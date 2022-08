Egy lépésre a nukleáris katasztrófától: többször is tartalékgenerátorokról üzemelt Európa legnagyobb erőműve

Csütörtökön két alkalommal is megszakadt a zaporizzsja-i atomerőmű szivattyúinak áramellátása. Az ilyenkor működésbe lépő tartalék generátorok korlátozott kapacitással rendelkeznek, a távoli áramellátás pedig kettő vezetéktől függ. Ráadásul az atomerőmű leállítása sem megoldás, ugyanis a vízhűtésre a lekapcsolt reaktoroknak is szüksége van - számolt be a Reuters.