy ehhez hasonló alkudozás végére.

Mario Draghiezt követően ismételten benyújtotta lemondását, szándékát az államfő tudomásul vette, feloszlatta a parlamentet és előrehozott választásokat írt ki őszre. Draghi kabinetje addig ügyvezető kormányként fog működni, Olaszország pedig ismét beleugrik a politikai ismeretlenbe.

Nagy az ára

Nem kétséges, hogy a Draghi-kabinet bukása beláthatatlan következményekkel járhat nemcsak Olaszországra, de egész Európára nézve.

Éppen ezért külföldön és Olaszországban is sokan abban reménykedtek, hogy a kormányfő marad a posztján.

A miniszterelnök korai távozása ugyanis könnyen alááshatja a gazdasági reformok terén eddig elért eredményeket, késlelteti a 2023-as költségvetés elfogadását, illetve veszélybe sodorhatja az Olaszországnak járó uniós források lehívhatóságát. Mindez ráadásul egy olyan időszakban, amikor az ország és vele együtt a kontinens is példátlan energiaválsággal néz szembe.

Draghi távozásának azonban van egy fontos európai vetülete is. A korábbi EKB-elnökből lett technokrata miniszterelnök az utóbbi hónapokban az Európai Unió egyik legbefolyásosabb politikusává vált, akinek nagy szerepe volt a Moszkvával szembeni közös európai álláspont kialakításában. Nem beszélve arról, hogy Draghi-t már régóta nagy tisztelet veszi körbe az európai nagypolitikában, a gyakran csak Super Mario-ként emlegetett politikus érdemének tartják azt is, hogy az euróválság során EKB-elnökként sikerült megvédenie az eurózónát az összeomlástól.

A fentieken túl azonban az egyik legfontosabb következménye a Draghi-kormány bukásának éppen az, hogy kik jönnének helyette.

A jelenlegi felmérésekből ugyanis az olvasható ki, hogy a Giorgia Meloni vezette populista Olaszország Testvérei által fémjelzett jobboldali szövetség nyerné a választást, ha minden tagja (a Silvio Berlusconi által vezetett Forza Italia, illetve a Matteo Salvini által vezetett Liga és néhány kisebb párt) együtt maradna.

Ez pedig azt jelentené, hogy egy erősen eurószkeptikus párt, valamint annak szövetségesei vennék át az irányítást az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságában, amely minden bizonnyal jelentősen hátráltatná az európai integráció mélyítésére tett kísérleteket, de általánosságban véve is felerősítheti a populista szólamokat az egész kontinensen.

A legutolsó 2018-as parlamenti választások után az M5S először a jobboldali Ligával, majd 2019-től a baloldali PD-vel kormányzott. Mario Draghi 2021 februárjában vette át az ország irányítását egy nemzeti egységkormány élén.

Mindenki a saját pecsenyéjét sütögeti

Bár Draghi egy népszerű miniszterelnöknek számított, a mostani történések sokkal inkább tekinthetők az olasz politika „szabályos” működésének, semmint rendhagyó eseményeknek.

Olaszország intézményes problémái között említhető ugyanis a szilárd parlamenti többséget megakadályozó választási berendezkedés, de visszatérő jelenség az is, hogy egy pártonkívüli személyt ültetnek a kormány élére válsághelyzetekben, aki pár hónap után azonban szintén távozni kényszerül posztjáról a politikai játszmák következtében.

Ez történt 1993-ban is, amikor a valutaválság, a korrupció és a maffia erőszakos tettei rázták meg az országot és Carlo Azeglio Ciampit, egy korábbi jegybankárt nevezték ki miniszterelnöknek. 1995-ben a szintén a pénzügyi szektorból érkező Lamberto Dini vette át Silvio Berlusconi első kormányát, Mario Montit pedig 2011-ben invitálták kormányfői székbe, hogy megszorító intézkedéseket vezessen be az olasz államháztartás állapotának javítása érdekében az euróválság idején.

A szakértői kormányok azonban gyakran működésképtelenné válnak, amint a következő választás időpontja – jelen esetben ez jövő tavasszal lett volna esedékes - feldereng a horizonton, a koalícióban részt vevő pártok pedig szépen lassan kampányüzemmódba kapcsolnak.

Hasonló megfontolás állhatott most a jobboldali pártok döntése mögött, amelyek nyeregben érezték magukat a közvéleménykutatási adatok alapján.

Nehéz megjósolni, mi lesz ősszel

Jelenleg csak egy dolog biztos az olasz politikában, mégpedig az, hogy ősszel előrehozott választásokat tartanak. Ennek eredménye azonban már igencsak kérdéses.

A jelenlegi közvélemény-kutatások alapján a választás legnagyobb esélyese a populista FdI, amely a balközép Demokrata Párttal (PD) szinte fej-fej mellett áll a pártok népszerűségi versenyében.

Az FdI előretörése igen látványos, a párt 2018-ban alig jutott be a parlamentbe 4,3 százalékos eredményével. Jelenlegi támogatottsága azonban 24 százalékra tehető.

Ebben megkérdőjelezhetetlen szerepe van annak is, hogy az FdI volt az egyetlen jelentős párt, amely nem csatlakozott Draghi egységkormányához, így lényegében egyedül arathatták le az ellenzéki narratívaalkotás babérjait.

Szembetűnő az is, hogy a párt az utóbbi időszakban igyekezett mérsékelni radikalizmusát. Az orosz invázió kezdete óta az FdI igen határozott ukránbarát politikát képvisel. Az FdI pozíciója ebből a szempontból sokkal kényelmesebb, mint a jobboldali tömb más pártjainak, hiszen mind Berlusconi, mind pedig Salvini is többször jelezték szimpátiájukat például Vlagyimir Putyin irányába. Utóbbira ez a szívélyes viszony csúnyán rá is égett, amikor lengyelországi látogatása során a przemyśli polgármester egy ugyanolyan, Putyint ábrázoló pólót adott át az olasz politikusnak, amelyet Salvini a Vörös téren is viselt az orosz elnök iránti tisztelete jeléül.

Az FdI a széles körben ismert euroszkeptikus nézeteit is tompította némileg, mivel úgy tűnik, hogy az olasz társadalom pozitívként értékeli az EU által biztosított helyreállítási forrásokat.

Meloni esetleges választási sikere azonban nemcsak saját pártjának, de a jobboldali tömb más tagjainak a teljesítményétől is nagyban függ. A Liga támogatottsága ugyanis hónapok óta csökkenő tendenciát mutat, az FI népszerűsége pedig stagnál.

Bajban van a baloldal

Nagy bajban lehet viszont a balközép blokk, amelynek pártjai együttvéve a legoptimistább becslések szerint is több mint 10 ponttal maradnak el a jobboldali tömbtől.

Ez abból adódik, hogy míg az olasz jobboldal három párt többé-kevésbé stabil koalíciója, addig a baloldali-liberális mezőnyben legalább három liberális párt, a balközép Demokrata Párt, az establishment-ellenes populista M5S, valamint három-négy radikális baloldali és zöld párt található.

A felsorolt pártok közül a legnagyobb választási pofonra minden bizonnyal az M5S számíthat. A párt támogatottsága jelenleg 11 százalékon áll, noha a legutóbbi választáson még 33 százalékos teljesítménnyel a legerősebb párt voltak.

A PD ennek ellenére – az olasz politika hagyományait követve - kísérletet tesz arra, hogy egy baloldali-liberális tömböt hozzon tető alá a választásokra.

A pártok megállapodtak abban, hogy Draghi jelenlegi kormányának kül- és védelmi politikáját folytatják. A szövetség a megújuló energiák bővítésével szeretné elérni, hogy az ország kevésbé függjön az Oroszországból érkező energiaszállításoktól. Emellett be kívánják vezetni az EU által előírt minimálbért.

A szövetségalkotási folyamat azonban gyorsan akadályokba ütközött.

A Carlo Calenda vezette centrista Azione párt ugyanis kilépett a szövetségből azzal az indokkal, hogy a PD radikálisabb baloldali pártokkal - Sinistra Italiana és Europa Verde (közösen AVS) - is összefogott a győzelem reményében. Calenda ezt követően Matteo Renzi volt olasz kormányfő által irányított liberális Italia Viva nevű formációval fogott össze.

A két radikális párt rendszeresen bizalmatlanságot szavazott Mario Draghi leköszönő miniszterelnök ellen, valamint Finnország és Svédország NATO-csatlakozását sem támogatták. A Sinistra Italiana és az Europa Verde a maguk részéről az Azione-t is kritizálta környezetvédelmi szempontok miatt.

Egy másik kis párt, a Luigi Di Maio külügyminiszter által vezetett Impegno Civico azonban csatlakozott a baloldali blokkhoz, amelynek kilátásai még így sem adnak okot nagy optimizmusra.

A stabilitás által okozott instabilitás

Az pedig már csak a sors fintora, hogy éppen a mostani választás hozhat el rég nem látott politikai stabilitást Olaszországba. A sajátos választási rendszer és a széttöredezett pártrendszer miatt eleve szinte lehetetlen, hogy egy párt egyedül többséget szerezzen a törvényhozás mindkét házában, éppen ezért szinte minden olasz választáson választási szövetségek állnak egymással szemben.

2013 óta azonban még a valasztási szövetségeknek sem sikerült egyedül egyértelmű többséget szerezni. Ennek eredményeképpen a választások utáni tárgyalásokat követően ideológiailag meglehetősen eltérő pártok kerültek koalícióba, amely borítékolta, hogy állandósulnak az Olaszországban amúgy sem ritka kormányválságok.

Ha azonban a jobboldali szövetség támogatottsága továbbra is emelkedő trendet mutat, könnyen lehet, hogy több mint 10 év után megszűnik a politikai bizonytalanság.

A stabilitás viszont kérészéletű lehet, ha egy esetleges FdI vezette koalíció hazárdjátékba kezd és hosszas vitákba keveredik Brüsszellel, ennek következtében pedig veszélybe kerül az uniós források lehívhatósága.

Nem árt emlékezni arra is, hogy az olasz politika igencsak ingoványos terep, ahol egy pillanat alatt emelkednek a magasba és buknak el a politikai formációk, ez pedig még egy nagyarányú jobboldali győzelem esetén sem mellőzendő szempont.

