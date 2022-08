Bemondta a szakértő: Németország talán a történelem legnagyobb külpolitikai hibáját követte el

Az Eurázsiával kapcsolatos kutatómunkássága alapján nemzetközileg elismert Bruno Macaes saját Twitter-oldalán veti fel a kérdést, hogy vajon mekkora is Németország abbéli hibája, hogy jelentős mértékben támaszkodott energetikai szempontból az orosz gázra.

„Vajon nevezhető az elmúlt 20 év legnagyobb külpolitikai hibájának az, hogy Németország teljes egészében orosz gázra kezdett támaszkodni? Vagy inkább 100 évben kell gondolkodni? Vagy ez az emberi történelem legnagyobb külpolitikai hibája?” – veti fel a kérdést Macaes.

Szarkasztikusan hozzáteszi: szerinte eddig is tudni lehetett, hogy Oroszország célja, hogy teljesen felborítsa Európa politikai berendezkedését, hatalmas hiba volt politikai, ipari és energetika szempontból is rájuk támaszkodni.

Később Macaes arról is ír: számára a leginkább felfoghatatlan dolog az egészben, hogy a Krím annektálása után Németország még növelte is az Oroszországból érkező gáz mennyiségét.

