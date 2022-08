A szankciós háború ellenére nagyon szépek az orosz gazdaság számai - A színfalak mögött azonban igencsak drámai jövő képe rajzolódik ki

Bár az Oroszország által közölt hivatalos adatok azt a képet festik, hogy eddig minimális hatása van az ország gazdaságra a nyugati szankcióknak, a valóságban nagyon úgy tűnik, hogy az eredetileg ideiglenesnek szánt gazdasági szükségmegoldások után rendszerszintű változásokra lesz szükség, hogy működőképes maradjon az orosz gazdaság. Az új helyzethez való hosszú távú alkalmazkodás sok munkavállaló számára pedig jóval kellemetlenebb következményekkel járhat, mint amit eddig rövidtávon tapasztalhattak A Reuters az udmurtföldi Izsevszk ipari városában készített erről beszámolót, ahol már most jól látszik a szankciók hatása, esetlegesen előre vetítve azt is, hogy kényszerül majd az orosz gazdasági adaptálódni az új normalitáshoz.

Első ránézésre Oroszország rekordszintű foglalkoztatottsági mutatói arra utalnak, hogy a nyugati szankciók limitált hatással voltak az ország gazdaságára; a McDonald's és a Starbucks kivonulása után, az általuk hagyott űr helyi márkákkal való gyors kitöltése mintha arra utalna, hogy az üzleti élet a szokásos módon megy tovább. A felszín alatt viszont komoly feszültségek húzódnak meg az orosz vállalati és ipari szférában.

Izsevszk látképe a Szent Mihály arkangyal templommal (Wikimedia Commons).

Hat hónappal az ukrajnai konfliktus kezdete után Oroszország legnagyobb autógyártójának stratégiái küzdelmei remek betekintést nyújtanak a látszólag jól működő gazdaság valódi állapotába. Az Avtovaz idén nyáron indította újra a Ladák gyártását, miután márciusban a nyugati szankciók, az ellátási gondok és a Renault kivonulása miatt le kellett állítani azt.

Ahogy a teljes orosz gazdaságra, úgy az autóipari szektorra is erős hatást gyakorolt a kialakult helyzet így kreatív megoldásokhoz kellett folyamodniuk, hogy a vállalat 42 ezer dolgozójából mindenki meg tudja tartani munkahelyét.

Az Avtovaz Izsevszk ipari városában lévő gyárában viszont még mindig nem indult újra a gyártás. Ennek ellenére nem bocsátottak el senkit: az üzem 3200 dolgozója március óta kényszerszabadságon van. Munka szinte egyáltalán nincs, csupán néhány alkalmazottat tudnak foglalkoztatni, részmunkaidőben. A szabadságolt dolgozók a bérük kétharmadát így is megkapják.

Ebben a hónapban az autógyártó minden izsevszki dolgozójának egyszeri, 200 000 rubeles (1 millió 370 ezer forint) végkielégítést ajánlott fel, amennyiben otthagyják a céget, mivel a termelés nagyobb részét a 600 km-re lévő Togliattiban lévő, elsődleges üzemére kívánja összpontosítani. A korábbi technikusi fizetés az izsevszki gyárban havonta több mint 45 000 rubel (310 000 forint) volt, így az átlagbérhez képest a végkielégítés attraktívnak mondható.

Izsevszki Lada autómúzeum (Wikimedia Commons).

A "puha" leépítés ellenére a vállalat nem tervezi teljesen leállítani a gyártást az izsevszki üzemben, sőt, azt tervezik, hogy augusztus 29-én újraindul a gyártás, ötnapos munkahéttel. Korábbi közleményeik szerint az első orosz elektromos autókat, a Lada e-Largust fogják az üzemben gyártani, illetve itt végzik majd a folyamathoz tartozó szerviz- és támogatási funkciókat is.

Ruben Enkipolov, moszkvai közgazdászprofesszor szerint az autóipari ágazat csupán kozmetikázza a munkanélküliségi számokat az ilyen megoldásokkal, de az év vége felé kénytelenek lesznek elbocsátani embereket, amikor világossá válik, hogy az orosz gazdaságra kivetett szankciókat nem fogják a közeljövőben feloldani.

A Kreml azonban ragaszkodik ahhoz a narratívához, hogy nincs semmi probléma az orosz foglalkoztatottsággal. Maxim Resetnyikov orosz gazdasági miniszter a napokban határozottan elutasított minden olyan érvelést, mely szerint a valós foglalkoztatottság eltér a hivatalos adatokban szereplő júniusi rekordalacsony, 3,9%-os szinttől. Azonban hozzátette:

Úgy gondolom, hogy ősszel elmozdulunk ezekről a rekordalacsony szintekről, de ne dramatizáljuk túl, a helyzetet kézben tartjuk.

Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes nemrég konkrét számokat is közölt arról, hogy mire lehet számítani:

július végén összesen 236 000 orosz munkavállaló volt szabadságon vagy csökkentett munkaidőben, akik nem részei az Oroszországban hivatalosan munkanélküliként nyilvántartotta 3 millió embernek.

Ez a 236 000 fő talán első látásra annyira nem is tűnik drámainak, de elképzelhető, hogy valós számok jóval magasabbak a hivatalos statisztikákban szereplő adatoknál.

Nem az autóipar azonban az egyetlen orosz iparág, amely megsínyli a Nyugattal való kapcsolat megszakadását. A légiforgalmi irányítóknak például mintegy felét, azaz 14 000 embert szabadságoltak, vagy részmunkaidőben foglalkoztatták, ezen túlmenően az Ikeától kezdve a Zaráig több külföldi vállalat is elbocsátotta oroszországi alkalmazottait.

A háború kitörése után a nagy autógyártók, köztük a Volkswagen, a Nissan, a Hyundai Stellantis, a Mitusubshi és a Volvo, felfüggesztették oroszországi tevékenységüket és a törvény által előírt módon a fizetésük kétharmadának kifizetésével szabadságra küldték a munkavállalóikat; mindez összesen több mint 14 000 orosz autóipari dolgozót érintett.

Lada Granta összeszerelése (Wikimedia Commons).

A konfliktus folytatódásával azonban sok ilyen munkavállaló jövője tűnik bizonytalannak, ami jelentős fordulatot jelent egy olyan iparág számára, amely évtizedek óta az orosz siker szimbóluma volt, külföldi szereplőket vonzott és az ország egyik legnagyobb munkaadójává vált. Az autóipar visszaesése messzemenő gazdasági következményekkel járhat;

kormányzati adatok szerint az iparág 2020-ban mintegy 400 000 embert foglalkoztatott, és közvetve körülbelül tízszer ennyi munkavállaló függött az ágazattól.

Az Avtovaz igyekezett alkalmazkodni ahhoz, hogy a nyugati szankciók miatt Oroszországot kiesett a globális ellátási láncból, és egy sor egyszerűsített modellt dobott piacra, kevesebb nehezen beszerezhető külföldi alkatrésszel. Júniusban a vállalat megkezdte egy új, lecsupaszított Lada Granta gyártását, amely nem tartalmaz olyan funkciókat, mint a kulcs nélküli távirányító vagy a légkondicionáló, amelyek importált alkatrészekre támaszkodnak.

Az ilyen szükségmegoldások ellenére nem sikerült fenntartani a korábbi értékesítési volument: az év első hét hónapjában 63%-kal, 85 000 járműre esett vissza az eladott gépjárművek száma, és az Avtovaz adatai szerint a Lada Vesta, a Lada X-Ray és a Lada Largus modellek gyártását teljesen le is állították.

Egyes helyeken, mint például az udmurtföldi Izsevszkben azonban más ágazatok felvehetik a felszabaduló munkaerőt. Az itteni Avtovaz gyárból kilépettek remélik, hogy munkát kaphatnak a Kalasnyikov konszern városban található gyárában, bár valószínűleg itt jóval alacsonyabb bérért tudnak majd elhelyezkedni, mint korábban az autógyártónál. Tatyjana Csurakova, Udmurtföld miniszterelnök-helyettese szerint

a Kalasnyikov már több mint 100 volt Avtovaz alkalmazottat vett fel.

Azon dolgozunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az autógyárból esetlegesen távozó összes alkalmazottat más üzemeinkbe helyezzük át

- mondta Csurakova.

Az ilyen erőfeszítések ellenére fél évvel az orosz "különleges katonai művelet" elindítása után az ipari városban sokan bizonytalan gazdasági jövő előtt állnak.

Nem rúgnak ki senkit, aki maradni akar, az marad. Sokan maradni akarnak. Egyelőre senki sem tud semmit. Még nem születtek nagy döntések. Mindenki várakozik.

- mondta az egyik gyári munkás.

Az Avtovaz közölte, hogy jövő év tavaszán tervezi újraindítani az Izsevszkben leállított Lada Vesta gyártását a togliatti fő összeszerelő üzemében. Azt nem részletezte, hogyan tervezi biztosítani a szankciók miatt jelenleg külföldről nem elérhető alkatrészellátást.

Mivel világossá vált, hogy az Oroszországra kivetett szankciók maradnak hosszú távon is, ezért könnyen elképzelhető, hogy az Avtovaz ideiglenesnek szánt technikai megoldásait majd hosszabb távon, más modelleknél is alkalmazniuk kell. Hasonló tényezők pedig alighanem más ipari ágazatoknál is felmerülnek majd.

Címlapkép: Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök ül egy új Lada Xray volánja mögött, amint látogatást tesz az AvtoVAZ oroszországi járműgyártó vállalatnál a Volga mentén fekvõ Togliattiban 2016. január 22-én. (MTI/EPA pool/ Szputnyik/Orosz kormány sajtószolgálata/Alekszandr Asztafjev)