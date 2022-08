Hat hónapja tart az ukrajnai háború - Íme a konfliktus 5 legfontosabb tanulsága

Hat hónap telt el azóta, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított inváziója visszafordíthatatlanul megváltoztatta a világ politikai dinamikájának alakulását, de az egyelőre végeláthatatlannak tűnő konfliktus önmagában is számos fontos tanulságot tartalmaz, mind a NATO, mind Európa, mind pedig Oroszország katonai stratégiájára és politikai vezetésére nézve. Nézzük meg az 5 legfontosabbat ezek közül.

1. Oroszország hagyományos hadviselési képességei a vártnál gyengébbek

Az invázió jelenlegi állása, vörössel az oroszok által ellenőrzött területek. Forrás: Wikimedia Commons

2022. február 24-én nyíltan megtámadta az Orosz Föderáció Ukrajnát. Az invázió három fő irányból indult el: Fehéroroszország felől Kijevet, a Krím felől Herszont és az Azovi-tenger partszakaszát, Oroszország nyugati részéből pedig Harkivet és a Donbaszt támadták az oroszok. Az orosz haderő csapatai egy nap alatt elérték Kijevet, Harkivet, pár nap alatt elfoglalták Herszon várost.

A háború elején nem sok jót jósoltak Ukrajnának. Mark Milley, az Egyesült Államok haderejének vezérkari főnöke február elején még azt mondta egy zártkörű meghallgatáson, hogy egy nyílt támadás esetén Kijev 72 órán belül orosz irányítás alá kerülhet. Az amerikai hírszerzés még február 25-én, egy nappal az invázió után is azt jósolta, az ukránoknak 1-4 napja van, mielőtt Kijev elesik.

Eltelt hat hónap. Kijev térségéből teljesen, Harkiv térségéből részlegesen kivonultak az orosz csapatok, az offenzíva Herszon térségében a város elfoglalása után megakadt. Luhanszk megyében, Donyec megye egyes területein és az Azovi-tenger partszakaszán értek el jelentősebb sikereket az orosz csapatok, de hat hónap eltelte után ott állunk, hogy mindössze Ukrajna 20-25%-a áll Oroszország ellenőrzése alatt, ráadásul a Krímet, illetve a Donbasz egy részét még 2014-ben foglalták el.

Oké, értek el az oroszok harctéri sikereket Ukrajnában, illetve az is tény, hogy nincs teljes mozgósítás, csak többé-kevésbé limitált, „különleges műveletként” hivatkozott intervenció zajlik Ukrajnában, miközben maga Ukrajna már a negyedik mozgósítási hullámnál tart.

Ugyanakkor tény, hogy még az amerikaiak által is 3-4 naposnak jósolt hadjárat igencsak hosszan húzódik, ráadásul az elmúlt másfél hónapban egyetlen szignifikáns települést sem tudtak elfoglalni az oroszok.

Csak hogy historikus kontextusába helyezzük a dolgokat: az Egyesült Államok által vezetett koalíciós erők hat hónap, 3 hét alatt lenyomták a világ akkori egyik legnagyobbjának és legütőképesebbjének tartott iraki haderőt. Aztán 2003-ban elfoglalták Bagdadot és megbuktatták a Szaddam-kormányt egy hónap alatt. Anno 1979-ben a szovjet VDV és a KGB szpecnaz-osztagai egy nap alatt elfoglalták a kabuli Tadzsbég-palotát és megbuktatták az afgán kormányt. Persze, ezek más jellegű konfliktusok voltak, más szereplőkkel, más történelmi érákban, más gazdasági helyzetben, stb., de történelmi összehasonlításban azért akárhogy is nézzük, nem lehet a mostani „különleges művelet” eredményeit elsöprő sikernek nevezni. Az imént felsoroltak is „limitált” katonai akciók voltak, limitált célokkal, mely során nem történt mozgósítás és totális háborús deklaráció a támadó országokban. Az is igaz, hogy szinte minden konfliktus gerillaháborúvá húzódott a fentiek közt, de Oroszország Ukrajnában még csak eddig a pontig sem jutott el.

Mindez pedig akárhogy is nézzük, arról árulkodik, hogy a nyugati és keleti elemzők, döntéshozók egyaránt jelentősen túlbecsülték Oroszország abbéli képességeit, hogy sikerre tudjon vinni egy olyan, papíron „limitált”, reguláris / különleges erőkkel megvívott háborút, melyet az Egyesült Államok a második világháború óta rendszeresen végzett más országok területén.

2. Jó a NATO-technika, kulcsfontosságú a külföldi támogatás

Amerikai HIMARS-rendszerek egy hadgyakorlaton. Ezek a fegyverek az ukrajnai háború egyik ikonikus fegyverévé váltak. Forrás: US Army via Wikimedia Commons

Az Egyesült Államok afganisztáni szerepvállalása hatalmas arcvesztés volt Washington számára, hiszen annak ellenére, hogy szinte teljes egészében amerikai fegyverekkel szerelték fel az Afgán Nemzeti Hadsereg tagjait és éveken keresztül képezték őket NATO-instruktorok, a lojalista haderő kártyavárként omlott össze a tálib offenzíva előtt.

Ukrajnában ennek pont ellenkezőjét látjuk megvalósulni. Az amerikai hírszerzés alábecsülte az ukránokat, eleinte sok olyan fegyverrendszert nem is voltak hajlandók nekik (el-)adni, melyet az afgánok megkaptak: például MRAP-eket, M113-as APC-ket, illetve még a mai napig nem kaptak az ukránok Black Hawk helikoptereket sem, melyekkel a tálibok viszont imádnak villogni.

Az orosz invázió korai szakaszában azonban bebizonyosodott, hogy az ukránok hajlandók harcolni és jól is használják a nekik biztosított nyugati fegyvereket, élen a Javelin és NLAW páncéltörőkkel és a Stinger vállról indítható légvédelmi rakétarendszerekkel. Talán elmondható, hogy az invázió korai szakaszában, például Mikolaiv körül, Mariupolnál, Harkivnál és Kijevnél nagyon sokat köszönhetnek az ukránok a nyugati páncéltörők hatékonyságának, miközben az Antonov-reptérnél a Stingerek játszottak fontos szerepet.

Aztán mostanra eljutottunk addig, hogy az Egyesült Államok és más, nyugati országok szabályosan öntik a fegyvereket Ukrajnába: csak Joe Biden elnöksége alatt 11 milliárd dollárnyi fegyvert kapott Ukrajna, csak Amerikától és állítólag úton van egy újabb, 3 milliárd dolláros csomag is az ukrán fegyveres erőknek, az eddigi legnagyobb. Ukrajna kapott még M142 HIMARS rakétarendszeket is Amerikától, pedig évekig hiába lobbizott értük Kijev korábban, illetve várhatóan szerez nekik Washington csapásmérő drónokat és NASAMS légvédelmi rakétarendszereket is.

Az is látszik, hogy az amerikai- és NATO által biztosított technikai eszközök jobbak, mint az oroszok által rendszeresített, hasonló kategóriájú eszközök nagy része, ez különösen tüzérségi eszközök területén csúcsosodik ki.

A francia CAESAR-ok, a német Panzerhaubitzék, a HIMARS-ek, de még az M777-es vontatott lövegek ugyanis világosan lényegesen pontosabbak és nagyobb lőtávolsággal rendelkeznek, mint hasonló kategóriájú orosz vetélytársaik. Ezen kívül nem rendelkeznek az orosz gyalogsági alakulatok nagy számban fire-and-forget páncéltörőkkel sem, illetve nincs az orosz harckocsikon az ilyen támadások elhárításához szükséges aktív és passzív védelmi rendszerekkel kellő mennyiségben. A vártnál limitáltabbak az orosz drónképességek is, sőt, maguk a drónok is technikailag jóval kevésbé összetettek, mint akár egy ukránok által használt, olcsóbb török drón.

Mindez arra mutat rá, hogy élesben erősen úgy tűnik, hogy az orosz propaganda korábbi állításainak ellenére lényegesen jobb a NATO-haditechnika, mint amit Moszkva széles körben be tud vetni ellene, illetve, hogy az orosz haderő nem rendelkezik érdemben azokkal a modern képességekkel, melyeket a 2010-es évek közepe óta a győzelmi napi parádékon és katonai bemutatókon láthatunk.

Éppen ezért elmondható, hogy bármely ország számára kulcsfontosságú lehet a NATO-fegyverekben kifejezett támogatás, ha orosz / szovjet technikával felszerelt ellenféllel kerülnek szembe. Amerika afganisztáni kudarca nem a technikai eszközökön múlt.

3. A legfontosabb tényező még mindig az ember

Gyakorlaton az orosz különleges erők. Forrás: Mil.ru via Wikimedia Commons

Drónok, digitális tűzvezető rendszerek, irányított rakéták ide vagy oda, az is (újra) bebizonyosodott, hogy a legfontosabb szerepet még mindig a katona, illetve az ő felkészültsége, kiképzése, lelki állapota játssza egy háborúban.

Az orosz katonákat nem készítették fel megfelelően az Ukrajna elleni invázióra, sőt, parancsnokaik sok esetben egyenesen megvezették őket. Hónapokon keresztül azzal hülyítették a legénységi állományt, hogy hadgyakorlaton vesznek részt; ki tudja, lehet, hogy még a tiszteket sem tájékoztatták megfelelően arról, hogy Ukrajna ellen fognak menni. Ennek az eredménye az volt, hogy az invázió első heteiben tömegesen hagyták el járműveiket a harctéren az orosz katonák a harctéren, tömegesek voltak a megadások, parancsmegtagadások, leszerelések.

Azóta persze változott a helyzet: azok az orosz katonák, akik most Ukrajnába mennek, tudják, hogy háború van, sokan „hazafias kötelességük” teljesítése végett önkéntes szolgálatra is jelentkeznek, olyan emberek is, akik az életükben nem fogtak korábban fegyvert. Az utánpótlás felkészítésére azonban közel sincs annyi idő, mint korábban, arról is vannak hírek, hogy az újonnan jelentkező, civil szférából érkező önkénteseket mindössze egy öt napos, intenzív kiképzési kurzuson készítik fel az ukrajnai háborúban való részvételre.

Ezzel szemben Ukrajnában gyakorlatilag az ország létezésének fennmaradásáért küzd a lakosság. Különösen a háború korai szakaszában extrém magas volt az ukrán harci morál, ezrével álltak sorban a toborzóirodáknál még a fiatal informatikusok és influenszerek is, fegyvert vásároltak a nyugdíjas marketingesek, mindenki ment a frontvonalra.

Nyilván, az oroszok által csupán „Volkssturmnak” gúnyolt, gyakorlatilag katonai kiképzéssel egyáltalán nem rendelkező „területvédelmi erők” harcértéke finoman szólva is vegyes volt, de a felfegyverzett, dühös és hazájukat védő civilek tíz-százezreinek képe biztos hozzájárult ahhoz, hogy az oroszok végül feladták Kijev elfoglalásának terveit.

Most, a hetedik hónapba lépve már világos, hogy a háború egyhamar nem fog véget érni, a jól képzett, hivatásos katonák állományában pedig mindkét félnek súlyosak a veszteségei. Tény, hogy ezen a téren is Oroszországnak nagyobbak a tartalékai, viszont mozgósítás nélkül nem fogja tudni Moszkva a megfelelő, elsöprő létszámfölényt produkálni, miközben Ukrajnában már a negyedik mozgósítási hullám zajlik. Közben Ukrajna katonáit meg többek közt az Egyesült Királyság, Kanada és amerikai zsoldosok képzik, ők ráadásul nem csupán 5-10 napot fordítanak a felkészítésre.

Nagy kérdés, hogy a háború elhúzódásával és a tél beálltával, hogy alakul majd a harci morál és a személyi utánpótlási képesség mindkét oldalon.

4. Oroszországot nem lehet (csak) szankciókkal megfogni

A McDonald's helyett működő VKuszna i Tocska az Oroszország elleni szankciók utáni túlélés egyik ikonja lett. Forrás: Wikimedia Commons

Mostanra az is világossá vált, hogy a nyugati országok által foganatosított kereskedelmi, pénzügyi és magántulajdont érintő szankciók közel sem bizonyulnak majd elégnek ahhoz, hogy elrettentsék Oroszországot az ukrajnai inváziótól, sőt, az elszálló energiapiaci árak és az akadozó ellátás miatt félő, hogy hosszabb távon Európa is nagyon rosszul jár a dologgal, talán még rosszabbul is, mint Oroszország.

Mint ismert, Oroszországot teljesen elszigetelték a nyugati technológiai eszközöktől, kivonult az országból a legtöbb nyugati vállalat, leválasztották a nyugati nagybankokat a SWIFT banki üzenetküldő rendszerről, kitiltották az orosz repülőgépeket Európa légteréből, néhány ország embargó alá vette az orosz szenet, fát, olajat és fémet is.

A nyugati döntéshozók egy része biztosan azt remélte, hogy olyan összeomlás, közelégedetlenség és káosz lesz Oroszországban, ami akár a Putyin-kormány hatalmát is megingathatja, ennek azonban egyelőre nyoma sincs. Az orosz GDP a második negyedévben mindössze 4%-ot zsugorodott éves alapon, ami sokkal enyhébb a várt, 7%-os visszaesésénél, az orosz jegybank arra számít, hogy 2023 végére már ismét növekedési pályára áll az orosz gazdaság.

A kivonult nyugati vállalkozások üzleteit átvették helyi munkaadók, az oroszok elkezdtek saját SWIFT-et csinálni, az orosz energiahordozókat pedig megveszi Európa és Amerika helyett India, Törökország, Kína és más országok.

Persze, biztosan fáj majd pár moszkvai belvárosban élő tinédzsernek, hogy nincs többé iPhone és Instagram, meg pár ipartelepi gopnyiknak, hogy nincs Adidas, de az teljesen világos, hogy Putyin a szankciókba önmagában nem fog belebukni, sőt, az elszálló energiapiaci árakkal még jól is jár.

Közben Európában egyre nagyobb bajban vannak rövid távon a vállalkozások, hosszabb távon talán a lakosság is a tízszereződő rezsiszámlák miatt, amely különösen nagy probléma lesz, ha netán durva ősznek, télnek, tavasznak nézünk elébe. Nyilván, a Kreml is erre számít, és remélik, hogy az Ukrajnának biztosított európai támogatás is megcsappan, amint a megfizethetetlen rezsiszámlák miatt tömegek vonulnak az utcára.

Ez viszont azért még közel sem lejátszott meccs: lehet, hogy ahogy Brüsszel és Washington elmérte magát a Moszkva elleni szankciókkal, úgy Moszkva is elméri magát majd a prognosztizált energiaválsággal kapcsolatosan.

Utóbbival kapcsolatosan tényleg nagyon sok múlik a döntéshozók válságkezelési képességei mellett azon az emberileg nem befolyásolható tényezőn is, hogy milyen lesz a téli időjárás.

5. Propaganda-világháború

Fotó: Getty Images

Szerencsére Ukrajna kapcsán eddig sikerült elkerülni, hogy a konfliktus más országok területére eszkalálódjon, netán megvalósuljon a legrosszabb forgatókönyv, és világháború törjön ki. Az információs térben azonban szinte egyértelműen kijelenthetjük: durva propagandaháború zajlik Oroszország és Kína, valamint az Ukrajna és az őket támogató Egyesült Államok és NATO-országok közt.

Ez az információs konfliktus kisebb intenzitással már 2014 óta folyamatban van, amikor Oroszország a Krím annektálásával jelezte, hogy visszatért a nemzetközi porondra, majd újabb lendületet vett a dolog a 2016-os amerikai elnökválasztás után. Az ukrajnai konfliktus kitörését követően viszont szinte alig maradt a világon valaki, aki ne állt volna be legalább magánvélemény szintjén egyik vagy másik szekértáborba és preferálná egyik, vagy másik oldal narratíváját a háború eseményeivel és annak globális hatásaival kapcsolatosan.

Aki figyeli mind a nyugati és ukrán, mind pedig az orosz sajtót, világosan láthatja, hogy a két szemben álló fél két teljesen alternatív valóságot épít ki az ukrajnai háború eseményei körül.

Mindkét fél igyekszik felnagyítani az ellenséges oldal atrocitásait, besarazni a másikat vélt vagy valós emberiség-elleni tettek vádjával, dobálózni a náci, fasiszta jelzőkkel, csökkenteni a saját veszteségekről szóló híradásokat, megmagyarázni minden saját hibát, tévedést, netán bűncselekményt.

Jól látszik például a zaporizzsjai erőmű körüli eseményekből a két ütköző narratíva hatása: Ukrajna folyamatosan azzal vádolja az oroszokat, hogy az erőművet bombázzák, azzal a céllal, hogy nukleáris katasztrófát idézzenek elő, miközben Oroszország pedig az ukrán tüzérséget vádolja az erőművet ért támadásokért, akik ráadásul szerintük még amerikai és brit fegyvereket is használnak. De hasonló volt nemrég az olevinkai börtönt ért támadás esete is: az oroszok szerint az ukrán tüzérség lőtte szét az épületet, benne ukrán hadifoglyokkal, miközben az ukránok szerint Oroszország szándékosan robbantotta rá az általuk gyűlölt Azov-gárdistákra a börtönt, hogy megszabaduljanak tőlük.

Az ilyen sztorikkal mindkét oldal a nemzetközi közvéleményt akarja maga mellé állítani, miközben azzal vádolja a másikat, hogy vállalhatatlan emberiség-ellenes bűncselekményeket készülnek elkövetni vagy éppen egész Európára leselkedő nukleáris katasztrófát próbálnak előidézni. Hihető bizonyíték híján mindenki eldöntheti, kinek hisz.

Nyilván, ezekkel a tényezőkkel mind az orosz, mind az ukrán+amerikai oldal tisztában van, ezért hosszú távon várhatóan minden érintett kormány jelentős mennyiségű erőforrást tesz majd abba, hogy a közvéleményt – különösen az interneten -, saját céljai mentén befolyásolja majd.

Ilyenkor jönnek kapóra az önjelölt influenszerek, OSINT-elemzők és különféle fórumok, Facebook-csoportok is, ahol egyik vagy másik narratíva dominanciája gyorsan kialakul egy-két aktívabb, asszertívabb, netán agresszívebb kommentelő tevékenységének köszönhetően.

Magyarországon ez különösen jól látszik: egyes ukrajnai háborúval foglalkozó internetes körökben minden, Kijev hivatalos narratívájától kicsit is eltérő híradás miatt Kreml-propagandistának bélyegzik meg az embert, miközben más fórumokon az egyetlen, hitelesnek tekintett háborús tájékozódási forrás az „Intel Slava Z” és az „Oroszok az Igazság Oldalán” Telegram-csatornák, miközben konzisztensen a „hohol” gúnynévvel hivatkoznak az ukrán lakosságra.

A VÁRHATÓAN UKRAJNAI HÁBORÚ UTÁN IS BŐVEN ELHÚZÓDÓ PROPAGANDA-HÁBORÚNAK A LEGNAGYOBB ÁLDOZATA SAJNOS AZ LESZ, HOGY A TRANSZPARENS, HITELES ÉS NEM ELFOGULT INFORMÁCIÓ-FORRÁSOK KÍNÁLATA JELENTŐSEN MEG FOG CSAPPANNI, MÉG AZ OPEN-SOURCE, INTERNETES ÉS KORÁBBAN FÜGGETLEN FORRÁSOK KÖRÉBEN IS.

Címlapkép forrása: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images