Hátborzongató vallomást tett egy orosz katona: mindent elmondott az Ukrajnában elkövetett szörnyűségekről

Hosszú riportot készített az orosz nyelvű, Lettországból működő Important Stories (iStories) oknyomozó csapata a Kijev körüli Andrejevka orosz megszállásáról. A civilek hátborzongató beszámolói mellett nagyon érdekes része a történetnek az, hogy az egyik, megszállásban résztvevő orosz katona, Daniil Frolkin, bevallja szörnyű bűneit a portálnak és még több, korábban nem ismert részletet is elárul az orosz megszállás körülményeiről és az orosz haderő felkészültségéről.

Az orosz haderő február 27-én szállta meg a Kijev térségében található Andrejevkát és egészen áprilisig a településen tartózkodtak. A helyiek beszámolói szerint az orosz katonák fosztogattak és civilekre is lőttek.

A 21 éves Daniil Frolkin egyike volt azoknak az orosz katonáknak, akik egy ukránoktól lopott telefonnal fotózkodtak Andrejevkában, ukrán lakásokban, ukrán vagyontárgyakkal. A telefont hátra hagyták, miután kivonultak a településről áprilisban, az visszajutott eredeti tulajdonosához, ennek köszönhetően tudta azonosítani és megkeresni az orosz katonát az Important Stories csapata. Frolinkt VKontaktén keresték meg, meglepő módon vállalkozott egy videós interjúra, mivel úgy érezte, hogy nyomja a lelkiismeretét, amit Andrejevka térségében tett.

Ezért börtönbe fogok kerülni. Nem is azért, amit Ukrajnában tettem, hanem azért, mert a parancsnokaimról beszélek veletek

– mondta Frolkin.

Daniil Frolkin hivatásos katona volt, a 64-es számú önálló gépesített gárda dandár kötelékében teljesített szolgálatot. Társaival összesen 13 civilt öltek meg Anrejevkában. Azt állítja, azért lőttek fegyvertelenekre, mert a helyi lakosok folyamatosan jelentették helyzetüket az ukrán tüzérségnek. A katona azt mondja: az ukrán tüzérség 18 bajtársát sebesítette meg a támadások során, egy közülük olyan súlyosan megsérült, hogy nem akarta, hogy hazavigyék és inkább meg akarta ölni magát.

A civilek ellen Frolkin beszámolója szerint Azatbek Omurbekov ezredes utasítása alapján kezdtek el intézkedni.

Frolkin azt állítja, hogy ő három civil megölésében vett részt, de csak egy esetben volt ő az, aki elsütötte a fegyvert. A katona elmondása alapján még mindig teljesen megvan győződve arról, hogy nem is helyiek voltak, hanem kijevi szabotőrök, mivel szerinte olyan házakban éltek, amelyek nem is az övék voltak. Ezen kívül telefonjaikon állítása szerint bizonyítékot találtak arra, hogy kapcsolatban voltak az ukrán hatóságokkal és / vagy orosz katonai objektumokat fotóztak. A civilek kivégzésére vonatkozó tűzparancsot Andrej Prokurat alezredes adta ki.

Frolkin azt is tudja, hogy akit megölt, egy Ruszlan Jaremcsuk nevű fényképész volt. Miután meghúzta az elsütőt, teljesen hatalmába kerítette a bűntudat, azt mondta feletteseinek, képtelen ellátni feladatait, ezért áthelyezték egy páncélozott harcjármű személyzetéhez, amely sebesültek kimenekítésével és szervizre szoruló katonai felszerelések szállításával foglalkozott.

Megöltem egy embert és megmentettem 86-ot

– állítja Frolkin az iStoriesnak.

Frolkin részletesen beszél arról is, hogy milyen feladatai voltak, miután kivonták őket Andrejevka térségéből. Azt állítja, Belaruszon, majd Belgorodon keresztül visszaküldték őket Ukrajna északkeleti részébe, ahol súlyos veszteségeket szenvedett alakulata egy erdőben.

A katona azt állítja, hogy rendszeres összetűzésbe keveredtek Azatbek Omurbekov ezredessel, aki egy alkalommal veréssel próbálta engedelmességre bírni ellenszegülő katonáit. Arról is beszél, hogy folyamatosan hamisította az ezredes a harctéri jelentéseket, a valósnál lényegesen több sikerről beszámolva, illetve, hogy arra utasította embereit, hogy pózoljanak csapatfotókhoz, miközben az ukrán tüzérség lőtt rájuk. Az ezredest végül kitüntették.

Miután Frolkin alakulata súlyos veszteségeket szenvedtek a harcokban, felettesei úgy döntöttek, hogy ahelyett, hogy eltávra küldik az alakulat megmaradt részét, Herszonba vezénylik őket.

Az alakulat nagy része ellenszegült a parancsnak, maga Frolkin is inkább úgy döntött, hogy leszerel. Saját költségén utazott vissza Kabarovszkba, a dandár főhadiszállására, júliusban távozott az orosz haderőből.

Jobb lett volna, ha ez a háború sosem kezdődik el

– véli a katona.

Daniil Frolkint az ukrán hatóságok már az interjú előtt is körözték emberölés, autólopás és egy háborús veterán kitüntetéseinek eltulajdonítása miatt. Nem lenne meglepő, ha vallomása miatt ezután az orosz hatóságok is eljárást indítanának ellene. Frolkin még mindig Oroszországban tartózkodik.

A beszámolóból még az is érdekes, hogy Frolkin azt is elismeri, hogy sokáig fogalma sem volt arról, hogy Ukrajnába küldik őket, azt állítja, hogy ő maga mindössze 2 órával azelőtt értesült a dologról, hogy egyáltalán megkezdődött volna az invázió.

Még azt is elmondja, hogy felettesei azt állították neki a támadás kezdetén, hogy mindössze annyi a feladatuk, hogy „megijesszék” az ukránokat, akik így el fogják ismerni a „Donyecki és Luhanszki Népköztársaságot,” majd távoznak az országból. Arról is beszél, hogy bár folyamatosan lőtt rá az ukrán tüzérség, élő ukrán katonát, testközelből ő egyszer sem látott küldetése alatt.

Frolkin ezzel próbálja megmagyarázni azt is, hogy fosztogatott Ukrajnában: azt állítja, hogy mivel három napra készültek élelemmel, ellátmánnyal és ruhákkal, „improvizálniuk” kellett. Azt mondja, hogy még új egyenruháját is helyben kellett beszereznie, mivel saját gyakorlóját egyszerűen nem tudta kimosni (valószínűleg ezért is látható Frolkin néhány fotón EMR-mintás orosz gyakorló helyett multicam-mintás egyenruhában). Aztán hozzáteszi: bár ő maga állítólag nem vett részt benne, bajtársai alkalomadtán teherautóval szállították el az ukránok vagyontárgyait, Fehéroroszország területére.

Az Andrejevka megszállásáról szóló cikk és videó orosz nyelven is elérhető teljes mivoltában, ezeket is érdemes lehet megnézni, a videón angol felirat is van. Ezen kívül Twitteren elérhető angol fordításban is egy rövidebb összefoglaló, kiegészítve korábban ismert infókkal Frolkin alakulatának tevékenységéről. Kijev elsősorban a 64-es számú önálló gépesített gárda dandárt vádolja a Bucsában, Irpinyben és Andrejevkában elkövetett, súlyos háborús bűncselekmények elkövetéséért.

A címlapkép illusztráció, a fotó Mariupolban készült. Az iStories fentebb linkelt tudósításában viszont bőven vannak képek a katonáról, Andrejevkáról és az ottani áldozatokról is. Forrás: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images